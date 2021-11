Moto2-WM-Teams 2022: Jetzt sind alle Fragen geklärt

Nicht weniger als sechs Rookies kommen 2022 in die Moto2-Klasse: Acosta, Fenati, Rodrigo, Salac, Alcoba, Antonelli und v/d Goorbergh. Die Teams wurden heftig umgekrempelt.

Die 15 MotoGP-Teams sind für 2022 bereits alle besetzt. Denn in den Klassen Moto3 und Moto2 müssen die Rennställe ihrer Fahreraufgebote beim Selektions-Komitee (bestehend aus Funktionären von IRTA, Dorna und FIM) bis spätestens zum Valencia-GP definitiv melden. Dann wird die «entry list» von der FIM veröffentlicht.

Aus der Moto2-WM steigen die zwei Red Bull-Ajo-Fahrer Remy Gardner und Rául Fernández in die MotoGP auf (zu KTM-Tech3), auch Fabio Di Giannantonio (er wechselt bei Gresini Racing intern ins MotoGP-Team) steigt auf. Und bei Rossis VR46-Ducati-Team bekommt der Moto2-WM-Dritte Marco Bezzecchi einen Vertrag für die «premier class». Tom Lüthi hört auf und wird Sportdirektor bei CFMOTO PrüstelGP in der Moto3.

Das Petronas-Sprinta-Team zieht sich zurück. Es werden alle finanziellen Ressourcen für das neue WITHU-Yamaha-RNF-Team von Razlan Razali gebraucht.

Gresini Racing steigt in der Moto3 aus, macht aber in der Moto2 weiter. Gresini Racing gehört zu den erfolgreichsten Teams im Fahrerlager. Der Rennstall gewann in der Moto3 mit Jorge Martin 2018 die WM, die 250er-WM 2001 mit Daijiro Kato, in der Moto2-WM triumphierte Gresini mit Toni Elias 2010 und im MotoE-Weltcup 2019 mit Matteo Ferrari.

Das neue Fahreraufgebot des Liqui Moly Intact GP-Teams besteht aus Marcel Schrötter und dem Moto3-Aufsteiger Jeremy Alcoba. Tony Arbolino wird Intact nach einem Jahr verlassen, er hat bei Marc VDS unterschrieben.

Die bisherigen Moto2-Piloten bei Intact

2013: Cortese

2014: Cortese

2015: Cortese

2016: Cortese, Folger

2017: Cortese, Schrötter

2018: Schrötter, Vierge

2019: Schrötter, Lüthi

2020: Schrötter, Lüthi

2021: Schrötter, Arbolino

2022: Schrötter, Alcoba

Dafür wechselt Augusto Fernández von Marc VDS zu Red Bull KTM Ajo, weil dort beide Fahrer in die MotoGP-Klasse aufsteigen. Pedro Acosta wechslte bei Ajo von der Moto3- in die Moto2-WM.

Weitere Moto2-Neuigkeiten: Moto3-Draufgänger Gabriel Rodrigo steigt ins SAG-Team auf und über nimmt dort den Platz von Tom Lüthi. Aron Canet wird vom Aspar-Team zu Flexbow HP 40 Pons wechseln, wo er Jorge Navarro (er kommt von Speed Up) als Teamkollegen bekommt.

Das neue GASGAS Aspar-Moto2-Team wird aus Jake Dixon und Albert Arenas bestehen.

Das Speed-up-Team von Luca Boscoscuro wird von Moto2-Europameister Fermin Alduguer und Aufsteiger Romano Fenati gebildet werden.

Das Sky VR46 Team fährt mit Celestino Vietti weiter, Niccolò Antonelli wird sein neuer Teamkollege, weil Bezzecchi in die MotoGP aufsteigt.

Erstmals wird auch Yamaha ein Moto2-Team finanzieren – mit den Yamaha-Schützlingen Manuel González (aus der Supersport-600-WM) und Keminth Kubo, der aus der CEV kommt. VR46 wird das Team betreiben, Yamaha bezahlt die Rechnungen.

Das Moto2-Startfeld 2022

Red Bull KTM Ajo

Augusto Fernandez, Pedro Acosta (Kalex)

Liqui Moly Intact GP

Marcel Schrötter, Jeremy Alcoba (Kalex)

Pertamina Mandalika SAG

Bo Bendsneyder, Gabriel Rodrigo (Kalex)

Team Gresini Moto2

Filip Salac, Alessandro Zaccone (Kalex)

MV Agusta Forward Racing

Marcos Ramirez, Simone Corsi (MV)

RW Racing GP

Barry Baltus, Zonta van den Goorbergh (Kalex)

Flexbox Pons HP 40:

Aron Canet, Jorge Navarro (Kalex)

Italtrans Racing Team

Joe Roberts, Lorenzo Dalla Porta (Kalex)

Speed Up Racing

Romano Fenati, Fermin Aldeguer (Boscoscuro)



Aramco VR46 Team

Niccolò Antonelli, Celestino Vietti (Kalex)



GASGAS Factory Aspar Team:

Jake Dixon, Albert Arenas (Kalex)

American Racing

Cameron Beaubier, Sean Kelly (Kalex)



Idemitsu Honda Team Asia

Somkiat Chantra, Ai Ogura (Kalex)

Elf Marc VDS Racing

Sam Lowes, Tony Arbolino (Kalex)

Yamaha VR46 Master Camp Team

Manuel González, Keminth Kubo (Kalex)