Marcel Schrötter (21.): «Erfolgserlebnis wäre schön»

Intact-Kalex-Pilot Marcel Schrötter blieb nach einem Sturz als Siebter im Qualifying 1 hängen und steht damit am Sonntag im zweiten Misano-GP der Moto2-Saison 2021 nur auf dem 21. Startplatz.

«Zurzeit will es einfach nicht laufen», fasste Marcel Schrötter am Samstag in Misano zusammen. «An diesem Wochenende hat man ganz deutlich gesehen, dass wir am Ende der Sessions nicht das abrufen können, wozu wir eigentlich in der Lage wären. Wir haben wirklich eine bessere Pace, als die Ergebnisse vermuten lassen.»

Im nassen FP3 der Moto2-Klasse gab es keine Zeitenverbesserungen im Vergleich zum Vortag, der 28-jährige Bayer aus dem Liqui Moly Intact GP Team musste daher schon im Q1 antreten. Dort stürzte er in Kurve 6. Er brachte seine Kalex-Maschine aber wieder zum Laufen und schob sich noch auf Rang 7. Damit verpasste er allerdings den Q2-Einzug, am Ende stand nur Startplatz 21 zu Buche.

«Das Qualifying war enttäuschend und es spiegelt leider unsere aktuelle Gesamtsituation wider», kommentierte Schrötter. «Keiner erwartet, dass wir in der ersten Reihe stehen, aber ein bisschen Glück, nur ein kleines Erfolgserlebnis, wäre schön. Ich habe keine nennenswerten Fehler gemacht, habe am Anfang auch nicht überpusht und doch ist mir das Vorderrad eingeklappt. Klar, es gab viele Stürze, aber zum Glück konnte ich weiterfahren, sonst hätten wir womöglich ganz hinten gestanden. Ich habe natürlich gehofft, mehr herausholen zu können, aber nach so einem Sturz ist es schwierig. Zumal man nicht wusste, wie die Streckenverhältnisse sind, nachdem es zu nieseln begonnen hatte. Mein Lenker war verbogen und das hat es sicher nicht leichter gemacht.»

Die Ausgangslage für das 25-Runden-Rennen ist schwierig. «Es ist ärgerlich, aber wir werden weiter dranbleiben und kämpfen. Wir werden versuchen, im Rennen einige Leute zu überholen, Spaß zu haben und hoffen, dass wir mit Punkten heimfahren können», so die vorsichtige Zielsetzung von Schrötter.

Moto2 Misano, Startaufstellung (23. Oktober)

1. Lowes, Kalex, 1:36,510 min

2. Navarro, Boscoscuro, + 0,045 sec

3. A. Fernandez, Kalex, + 0,234 sec

4. Canet, Boscoscuro, + 0,440

5. Vietti, Kalex, + 0,590

6. Ramirez, Kalex, + 0,790

7. Manzi, Kalex, + 1,001

8. Arenas, Kalex, + 1,092

9. R. Fernandez, Kalex, + 1,176

10. Chantra, Kalex, + 1,176

11. Lüthi, Kalex, + 1,185

12. Bendsneyder, Kalex, + 1,257

13. Aldeguer, Boscoscuro, + 1,270

14. Gardner, Kalex, + 1,315



Ferner:

21. Schrötter, Kalex