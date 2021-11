Portimão, FP2: Fernandez Schnellster, Gardner stürzt

Raul Fernandez übernimmt nach dem zweiten freien Training in Portimão das Zepter und führt in der Moto2-Klasse. WM-Leader Remy Gardner erwischte am Ende der Session Marcos Ramirez und beide flogen ab.

Bei angenehmen 19 Grad Außentemperatur und 27 Grad Asphalttemperatur ging es für die Moto2-Klasse am Freitagnachmittag in Portimão bei strahlendem Sonnenschein in das zweite freie Training. Nach der Bestzeit von Remy Gardner in FP1, waren die Fahrer auf eine Steigerung hinaus, auch Intact GP-Pilot Marcel Schrötter hatte noch Arbeit vor sich, denn er stand nach der ersten Session am Morgen nur auf Position 15.



Die Gardner-Bestzeit von 1:43,667 Minuten im ersten Moto2-Training am Freitag war noch knapp über eine Sekunde hinter dem «All Time Lap Record», den der Australier selbst im April aufgestellt hatte (1:42,447 Min).

Der WM-Leader begann die Session gleich mit einer Verbesserung seiner Bestzeit. Der Kalex-Pilot fuhr in 1:43,599 Minuten um den 4,592 km langen Kurs an der Algarve.



Während Marcel Schrötter auf Platz 19 zurückgefallen war, steigerte Gardner seine Zeit um weitere zwei Zehntel, auch Sam Lowes gelang der Sprung in die Top-3. Nach 15 Minuten verdrängte Raul Fernandez Gardner von der Spitze. Der Spanier führte in diesem Moment mit einer Zehntelsekunde Vorsprung auf seinen Red Bull KTM Ajo-Teamkollegen.

Marcel Schrötter und Tom Lüthi fehlten zu diesem Zeitpunkt mehr als 1,2 Sekunden auf den Führenden. Zur Erinnerung: Die ersten 14 Fahrer der drei kombinierten freien Trainings ziehen automatisch in Q2 ein, alle anderen Fahrer müssen in Q1 am Samstagnachmittag, wo noch die letzten vier Plätze für das Q2 vergeben werden.



Eine Viertelstunde vor dem Ende des Trainings lag Fernandez 0,002 Sekunden vor Lowes, Dritter war Gardner. Dahinter belegten Celestino Vietti, Aron Canet und der WM-Dritte Marco Bezzecchi die Plätze 4, 5 und 6.

Nach 30 Minuten zeigte Liqui Moly Intact GP-Fahrer Marcel Schrötter ein Lebenszeichen. Der Bayer verbesserte sich auf Rang 11 und belegte damit vorläufig einen Q2-Platz. Eine Runde später sprang er auf den achten Platz, auf Fernandez verlor er in seiner besten Runde nur 0,4 Sekunden.

In den letzten Minuten legten einige Piloten zu. Auch Gardner griff noch einmal an, doch nach einer Schrecksekunde in Kurve 5 musste der 23-Jährige erst einmal durchatmen. Beim finalen Angriff kollidierte der Australier in der letzten Kurve mit Marcos Ramirez und beide Fahrer stürzten spektakulär, glücklicherweise blieben beide unverletzt.

Am Ende behielt Fernandez seine Führung knapp vor dem Misano-Sieger Sam Lowes. Platz 3 ging an Gardner vor Jorge Navarro und dem starken Ai Ogura. Hinter Ai Ogura auf Position 6 beendeten Marco Bezzecchi und Celestino Vietti die Session auf Platz 7 und 8, Marcel Schrötter steht nach dem Freitag auf Platz 11.

Moto2-Ergebnis Portimão, kombinierte Zeiten nach FP2 (5. November)

1. R. Fernandez, Kalex, 1:43,246 min

2. Lowes, Kalex, + 0,002 sec

3. Gardner, Kalex, + 0,122

4. Navarro, Boscoscuro, + 0,126

5. Ogura, Kalex, + 0,199

6. Canet, Boscoscuro, + 0,200

7. Bezzecchi, Kalex, + 0,317

8. Vietti, Kalex, + 0,335

9. A. Fernandez, Kalex, + 0,446

10. Vierge, Kalex, + 0,456

11. Schrötter, Kalex, + 0,480

12. Di Giannantonio, Kalex, + 0,498

13. Beaubier, Kalex, + 0,507

14. Dixon, Kalex, + 0,620



Ferner:

22. Lüthi, Kalex, + 1,068

Moto3-Ergebnis Portimão, kombinierte Zeiten nach FP2 (5. November)

1. Fenati, Husqvarna, 1:48,026 min

2. Foggia, Honda, + 0,015 sec

3. Masia, KTM, + 0,232

4. Acosta, KTM, + 0,241

5. Adrian Fernandez, Husqvarna, + 0,349

6. Antonelli, KTM, + 0,495

7. Salac, KTM, + 0,514

8. Sasaki, KTM, + 0,671

9. Riccardo Rossi, KTM, + 0,682

10. Yamanaka, KTM, + 0,778

11. Guevara, GASGAS, + 0,786

12. Darryn Binder, Honda, + 0,860