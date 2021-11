Tom Lüthi (Kalex/12.): Feuchte Augen und ein Burn-out

Gleich zwei Überraschungen erwarteten Thomas Lüthi, als er in Valencia zu seinem letzten Motorradrennen in die Box kam.

Das ganze Pertamina Manadalika SAG-Team stand in speziellen T-Shirts Spalier, das Motorrad und der Helm waren in einem speziellen Design lackiert. Auf dem Grid stand der 35-jährige Schweizer zwar nicht so im Mittelpunkt wie der neunfache Weltmeister Valentino Rossi, aber es hielten sich mehr TV-Kameraleute bei ihm auf als sonst.

Vom sechsten Startplatz kam der Berner sehr gut weg und machte in der ersten Runde bereits einen Platz gut. Gemeinsam mit dem den späteren Weltmeister Remy Gardner im Schlepptau fiel Lüthi schliesslich auf den zwölften Platz zurück.

Und wie fühlte er sich bei seinem letzten Grand Prix? Tom Lüthi: «Im Rennen machte ich mir keine Gedanken, dass jetzt eben der Tag eben gekommen ist, aber ich habe viel erleben und lernen dürfen in dieser Zeit. Unglaublich auch die vielen Leute, die ich durch den Sport kennen lernen durfte. Zum Rennen selber kann ich nur sagen, dass mir der zweite Start sehr gut gelungen ist. Ich war sofort bei den Leuten, aber ich konnte nicht so schnell fahren wie gestern im Quali. Zudem hatte ich mit Marcel ein Gerangel, er hat mich mal sauber abgedrängt, wodurch ich dann viel Zeit verloren habe. Ich wollte sicher nichts riskieren oder stürzen, aber trotzdem schnell fahren. Der zwölfte Platz ist für mich so okay.»

In der Auslaufrunde hielt der 125-ccm-Weltmeister von 2005 vor seiner Fantribüne an, wo seine Freundin Noelle Dettwiler mit einer Schweizer Fahne auf ihn wartete. Tom kletterte von seiner Kalex, lief zu seinen Fans hin und warf seine zwei Knieschleifer in die Menge. Dann fuhr er zurück an die Box, wo er mit einem Burnout alle einnebelte, bis nichts mehr von ihm zu sehen war.

«Es war einfach wunderschön. Meine ganze Familie war da und alle meine Freunde», seufzte Tom etwas wehmütig.

Dann begann er sich von allen Teammitgliedern herzlichst zu verabschieden. So ganz leicht feuchte Augen waren aber doch zu sehen.

Moto2-Ergebnis, Valencia (14. November):

1. Raul Fernandez, Kalex, 16 Runden in 25:38,612 min

2. Fabio Di Giannantonio, Kalex, 0,517 sec

3. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,786

4. Celestino Vietti, Kalex, + 2,393

5. Aron Canet, Boscoscuro, 4,978

6. Xavi Vierge, Kalex, 5,091

7. Sam Lowes, Kalex, + 5,415

8. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 5,808

9. Marcel Schrötter, Kalex, + 7,941

10. Remy Gardner, Kalex, + 9,112

11. Tetsuta Nagashima, Kalex, + 9,420

12. Thomas Lüthi, Kalex, + 10,355

13. Stefan Manzi, Kalex, + 11,898

14. Marcos Ramirez, Kalex, + 12,088

15. Hafizh Syahrin, NTS, + 12,361

