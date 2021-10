Reinhold Roth: Trauerfeier am Freitag um 11 Uhr

Wegen des großen Interesses wird die Trauerfeier von Reinhold Roth am Freitag in der Mehrzweckhalle in Amtzell live aus der Kirche übertragen. Auch im Internet wird die Verabschiedung live gestreamt.

Seit dem Bekanntwerden von Reinhold Roths Tod am vergangenen Freitag haben sich unzählige Motorsport-Kollegen und Fans erkundigt, auf welche Art und Weise man sich vom dreifachen 250-ccm-GP-Sieger verabschieden könne. Elfriede und Sohn Matthias Roth (37) wollten die Trauerfeier zuerst im engsten Familienkreis abhalten, aber sie waren überwältigt vom Interesse der Fans.

«Wir sind jetzt voll in der Vorbereitung für die Trauerfeier», schilderte Elfriede Roth am Mittwochabend im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Bürgermeister Clemens Moll hat mich am Montag angerufen; wir sind dann zusammen gesessen. Er hat erzählt, dass bei der Gemeine so viele Anfragen eingetroffen sind. Jetzt können die Fans in die Mehrzweckhalle in Amtzell kommen, dorthin wird die Trauerfeier übertragen. Es wird eine 2-G-Regel geben, also wer geimpft oder genesen ist, bekommt Zutritt. Dadurch fallen die Maskenpflicht und die Abstandsregel weg. Es werden Hunderte Fans Platz haben. Es kann jeder teilnehmen, der kommen will. Und es wird sogar im Internet übertragen.»

Der Link wird am Freitag in der Früh auf der Internet-Seite www.amtzell.de veröffentlicht.

Der Termin für die Trauerfeier steht mittlerweile fest. Sie findet am Freitag (22. Oktober) um 11 Uhr statt, wie die Gemeinde Amtzell am gestrigen Dienstag verlautbart hat. Da Reinhold Roth, der 250-ccm-Vizeweltmeister von 1987 und 1989, wegen seiner weiterhin hohen Beliebtheitswerte bei den Motorradfans auch in den 31 Jahren seit dem Unfall in Rijeka nicht in Vergessenheit geriet und deshalb das Interesse groß ist, sollen möglichst viele Fans an der Trauerfeier teilhaben können.

«Da auf Grund der Corona-Regelungen nur eine begrenzte Personenzahl in die Kirche kann, organisiert die Gemeinde eine Übertragung der Trauerfeier in die Mehrzweckhalle Amtzell in der Schulstraße 7 in D-88279 Amtzell», erklärte Bürgermeister Clemens Moll.

Die Gemeinde würdigte Reinhold Roth in einer Mitteilung folgenden Inhalts: «Reinhold hat für den Motorsport gelebt. Mit seiner Leidenschaft und seinem rennfahrerischen Talent hat er im Laufe seiner Karriere große Erfolge gefeiert. In den Jahren 1987 und 1989 konnte er die Vizeweltmeisterschaft erringen. Während seines gesamten Lebens blieb er seiner Amtzeller Heimat stets eng verbunden. Er hat sich große Verdienste im Motorsport erworben, für viele junge Motorsportler, nicht nur beim MSC Amtzell, war und ist er ein Vorbild. Die Gemeinde Amtzell hat Reinhold Roths durch seine Erfolge bis weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht. Wir sind ihm sehr dankbar und sprechen seiner Familie, die ihn lange Jahre aufopferungsvoll gepflegt hat, unsere herzliche Anteilnahme aus. Wir werden ihm für alle Zeit ein ehrendes Andenken bewahren.»

Clemens Moll, Bürgermeister

Klaus Schmehl, Vorstand MSC Amtzell

Elfriede Roth ist beeindruckt von der Anteilnahme der Freunde und Fans, die ihren im Alter von 68 Jahren verstorbenen Mann nie vergessen habe. «Ich bin froh, dass wir Reinhold so lang bei uns gehabt haben. Und es macht mich stolz, was das für ein toller Mensch war. Er hat den Menschen so viel Positives und Freude geschenkt. Jetzt sehen wir wieder die ganzen Fotos von ihm… Es kommen so viele Erinnerungen an Anekdoten hoch, die uns bleiben. Diese Erinnerungen kann uns keiner nehmen.»