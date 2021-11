Portimao FP1: Gardner mit Bestzeit vor Raul Fernandez

Die beiden Titelaspiranten Remy Gardner und Raul Fernandez dominierten auch das erste Freie Training in Portimao. An der Algarve hatte Spitzenreiter Gardner um 0,014 sec die Nase vorn. Schrötter und Lüthi müssen zulegen.

In der Moto2-Klasse steht der nächste Showdown bevor, denn Remy Gardner und Raul Fernandez kämpfen noch um den Titel. Der Australier muss acht Punkte mehr holen, um sich schon in Portimao zum Weltmeister zu krönen. Das erste Kräftemessen an der Algarve entschied Remy Gardner knapp für sich. Er drehte im ersten Freien Training die schnellste Runde. Widersacher Fernandez folgte nur 0,014 sec dahinter. Schlechter lief es für Marcel Schrötter und Thomas Lüthi. Als 15. und 18. müssen sich die beiden deutschsprachigen Fahrer noch steigern, sonst müssen sie im ersten Teil der Qualifikation teilnehmen.

Bei Italtrans kehrte neben Tetsuta Nagashima übrigens auch Joe Roberts wieder zurück. Der US-Amerikaner war zwischenzeitlich erfolgreich operiert worden.

Gardner eröffnete in Portugal, während Fernandez erst eine halbe Minute später auf den Kurs kam. Die erste Bestzeit sicherte sich der Spanier direkt. Mit seiner Zeit von 1:47,328 min war er 4,5 sec langsamer als Sam Lowes' Pole-Zeit beim ersten Lauf auf der Achterbahn im April.

Die Zeiten wurden aber rasch schneller. Marco Bezzecchi setzte sich nach acht Minuten an die Spitze. Der Italiener war direkt drei Sekunden schneller als Fernandez zuvor. Gleichzeitig gab es auch die ersten Stürze. Es traf Ai Ogura und Augusto Fernandez. Die TV-Bilder ließen aber keinen Rückschluss zu, wie der Unfall zustande gekommen war. Beiden Piloten ging es aber gut.

Marcel Schrötter lag nach zehn Minuten auf dem siebten Rang und der Schweizer Thomas Lüthi startete den vorletzten GP seiner Karriere als zwischenzeitlicher Vierter.

Nach einer Viertelstunde sah es so aus, als könnte der WM-Spitzenreiter Gardner als erster Fahrer selbst unter der 1:44-min-Marke bleiben. Allerdings verlor er an Boden im Schlusssektor. Nur 0,2 sec dahinter folgte Fernandez.

Bei Halbzeit analysierte ein Großteil des Fahrerfeldes mit den jeweiligen Ingenieuren die bisherige Session. Nur vereinzelt drehten Piloten Runden. Die Reihenfolge bei noch 15 ausstehenden Minuten: Remy Gardner (1:44,046 min) - Raul Fernandez (+0,248 sec) - Marco Bezzecchi (+0,318 sec).

Die Sturzopfer Augusto Fernandez und Ai Ogura konnten mittlerweile wieder mitmischen und die deutschsprachigen Fahrer Schrötter und Lüthi wurden auf die Ränge 13 und 15 durchgereicht.

Den nächsten Crash verbuchte Fermin Aldeguer. Der Spanier stürzte bei der Verfolgung von Marco Bezzecchi in Kurve 5.

Einen neuen Führenden gab es dann acht Minuten vor dem Ende: Jake Dixon war um 0,002 sec schneller als Gardner bei seiner bisherigen Bestzeit. Dahinter schob sich auch Raul Fernandez näher heran. Er rückte um 0,098 sec an Dixon heran.

Gardner schlug wieder zurück. Die neue Bestzeit des Red Bull KTM Ajo-Piloten war eine 1:43,667 min. Auch sein Stallrivale und Aron Canet unterboten die 1:44-min-Marke deutlich.

An der Spitze änderte sich nichts mehr, doch dahinter gab es noch Verschiebungen. Vietti, Garzo, Bezzecchi und Garzo zeigten ihre schnellsten Runden im letzten Umlauf.

Moto2-Ergebnis Portimão FP1, 5. November

1. Gardner, Kalex, 1:43,667 min

2. R. Fernandez, Kalex, + 0,014 sec

3. Canet, Boscoscuro, + 0,131

4. Vietti, Kalex, + 0,132

5. Garzo, Kalex, + 0,306

6. Dixon, Kalex, + 0,377

7. Bezzecchi, Kalex, + 0,419

8. Manzi, Kalex, + 0,468

9. Di Giannantonio, Kalex, + 0,475

10. Arenas, Boscosuro, + 0,507

11. Beaubier, Kalex, + 0,510

12. Vierge, Kalex, + 0,527

13. Navarro, Boscoscuro, + 0,622

14. Lowes, Kalex, + 0,735



Ferner:

15. Schrötter, Kalex, + 0,785

18. Lüthi, Kalex, + 0,986