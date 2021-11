Marcel Schrötter: «Hoffe auf einen Lichtblick»

Marcel Schrötter kämpft darum, die Saison vernünftig abzuschließen. Die Probleme bei ihm und dem Team lösen sich aber nicht über Nacht. In der WM-Gesamtwertung ist Schrötter derzeit Zehnter.

Marcel Schrötter ist unzufrieden. Der Saisonverlauf war nicht nach dem Geschmack des deutschen Moto2-Piloten, der in der WM-Gesamtwertung auf den zehnten Platz zurückgefallen ist. Seit der Sommerpause holte er nur 19 Zähler.

«Es läuft seit mehreren Rennen nicht wie gewünscht und es scheint, dass wenn einmal der Wurm drin ist, dann richtig. Diese Probleme lösen sich auch nicht von allein über Nacht. Wir müssen hart und fokussiert arbeiten, verschiedene Dinge ausprobieren und darauf hoffen, dass uns ein Schritt nach vorn gelingt und wir mal wieder einen Lichtblick haben», sagt Schrötter vor dem Grand Prix der Algarve.

Beim ersten Auftritt dort wurde er Zehnter. «Das Ziel für die letzten beiden Saisonläufe sind natürlich die Top10, denn es ist wichtig, mit einem Aufwärtstrend in die lange Winterpause zu gehen. Nicht nur für mich, sondern auch für die Sponsoren und alle Mechaniker, die jedes Wochenende alles geben», erklärt der 28 Jährige. «Portimao ist eine spannende Strecke, auf der wir uns bei den letzten zwei Besuchen stetig steigern konnten. Jetzt hoffen wir, dass wir uns weiter verbessern, um am Sonntag ein solides Ergebnis zu verbuchen.»

Viel mehr als WM-Platz 9 wird wohl nicht mehr möglich sein, denn auf Rookie Ai Ogura hat Schrötter bereits 35 Zähler Rückstand. Er erklärt weiter: «Nachdem die letzten Rennen wieder nicht nach Plan verlaufen sind, will ich es natürlich in Portugal unbedingt besser machen. Ich habe mich wieder bestens vorbereitet, dabei aber versucht, eine gewisse Lockerheit nicht zu verlieren. Ich möchte nicht verkrampft fahren, was ab und zu schon der Fall bei mir war, wenn wir mal wieder einfach nur liefern wollten und es nicht ging. Wir müssen natürlich auch an diesem Wochenende hart arbeiten, viel mehr bleibt uns momentan auch nicht übrig.»

WM-Stand nach 16 von 18 Rennen:

1. Gardner 280 Punkte. 2. Raúl Fernandez 262. 3. Bezzecchi 206. 4. Lowes 165. 5. Augusto Fernandez 151. 6. Canet 140. 7. Di Giannantonio 136. 8. Ogura 120. 9. Navarro 89. 10. Schrötter 85. 11. Vierge 83. 12. Vietti 66. 13. Roberts 59. 14. Arbolino 51. 15. Bendsneyder 45. 16. Beaubier 39. 17. Chantra 37. 18. Ramirez 35. 19. Manzi 30. 20. Jake Dixon 30. – ferner: 22. Lüthi 23.



Marken-WM:

1. Kalex 400 Punkte (Marken-Weltmeister 2021). 2. Boscoscuro 175. 3. MV Agusta 19. 4. NTS 10.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 542 Punkte (Team-Weltmeister 2021). 2. Elf Marc VDS Racing Team 316. 3. Sky Racing Team VR46 272. 4. Aspar Team Moto2 168. 5. Idemitsu Honda Team Asia 157. 6. Federal Oil Gresini 148. 7. Liqui Moly Intact GP 136. 8. Petronas Sprinta Racing 113. 9. +Ego Speed Up 102. 10. American Racing 74. 11. Italtrans Racing Team 69. 12. Pertamina Mandalika SAG Team 68. 13. Flexbox HP40, 46. 14. MV Agusta Forward Racing 19. 15. NTS RW Racing GP 10.