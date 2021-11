Unglückliches Debüt für Pons-Neuzugang Jorge Navarro

Jorge Navarro kehrte beim privaten Jerez-Test nach drei Jahren im Speed Up Team auf die Kalex zurück. Der Spanier brach sich dabei allerdings den Fußknöchel und musste operiert werden.

In Silverstone stand Jorge Navarro in diesem Jahr erstmals seit 2019 wieder auf dem Podest, wenig später wurde sein Wechsel in das Pons Team an die Seite von Aron Canet offiziell bestätig. Nach drei Jahren mit Speed Up stieg Navarro bei den privaten Testtagen in Jerez zum Beginn der Woche von Boscoscuro auf Kalex um.

Das Debüt auf dem neuen Arbeitsgerät verlief für Navarro allerdings unglücklich, denn er zog sich bei einem Sturz am Montag einen Bruch am linken Fußknöchel zu. Der 25-jährige Spanier begab sich daraufhin am Dienstag in das «Hospital Universitari Quirón-Dexeus» in Barcelona. Dr. Ginebreda behandelte die Verletzung operativ.

Nun meldete sich Navarro auf seinem Instagram-Kanal zu Wort und ließ wissen, dass er nach überstandener Operation wieder zu Hause in Andorra ist. «Die Operation ist gut verlaufen, wie immer hat Dr. Ginebreda gute Arbeit geleistet. Jetzt ein paar Tage Ruhe, dann beginnen wir mit der Reha.»

Zur Erinnerung: Navarro beendete die Moto2-WM 2021 auf Gesamtrang 9. Er stand in der zweithöchsten Klasse insgesamt schon neun Mal auf dem Podest, ein Sieg fehlt ihm aber noch. Dafür feierte er in der Moto3-WM 2016 schon zwei GP-Siege.

Jerez-Test, 22. November:

1. Vietti, Kalex, 1:41,706 min

2. Canet, Kalex, + 0,226 sec

3. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,253

4. Dixon, Kalex, + 0,503

5. Corsi, MV Agusta, + 0,624

6. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,704

7. Arbolino, Kalex, + 0,837

8. Salac, Kalex, + 0,842

9. Kelly, Kalex, + 1,043

10. Zaccone, Kalex, + 1,077

11. Arenas, Kalex, + 1,128

12. Rodrigo, Kalex, + 1,168

13. Acosta, Kalex, + 1,189

14. Schrötter, Kalex, + 1,335

15. Ramirez, MV Agusta, + 1,394

16. Antonelli, Kalex, + 1,508

17. Beaubier, Kalex, + 1,531

18. Fenati, Boscoscuro, + 1,815

19. Navarro, Kalex, + 2,012

20. Lowes, Kalex, + 2,170

21. v/d Goorgergh, NTS, + 3,021

22. Alcoba, Kalex, + 3,025