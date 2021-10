Jake Dixon: Rückkehr zu Martinez – 2022 mit GASGAS!

Der Engländer Jake Dixon hat eine Berg- und Talfahrt hinter sich. Er durfte zuletzt zweimal für Petronas-Yamaha in der MotoGP fahren, doch dann drohte sogar die Verbannung in die BSB.

In Silverstone und Aragón durfte Jake Dixon innerhalb des Petronas-Treams von der Moto2 auf die MotoGP-Maschine wechseln, weil er den verletzten Franco Morbidelli ersetzte. Inzwischen fährt er bei Petronas Sprinta Racing wieder in der Moto2-Klasse auf seiner Kalex. Doch dieses Team wird für 2022 aufgelöst. Weil sich Sponsor Petronas zurückzieht und der neue Sponsor WITHu ein kleineres Budget bereitstellt, wird auch der Moto3-Rennstall aus Malaysia zugesperrt.

Dixon musste sich also ein neues Team für 2022 suchen, denn im MotoGP-Yamaha-Team von Razlan Razali wurden ihm Andrea Dovizioso und Darryn Binder vorgezogen. Vorübergehend machte sich Dixon (er war 2018 Zweiter in der Britischen Superbike-Meisterschaft hinter Leon Haslam) Chancen bei Liqui-Moly-Intact-Team ausrechnen. Doch dort wurde ihm Rookie Jeremy Alcoba vorgezogen.

Jetzt erklärte Dixon, er stehe vor einer Einigung mit dem Aspar-Moto2-Team, für das er bereits 2019 gefahren ist. Dirt wird er Araon Canet ersetzen, der zum Pons-Team wechselt. Der vierfache Weltmeister Jorge «Aspar» Martinez tritt 2022 in der Moto2 (wie schon jetzt in der Moto3) als GASGAS Factory Team an. Dixons Teamkollege wird Albert Arenas, der Moto3-Weltmeister von 2020. Gefahren wird mit Kalex-Motorrädern.

Die Dorna hat mit dem PayTV-Sender BT Sports eine Vereinbarung, dass in möglichst jeder GP-Klasse ein Brite mitfahren soll. In der Moto3 mischt deshalb John McPhee mit, in der Moto2 erfüllt Dixon die Briten-Quote, In der MotoGP fehlt nach den Rückzügen von Smith, Redding, Laverty, Crutchlow & Co. ein Fahrer aus Großbritannien.

Dixon ist 25 Jahre alt und hat 2020 mit Platz 4 in Aragón bei seinen bisher 43 GP-Einsätzen sein bestes Ergebnis erreicht.

Das Moto2-Startfeld 2022

Red Bull KTM Ajo

Augusto Fernandez, Pedro Acosta (Kalex)

Liqui Moly Intact GP

Marcel Schrötter, Jeremy Alcoba (Kalex)

Pertamina Mandalika SAG

Bo Bendsneyder, Gabriel Rodrigo (Kalex)

Team Gresini Moto2

Filip Salac, Alessandro Zaccone (Kalex)

MV Agusta Forward Racing

Lorenzo Baldassarri? Simone Corsi? (MV)

NTS RW Racing GP

Barry Baltus, Hafizh Syahrin? (NTS)

Flexbox Pons HP 40:

Aron Canet, Jorge Navarro (Kalex)

Italtrans Racing Team

Joe Roberts, Lorenzo Dalla Porta (Kalex)

Speed Up Racing

Romano Fenati, Fermin Aldeguer (Boscoscuro)



Aramco VR46 Team

Andrea Migno?, Celestino Vietti (Kalex)



GASGAS Factory Aspar Team:

Jake Dixon, Albert Arenas (Kalex)

American Racing

Cameron Beaubier, Sean Kelly (Kalex)



Idemitsu Honda Team Asia

Somkiat Chantra, Ai Ogura (Kalex)

Elf Marc VDS Racing

Sam Lowes, Tony Arbolino (Kalex)

Yamaha VR46 Master Camp Team

Manuel González, ??? (Kalex)