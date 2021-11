Petronas-Sprinta: Verzögerung bei Motorrad-Verkäufen

Das aufgelöste Petronas-Sprinta-Team hat zwar Kunden für das Material von Honda und Kalex, aber bisher ist es nicht bei den Käufern angekommen. Die Hintergründe.

Das bisherige Petronas-SRT-Yamaha-Team existiert nicht mehr, es verwandelte sich nach dem Rückzug von Petronas ins WITHU-Yamaha-RNF-Team,, der neue Alleineigentümer ist der Malaysier Razlan Razali, der ehemalige CEO des Sepang Circuits, der allerdings aus Budgetgründen die GP-Teams für die Moto3 und Moto2 nicht mehr betreiben wird.

Michael Laverty wird den Großteil des Moto3-Materials und Teamspersonals für sein neues VisionTrack-Honda-Team übernehmen. Die Kalex-Moto2-Maschinen, die 2021 von Xavi Vierge und Jake Dixon eingesetzt wurden, werden vom niederländischen RW Racing Team übernommen, das in den letzten vier Jahren mit japanischen NTS-Motorrädern antrat und 2022 mit Barry Baltus (17) und Zonta van den Goorbergh (er wird im Dezember 16 Jahre alt) antritt.

Doch das RW-Team musste in der vergangenen Woche mit dem jungen van den Goorbergh in Jerez noch mit NTS-Bikes trainieren. RW-Teammanager Jarno Janssen: «Wir waren nur mit Zonta in Jerez. Um das Gefühl für die Moto2 zu bekommen, spielt es vorläufig keine Rolle, ob er auf einer NTS oder Kalex sitzt. Die neuen Motorräder sollen demnächst bei uns eintreffen.»

Die Verzögerung bei der Lieferung der Kalex-Maschinen aus dem Petronas-SRT-Fundus hat mit dem Eigentümerwechsel zu tun. Denn die Motorräder befanden sich im Besitz des Sepang International Circuits, dem bisherigen GP-Teambesitzer.

SIC schickte nach dem WM-Finale unabhängige Rechnungsprüfer ins bisherige Petronas-Teamquartier nach Mols in Belgien. Sie führten dort eine Inventur durch und eruierten den Warenwert. Dann wollte sich der neue Teameigentümer Razlan Razali um den Verkauf des Materials von Kalex an NTS und von Honda an Laverty kümmern.

«Die Übergabe gestaltet sich ein bisschen kompliziert, weil der Sepang Circuit ein staatliches Unternehmen ist», erläuterte Razali im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

In der Vergangenheit wurden die Besitztümer des Sepang Racing Teams (SRT) in der Buchhaltung als Konsumgüter definiert. Weil sich Streckenbeteiber SIC aus dem GP-Rennsport zurückzieht, musste bestimmt werden, welche «Konsumgüter» in welchem Wert in Europa gelagert werden.

«Deshalb habe ich Michael Laverty und Jarno Janssen gesagt, dass wir etwas Geduld haben müssen», schilderte der neue Teamchef Razali. «Sobald ein Warenwert festgelegt ist, möchte ich einen Deal mit SIC machen und das Material beider Klassen an Laverty und Janssen verkaufen.»

«Ich warte immer noch auf die Entscheidung von SIC. Wenn ich weiß, was sie planen, können wir das Geschäft abwickeln. Aber die Zeit drängt. Das Zeitfenster, in dem die Teams neues Material kaufen, ist sehr eng», gibt Razali zu bedenken.

Jarno Janssen hat die Geduld noch nicht verloren. Denn die nächsten Tests finden erst Mitte Februar statt. «Die Bikes und das restliche Material von SIC sind noch in ihrem Workshop in Belgien. Aber ich bin nur 30 Minuten entfernt… In der Zwischenzeit räumen wir unsere Rennwerkstatt in Barcelona aus und bereiten alles vor, damit wir das Zeug zu NTS zurück nach Japan verfrachten können.»

Moto2-Endstand Fahrer-WM (nach 18 Rennen):

1. Gardner 311 Punkte. 2. R. Fernandez 307. 3. Bezzecchi 214. 4. Lowes 190. 5. A. Fernandez 174. 6. Canet 164. 7. Di Giannantonio 161. 8. Ogura 120. 9. Navarro 106. 10. Schrötter 98. 11. Vierge 93. 12. Vietti 89. 13. Roberts 59. 14. Arbolino 41. 15. Beaubier 50. 16. Bendsneyder 46. 17. Ramirez 39. 18. Chantra 37. 19. Manzi 36. 20. Dixon 30. 21. Arenas 28. 22. Lüthi 27. 23. Garzo 16. 24. Corsi 16. 25. Alduguer 13. 26. Bulega 12. 27. Dalla Porta 10. 28. Syahrin 9. 29. Nagashima 5. 30. Lopez 4. 31. Baldassarri 3. 32. Baltus 2.

Marken-WM Endstand:

1. Kalex 450 Punkte. 2. Boscoscuro 199. 3. MV Agusta 19. 4. NTS 11.

Team-WM Endstand

1. Red Bull KTM Ajo 618 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing Team 364. 3. Sky Racing Team VR46 303. 4. Inde Aspar Team 192. 5. Federal Oil Gresini 173. 6. Idemitsu Honda Team Asia 157. 7. Liqui Moly Intact GP 149. 8. Petronas Sprinta Racing 123. 9. Speed Up 119. 10. American Racing 89. 11. Italtrans Racing Team 74. 12. Pertamina Mandalika SAG Team 73. 13. Flexbox HP40, 56. 14. MV Agusta Forward Racing 19. 15. NTS RW Racing GP 11.