Zonta van den Goorbergh: Erster Test mit Moto2-NTS

Das NTS RW-Racing Team und American Racing setzten ihre neuen Fahrer Zonta van den Goorbergh und Sean Kelly in Portimão erstmals auf die Moto2-Rennmaschinen,

Das niederländische NTS RW Racing Team trennt sich nach dieser Saison vom Malaysier Hafizh Syahrin und tritt 2022 in der Moto2-Weltmeisterschaft mit dem Niederländer Zonta van den Goorbergh ab, der erst im Dezember 16 Jahre alt wird und aus dem Red Bull Rookies Cup und aus der Moto3-Junioren-WM kommt. Der aus Namur stammende Belgier Barry Baltus hat einen Zwei-Jahres-Vertrag bis Ende 2022, und da er erst am 3. Mai 18 Jahre alt wird, wird das RW-Team über die jüngste Moto2-Fahrerpaarung der Saison verfügen.

Zonta van den Goorbergh ist der Sohn von Jurgen van den Goorbergh, der in den Klassen 250 und 500 ccm zu den besten Privatfahrern zählte, ähnlich wie sein Bruder Patrick van den Goorbergh. Jurgen stand 1999 zweimal auf der Pole-Position in der 500er-WM, er fuhr damals für das MZ-Weber-Team, um das sich Rolf Biland und Eskil Suter kümmerten und das die swissauto-500-ccm-Motoren von Urs Wenger aus Burgdorf einsetzte, die aus der Seitenwagen-WM kamen.

Der 15-jährige van den Goorbergh machte am Montag und Dienstag auf dem Autódromo Internacional do Algarve erstmals Bekanntschaft mit der NTS-Moto2-Maschine, die von einem 675-ccm-Dreizylinder-Triumph-Motor angetrieben wird. Gleichzeitig steuerte der Amerikaner Sean Kelly erstmals die Kalex des Teams American Racing, in dem er 2022 neben Cameron Beaubier fahren wird. Der enttäuschende Marcos Ramirez musste seinem Platz beim US-Team von Eithan Butpul räumen.

«Unser Team ist in Portimão geblieben, denn wir hatten hier die Gelegenheit, die neue Saison mit Zonta frühzeitig zu beginnen. Wir wollten ihm die Möglichkeit geben, etwas Erfahrung mit der NTS zu sammeln und etwas Vertrauen zu sammeln. Er konnte hier beginnen, sich mit dem Moto2-Bike anzufreunden und es zu verstehen. Er hat sich recht geschickt angestellt, wenn ich ehrlich sein soll», erklärte Teammanager Jarno Janssen. «Wir waren happy mit den Fortschritte, die er gemacht hat.»

«Wir konnten zwei Tage in Portimão fahren», ergänzte Janssen im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Zonta hat in den zwei Tagen insgesamt 60 Runden abgespult. Es war nicht ganz einfach für ihn, weil es zwei normale Track Days waren. Wir mussten die Strecke also mit Fahrern teilen, die weniger Erfahrung mitbringen. Dadurch ist es Zonta nicht leicht gefallen, einen guten Rhythmus zu finden. Aber insgesamt waren wir sehr zufrieden mit diesen zwei Tagen und mit dem, was Zonta erreicht hat. Wir sind auch froh, dass wir diesen Test einplanen und nutzen konnten.»

Janssen: «Natürlich war Zonta vom Speed, vom ganzen Motorrad und von der Art und Weise, wie er die Moto2 handhaben muss, beeindruckt. Aber er hat rasch gelernt. Jetzt kann er sich daheim ausruhen und in zwei Wochen am 21./22. November in Jerez zum nächsten Moto2-Test kommen, um die Vorbereitung für die kommende Saison fortzusetzen.»

Ergebnis Portimão Moto2, 7. November

1. Gardner, Kalex, 23 Runden in 39:36,275 min

2. R. Fernández, Kalex, + 3,014 sec

3. Lowes, Kalex, + 3,899

4. Canet, Boscoscuro, + 7,616

5. Beaubier, Kalex, + 7,621

6. Vietti, Kalex, + 10,021

7. Navarro, Boscoscuro, + 10,908

8. Bezzecchi, Kalex, + 11,586

9. A. Fernández, Kalex, + 13,121

10. Schrötter, Kalex, + 13,286

11. Di Giannanntonio, Kalex, + 14,614

12. Garzo, Kalex, + 25,538

13. Manzi, Kalex, + 26,511

14. Ramirez, Kalex, + 27,225

15. Bendsneyder, Kalex, + 38,345

Ferner: 19. Lüthi, Kalex, +39,184

WM-Stand nach 17 von 18 Rennen

1. Gardner 305 Punkte. 2. Raúl Fernandez 282. 3. Bezzecchi 214. 4. Lowes 181. 5. Augusto Fernandez 158. 6. Canet 153. 7. Di Giannantonio 141. 8. Ogura 120. 9. Navarro 98. 10. Schrötter 91. 11. Vierge 83. 12. Vietti 76. 13. Roberts 59. 14. Arbolino 51. 15. Beaubier 50. 16. Bendsneyder 46. 17. Chantra 37. 18. Ramirez 37. 19. Manzi 33. 20. Jake Dixon 30. – ferner: 22. Lüthi 23.

Marken-WM:

1. Kalex 425 Punkte (Marken-Weltmeister 2021). 2. Boscoscuro 188. 3. MV Agusta 19. 4. NTS 10.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 587 Punkte (Team-Weltmeister 2021). 2. Elf Marc VDS Racing Team 339. 3. Sky Racing Team VR46 290. 4. Aspar Team Moto2 181. 5. Idemitsu Honda Team Asia 157. 6. Federal Oil Gresini 153. 7. Liqui Moly Intact GP 142. 8. Petronas Sprinta Racing 113. 9. +Ego Speed Up 111. 10. American Racing 87. 11. Italtrans Racing Team 69. 12. Pertamina Mandalika SAG Team 69. 13. Flexbox HP40, 53. 14. MV Agusta Forward Racing 19. 15. NTS RW Racing GP 10.