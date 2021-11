Valencia, FP1: Augusto Fernandez vorne, Schrötter 14.

Auf dem nassen Circuit Ricardo Tormo startete Augusto Fernandez mit FP1-Bestzeit in das Saisonfinale 2021 in Valencia. Die Titelrivalen Remy Gardner und Raul Fernandez hielte sich bei schwierigen Verhältnissen zurück.

Der Valencia-GP des dreifachen Saisonsiegers Sam Lowes begann mit einem schmerzhaften Highsider zu Beginn des FP1. In Turn 5 stieg er unsanft von seiner Marc-VDS-Kalex ab. Der Brite kehrte am Freitagvormittag nicht mehr auf die Strecke zurück, von seinem Rennstall kam nach einem medizinischen Check aber die Entwarnung: Sam ist okay.

Tom Lüthi stürzte nach zehn Minuten in Kurve 13. Der 35-jährige Berner, 125-ccm-Weltmeister von 2005, zweifacher Moto2-Vizeweltmeister und 17-facher GP-Sieger, bestreitet an diesem Wochenende den letzten Grand Prix seiner Rennfahrerkarriere.

Der WM-Zweite Raul Fernandez musste in Kurve 1 einen Wackler überstehen, er blieb aber sitzen. Es regnete zwar nicht mehr, die Fahrbahn war aber nass, die Bedingungen bei 13 Grad Asphalttemperatur schwierig.

VR46-Teammanager Pablo Nieto bestätigte unterdessen gegenüber MotoGP.com-Reporter Jake Appleyard, was längst ein offenes Geheimnis war: Marco Bezzecchi steigt 2022 in die Königsklasse auf, Niccolò Antonelli wird dafür neben Celestino Vietti in der Moto2-Klasse antreten.

Die Zeitenliste führte in der Anfangsphase mit dem 16-jährigen Fermin Aldeguer ein Boscoscuro-Pilot an. Nach einer Viertelstunde setzte sich Italtrans-Kalex-Pilot Joe Roberts mit einer 1:46,966 min an die Spitze, auch NTS-Pilot Hafizh Syahrin mischte in den Top-3 mit.

Kurz vor der Halbzeit der 40-minütigen Session übernahm mit Aron Canet in 1:46,908 min ein weiterer Boscoscuro-Pilot die Spitze. Dort hielt er sich aber nicht lange: Hector Garzo fuhr eine 1:46,791 min, Joe Roberts legte eine 1:46,607 min nach. Garzo glänzte zudem in Kurve 13 mit einem bemerkenswerten «Save».

Eine Viertelstunde vor Schluss lag Intact-GP-Fahrer Marcel Schrötter auf Rang 22, SAG-Kalex-Pilot Tom Lüthi auf Platz 24. NTS-Rookie Barry Baltus stieß wenig später hinter Augusto Fernandez auf Platz 4 nach vorne, ehe der 17-jährige Belgier in Kurve 6 ausrutschte.

Zwei Minuten vor Schluss konnte Garzo in Kurve 11 einen Sturz nicht mehr verhindern, während Augusto Fernandez die Konkurrenz mit der ersten 1:45er-Zeit der Session um ganze sechs Zehntel abhängte. Wegen einer Gelbphase wurde diese Rundenzeit allerdings wieder aus der Wertung genommen.

Cameron Beaubier stürzte in der Schlussphase in Kurve 2. Schrötter verbesserte sich noch auf Rang 14, Lüthi landete auf Rang 22. Die Titelrivalen hielten sich zurück: Raul Fernandez beendete das FP1 als Zwölfter, WM-Leader Remy Gardner gab sich mit Platz 20 zufrieden.

Moto2-Ergebnis Valencia, FP1 (12. November):

1. Augusto Fernandez, Kalex, 1:46,587 min

2. Roberts, Kalex, + 0,020 sec

3. Garzo, Kalex, + 0,204

4. Baltus, NTS, + 0,290

5. Canet, Boscoscuro, + 0,321

6. Vietti, Kalex, + 0,596

7. Bezzecchi, Kalex, + 0,602

8. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,618

9. Bulega, Kalex, + 0,703

10. Baldassarri, MV Agusta, + 0,725



Ferner:

12. Raul Fernandez, Kalex, + 0,823

14. Schrötter, Kalex, + 1,133

20. Gardner, Kalex, + 2,045

22. Lüthi, Kalex, + 2,293