Cameron Beaubier: Beim Heim-GP die Zweifel beseitigt

Cameron Beaubier beendete das Heimrennen in Austin als starker Fünfter. Besser lief es für den US-Boy in seiner Rookie-Saison noch nicht. Nach einer schweren Phase setzte er so ein Zeichen.

Hätte Raúl Fernandez den Titelkampf in der Moto2-Klasse mit seinem Sieg nicht wieder so spannend gemacht, hätten die Schlagzeilen beim Rennen in Austin auf dem «Circuit of the Americas» wohl einem Lokalmatadoren gehört: Cameron Beaubier zeigte nicht nur am Samstag in der Qualifikation eine starke Leistung, sondern bestätigte diesen Eindruck auch noch im Rennen. Sein fünfter Rang war das bislang beste Ergebnis seiner Rookie-Saison.

Dieses Resultat ist umso beachtlicher, da Beaubier zuletzt eine Durststrecke durchgemacht hatte. Seit dem Rennen in Assen hatte er nur zwei magere Pünktchen eingefahren. Jetzt meldete er sich mit elf weiteren Zählern zurück. In der WM-Wertung schiebt er sich auf P16 nach vorn.

«Das Wochenende lief sehr, sehr gut für mich», sagte Beaubier. «Es hat meinem Selbstvertrauen enorm geholfen. Nach den vergangenen Wochen war ich ziemlich niedergeschlagen und habe mich gefragt, ob ich überhaupt hierher gehöre. In meinem Kopf fühlt es sich jetzt wirklich gut an, zu wissen, dass ich mit diesen Jungs auf einer Strecke mithalten kann, die mir vertraut ist. Das war großartig.»

Für wenige Meter durfte der MotoAmerica Superbike Champion sogar vom ganz großen Wurf träumen, denn er führte. Nach einem eindrucksvollen Start lag er beim Herausbeschleunigen aus dem ersten Linksknick auf P1.

«Ich dachte nur: Wow. Ich wurde dann aber wieder überholt und musste mich erst einmal wieder einkriegen. Bei diesem Rennen habe ich von meinen Konkurrenten eine Menge gelernt, weil ich sie Runde für Runde studieren konnte», erklärte Beaubier.

Zu lernen hat der 28-Jährige, der die Strecke aufgrund seiner Vita bestens kennt, noch eine ganze Menge, aber seine Ansätze sind gut. Deswegen gehört er auch 2022 dem American Racing Team an. «Es war das ganze Jahr über ein Kampf und ein Ringen. Es ging nur ums Lernen, Lernen, Lernen. Es war so schön, an diesem Wochenende vor den amerikanischen Fans, meiner Familie und meinen Freunden zu fahren. Es war ein gutes Gefühl, ein gutes Ergebnis zu erzielen und zu zeigen, dass sich unsere harte Arbeit auszahlt», sagte Beaubier, der seine Leistung in Misano bestätigen möchte.

Moto2-Ergebnis, Austin (3. Oktober)

1. Raúl Fernandez, Kalex

2. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 1,734 sec

3. Marco Bezzecchi, Kalex, + 3,100

4. Augusto Fernandez, Kalex, + 4,061

5. Cameron Beaubier, Kalex, + 5,381

6. Tony Arbolino, Kalex, + 7,577

7. Ai Ogura, Kalex, + 11,087

8. Xavi Vierge, Kalex, + 14,949

9. Marcos Ramirez, Kalex, + 16,051

10. Jake Dixon, Kalex, + 18,278

11. Aron Canet, Boscoscuro, + 20,679

12. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 22,738

13. Simone Corsi, MV Agusta, 22,913

14. Somkiat Chantra, Kalex, + 23,247

15. Bo Bendsneyder, Kalex, 23,347 *



Ausgeschieden: Thomas Lüthi (Sturz), Marcel Schrötter (Elektronik)



=* Strafversetzung wegen Missachtung der Track Limits

WM-Stand nach 15 von 18 Rennen:

1. Remy Gardner 271 Punkte. 2. Raúl Fernandez 262. 3. Marco Bezzecchi 206. 4. Sam Lowes 140. 5. Augusto Fernandez 131. 6. Fabio Di Giannantonio 128. 7. Aron Canet 124. 8. Ai Ogura 113. 9. Marcel Schrötter 84. 10. Xavi Vierge 83. 11. Jorge Navarro 78. 12. Joe Roberts 59. 13. Celestino Vietti 53. 14. Tony Arbolino 51. 15. Bo Bendsneyder 41. 16. Cameron Beaubier 39. 17. Somkiat Chantra 37. 18. Marcos Ramirez 29. 19. Jake Dixon 27. 20. Albert Arenas 23. 21. Thomas Lüthi 21.



Stand Marken-WM:

1. Kalex 375 Punkte (Marken-Weltmeister 2021). 2. Boscoscuro 159. 3. MV Agusta 19. 4. NTS 10.



Stand Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 533 Punkte (Team-Weltmeister 2021). 2. Elf Marc VDS Racing Team 271. 3. Sky Racing Team VR46 259. 4. Idemitsu Honda Team Asia 150. 5. Inde Aspar Team 147. 6. Federal Oil Gresini 140. 7. Liqui Moly Intact GP 135. 8. Petronas Sprinta Racing 110. 9. +Ego Speed Up 91. 10. Italtrans Racing Team 69. 11. American Racing 68. 12. Pertamina Mandalika SAG Team 62. 13. Flexbox HP40 36. 14. MV Agusta Forward Racing 19. 15. NTS RW Racing GP 10.