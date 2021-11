Marcel Schrötter (11.): «Wir wollen darauf aufbauen»

Portimão gehört zu den spektakulärsten Rennstrecken im Moto2-Rennkalender, doch auch zu den härtesten. Marcel Schrötter benötigte am Freitag etwas Zeit, um auf Speed zu kommen, aber am Ende wurde er Elfter.

Nach Platz 15 im ersten freien Training am Freitag in Portimão war Marcel Schrötter nicht sehr glücklich, doch am Nachmittag verbesserte sich der Deutsche auf Position 11 und sicherte sich einen provisorischen Platz in Q2. Auf Spitzenreiter Raul Fernandez vom Team Red Bull KTM Ajo verlor der Kalex-Pilot 0,4 Sekunden.

«Es war ein solider Auftakt, auch wenn es am Morgen schwierig war, sich wieder auf die Strecke einzuschießen, vor allem nachdem ich in der letzten Woche auf anderen Bikes unterwegs war», erklärte Schrötter im Interview. «Ich benötige dafür immer ein paar Runden und Portimão ist nicht die einfachste Strecke, um sich wieder schnell daran zu gewöhnen.»

Der Bayer betonte anschließend: «Mit 0,7 Sekunden Rückstand waren wir in FP1 nicht wirklich weit weg von der Spitze, jedoch war die Platzierung nicht die Schönste. Das Positive ist, dass es im zweiten Training weit nach vorne ging und wir näher herangekommen sind. Mit 0,4 Sekunden Rückstand muss man sich nicht verstecken.»

In Misano konnte der 28-Jährige sich im Verlauf des Wochenendes nicht steigern, diesen Trend möchte er in Portugal wieder umkehren. «Wir müssen nun analysieren, was dazu geführt hat, dass ich in den beiden Runden am Nachmittag so viel schneller fahren konnte als zuvor. Wir wollen darauf aufbauen und dann am Samstag so weitermachen», sagte er und fügte abschließend hinzu: «Wir wollen uns Stück für Stück verbessern oder zumindest auf dem aktuellen Level bleiben.»

Moto2-Ergebnis Portimão, kombinierte Zeiten nach FP2 (5. November)

1. R. Fernandez, Kalex, 1:43,246 min

2. Lowes, Kalex, + 0,002 sec

3. Gardner, Kalex, + 0,122

4. Navarro, Boscoscuro, + 0,126

5. Ogura, Kalex, + 0,199

6. Canet, Boscoscuro, + 0,200

7. Bezzecchi, Kalex, + 0,317

8. Vietti, Kalex, + 0,335

9. A. Fernandez, Kalex, + 0,446

10. Vierge, Kalex, + 0,456

11. Schrötter, Kalex, + 0,480

12. Di Giannantonio, Kalex, + 0,498

13. Beaubier, Kalex, + 0,507

14. Dixon, Kalex, + 0,620



Ferner:

22. Lüthi, Kalex, + 1,068