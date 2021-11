Offiziell: GASGAS Aspar Moto2-Team mit Dixon & Arenas

Die GASGAS-Farben werden im kommenden Jahr auch in der Moto2-WM zu sehen sein, Jake Dixon wird Teamkollege von Albert Arenas. In der Moto3-Klasse schickt Aspar auch 2022 Sergio Garcia und Izan Guevara ins Titelrennen.

Was SPEEDWEEK.com-Leser bereits wissen, wurde am Rande des Valencia-GP am Samstag auch offiziell bestätigt: GASGAS kündigte für 2022 die Beteiligung an der Moto2-WM an, das Aspar Team wird künftig auch in der zweithöchsten Klasse der Motorrad-WM die GASGAS-Fahne hochhalten. Albert Arenas (24), der mit dem Rennstall von Jorge Martinez 2020 schon Moto3-Weltmeister war, wurde für eine weitere Moto2-Saison bestätigt, dazu gesellt sich der 25-jährige Jake Dixon, der von Petronas Sprinta kommt. Gefahren wird auf Kalex-Maschinen.

Albert Arenas betonte: «Ich bin begeistert von diesem neuen Projekt, ich werde ein weiteres Jahr im GASGAS Aspar Team verbringen. Das ist ein Siegerteam, wir sind 2020 zusammen Moto3-Weltmeister geworden. Ich freue mich auf weitere gemeinsame Erfolge. Ich bin wirklich aufgeregt und motiviert, ich bin neugierig auf das neue Paket. Ich möchte eine starke Wintertestsaison zeigen, ich habe jetzt ein Jahr Moto2-Erfahrung und will 2022 mein ganzes Potenzial entfalten und bei den Rennen Spaß haben. Ich bedanke mich bei Jorge Martinez für die Moto2-Gelegenheit mit GASGAS. Ich bin glücklich, ein weiteres Jahr in seiner Struktur verbringen zu können.»

«Es ist großartig, ins Aspar-Moto2-Team zurückkehren zu können. Das fühlt sich wie eine Heimkehr an», schwärmte Dixon. «Positiv ist, dass ich das Motorradmaterial bereits kenne. Ich freue mich auf die kommende Saison und bedanke mich für die Gelegenheit. Ich hoffe, wir können gemeinsam großartige Dinge erreichen.»

In der Moto3-Klasse bleibt das Line-up unverändert, auch in der kommenden Saison steuern Sergio Garcia und Izan Guevara die GASGAS RC 250 GP. Guevara feierte in seinem Rookie-Jahr 2021 bereits einen GP-Sieg, Garcia war mit drei Saisonsiegen bis zu seinem Crash in Austin im Titelrennen und belegt nun WM-Rang 3.

«Abgesehen von der Verletzung hatten wir eine wirklich gute Saison, ich bin glücklich damit, wie das Jahr verlaufen ist», meinte Garcia. Mit dieser Erfahrung und der Arbeit, die wir 2021 mit dem GASGAS Aspar Team geleistet haben, bin ich überzeugt, dass wir im nächsten Jahr alles geben und um gute Ergebnisse und den WM-Titel kämpfen können.»

Guevara freut sich auf die Fortsetzung seiner Moto3-Karriere im GASGAS Aspar Team: «Ich fühle mich sehr wohl mit der Crew, wir arbeiten sehr gut und wir haben in unserer ersten Saison einen Sieg geschafft. In der nächsten Saison werden wir weiter für Top-Ergebnisse pushen. Wir werden auf ein Lernjahr zurückgreifen und die Verbindung mit GASGAS zurückgreifen können, wir können die nächste Saison also auf Anhieb stark beginnen.»

Pit Beirer, GASGAS Motorsport-Direktor: «2021 war eine starke Saison für unsere Marke GASGAS. Wir haben gehofft, dass wir mit einem so starken Team wie den Aspar-Jungs solche Erfolge erreichen. Wir haben mit Aspar 2020 die Moto3-WM gewonnen und haben weiter volles Vertrauen in diese Mannschaft. Jetzt verstärken wir die Präsenz von GASGAS durch den Einstieg in die Moto2-Klasse. Albert Arenas hat sich jetzt in der Moto2-Klasse zurechtgefunden, und Jake Dixon ist ein Fahrer, der knapp vor dem Durchbruch steht. Wir wollen mehr ‚Rot‘ auf dem Podium sehen.»

Jorge Aspar Martinez, Teamprinzipal: «Das GASGAS Aspar Team in der Moto2- und Moto3-WM und in der CEV-Junioren-WM bildet eine große Herausforderung für uns. Wir sind froh, ein offizielles Team zu sein, wir sind ambitioniert und siegeshungrig. Unser einziges Ziel ist, in jeder Klasse um die Weltmeisterschaft zu fighten.»

Übrigens: Als Vorgeschmack auf die kommende Saison wird das Aspar-Moto2-Team schon das Finale 2021 im GASGAS-Look bestreiten.

Das Moto2-Startfeld 2022

Red Bull KTM Ajo

Augusto Fernandez, Pedro Acosta (Kalex)

Liqui Moly Intact GP

Marcel Schrötter, Jeremy Alcoba (Kalex)

Pertamina Mandalika SAG

Bo Bendsneyder, Gabriel Rodrigo (Kalex)

Team Gresini Moto2

Filip Salac, Alessandro Zaccone (Kalex)

MV Agusta Forward Racing

Marcos Ramirez, Simone Corsi (MV)

RW Racing GP

Barry Baltus, Zonta van den Goorbergh (Kalex)

Flexbox Pons HP 40:

Aron Canet, Jorge Navarro (Kalex)

Italtrans Racing Team

Joe Roberts, Lorenzo Dalla Porta (Kalex)

Speed Up Racing

Romano Fenati, Fermin Aldeguer (Boscoscuro)



Aramco VR46 Team

Niccolò Antonelli, Celestino Vietti (Kalex)



GASGAS Factory Aspar Team:

Jake Dixon, Albert Arenas (Kalex)

American Racing

Cameron Beaubier, Sean Kelly (Kalex)



Idemitsu Honda Team Asia

Somkiat Chantra, Ai Ogura (Kalex)

Elf Marc VDS Racing

Sam Lowes, Tony Arbolino (Kalex)

Yamaha VR46 Master Camp Team

Manuel González, Keminth Kubo (Kalex)