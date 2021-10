Fenati mit Speed Up: «Freue mich auf Moto2-Rückkehr»

Die Moto2-Rückkehr von Romano Fenati ist offiziell: Der Italiener, aktuell Vierter der Moto3-WM, wird 2022 für das Speed Up Team von Luca Boscoscuro eine Boscoscuro steuern.

Es war ein schlecht gehütetes Geheimnis, das am Rande des «Red Bull Grand Prix of the Americas» vom Speed Up Team nun auch offiziell bestätigt wurde: Romano Fenati steuert 2022 eine Boscoscuro in der Moto2-WM. Damit kehrt der 25-jährige Italiener, der 13 GP-Siege auf dem Konto hat, nach drei Moto3-Jahren wieder in die zweithöchste Klasse zurück.

«Wir freuen uns bei Speed Up sehr auf Romano Fenati, weil wir ihn als einen Fahrer mit großem Potenzial einschätzen», betonte Teamchef Luca Boscoscuro. «In der nächsten Saison werden wir gemeinsam daran arbeiten, dass Romano sein ganzes Talent zum Ausdruck bringen kann. Ich bin überzeugt, dass wir mit Einsatz und Entschlossenheit viele Zielen erreichen können.»

«Ich freue mich wirklich sehr, in die Moto2 zurückzukehren und es mit Speed Up auf einer Boscoscuro zu tun», erklärte Fenati seinerseits. «Das Ziel für die nächste Saison ist, sich zu entwickeln und zu verbessern, um auf Anhieb konkurrenzfähig zu sein. Ich danke Luca Boscoscuro und dem gesamten Team für das Vertrauen und dafür, dass sie an mich glauben. Ich bin sicher, dass wir gemeinsam ausgezeichnete Ergebnisse einfahren können.»

Zur Erinnerung: Fenatis persönliche Moto2-Bestleistung auf der Kalex des Snipers Teams ist Platz 7 im Frankreich-GP 2018. Im selben Jahr stand seine Karriere vor dem Aus, als er nach dem Griff in die Bremse von Stefano Manzi beim Misano-GP gesperrt wurde. Am Ende gab ihm das Snipers Team 2019 aber eine neue Chance in der Moto3-Klasse, ehe der Italiener ins Max Racing Team und damit auf Husqvarna wechselte. Aktuell belegt er WM-Rang 4.

Das Moto2-Startfeld 2022

Red Bull KTM Ajo

Augusto Fernandez, Pedro Acosta (Kalex)

Liqui Moly Intact GP

Marcel Schrötter, Jeremy Alcoba (Kalex)

Pertamina Mandalika SAG

Bo Bendsneyder, Gabriel Rodrigo (Kalex)

Team Gresini Moto2

Filip Salac, Alessandro Zaccone (Kalex)

MV Agusta Forward Racing

Marcos Ramirez, Lorenzo Baldassarri? Simone Corsi? (MV)

NTS RW Racing GP

Barry Baltus, Hafizh Syahrin? (NTS)

Flexbox Pons HP 40:

Aron Canet, Jorge Navarro (Kalex)

Italtrans Racing Team

Joe Roberts, Lorenzo Dalla Porta (Kalex)

Speed Up Racing

Romano Fenati, Fermin Aldeguer (Boscoscuro)



Aramco VR46 Team

Celestino Vietti, ??? (Kalex)



GASGAS Factory Aspar Team:

Jake Dixon, Albert Arenas (Kalex)

American Racing

Cameron Beaubier, Sean Kelly (Kalex)



Idemitsu Honda Team Asia

Somkiat Chantra, Ai Ogura (Kalex)

Elf Marc VDS Racing

Sam Lowes, Tony Arbolino (Kalex)

Yamaha VR46 Master Camp Team

Manuel González, ??? (Kalex)