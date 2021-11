Moto2-Rückkehrer Fenati: Erste Runden auf Boscoscuro

Die privaten Moto2-Testtage in Jerez nutzte zum Beginn der Woche auch das Speed Up Racing Team mit Neuzugang Romano Fenati, der erstmals auf der Boscoscuro unterwegs war.

Das Speed Up Team von Luca Boscoscuro tritt im kommenden Jahr mit dem 16-jährigen Moto2-Europameister Fermin Aldeguer und dem 25-jährigen Romano Fenati an. Der Italiener nimmt also einen erneuten Anlauf in der Moto2-Klasse und kehrt dabei auch zur Startnummer 5 aus seinen ersten WM-Jahren zurück.



«Es waren zwei sehr positive Testtage, ich bin sehr glücklich. Ich bin zufrieden mit dem Motorrad und der Mannschaft, ich fühlte mich wohl mit den Jungs und dem Team insgesamt», lautete das Fazit des 13-fachen GP-Siegers, der nach drei Moto3-Jahren in die zweithöchste Klasse zurückkehrt. «Wir müssen noch viele Runden drehen, ich brauche noch mehr Erfahrung und Training, aber ich blicke mit Enthusiasmus auf die Zukunft. Ich kann es kaum erwarten, wieder auf die Strecke zurückzukehren und dieses neue Abenteuer mit Speed Up zu beginnen.»

Zur Erinnerung: Fenatis persönliche Moto2-Bestleistung auf der Kalex des Snipers Teams ist Platz 7 im Frankreich-GP 2018. Im selben Jahr stand seine Karriere vor dem Aus, als er nach dem Griff in die Bremse von Stefano Manzi beim Misano-GP gesperrt wurde. Am Ende gab ihm das Snipers Team 2019 aber eine neue Chance in der Moto3-Klasse, ehe der Italiener ins Max Racing Team und damit auf Husqvarna wechselte.



Die Moto3-WM 2021 beendete er mit einem Saisonsieg und insgesamt vier Podestplätzen auf dem fünften Gesamtrang.

Jerez-Test, 22. November:

1. Vietti, Kalex, 1:41,706 min

2. Canet, Kalex, + 0,226 sec

3. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,253

4. Dixon, Kalex, + 0,503

5. Corsi, MV Agusta, + 0,624

6. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,704

7. Arbolino, Kalex, + 0,837

8. Salac, Kalex, + 0,842

9. Kelly, Kalex, + 1,043

10. Zaccone, Kalex, + 1,077

11. Arenas, Kalex, + 1,128

12. Rodrigo, Kalex, + 1,168

13. Acosta, Kalex, + 1,189

14. Schrötter, Kalex, + 1,335

15. Ramirez, MV Agusta, + 1,394

16. Antonelli, Kalex, + 1,508

17. Beaubier, Kalex, + 1,531

18. Fenati, Boscoscuro, + 1,815

19. Navarro, Kalex, + 2,012

20. Lowes, Kalex, + 2,170

21. v/d Goorgergh, NTS, + 3,021

22. Alcoba, Kalex, + 3,025