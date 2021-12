Sam Lowes: «Ich muss 2022 um den Titel kämpfen»

In seinen ersten zwei Jahren im Marc VDS Racing Team sammelte Kalex-Pilot Sam Lowes (31) insgesamt sechs Siege und die WM-Ränge 3 und 4. Der Moto2-Routinier will 2022 mehr.

«In der Saison gab es einige sehr gute und leider auch einige nicht so gute Punkte», begann Sam Lowes seine Bilanz. «Wir landeten am Ende auf dem vierten WM-Rang und darüber bin ich etwas enttäuscht, weil wir die Saison mit zwei Siegen in Katar so stark begonnen hatten. Ich machte dann aber einige Fehler, verlor Punkte und dadurch Momentum und Selbstvertrauen. Ich will im nächsten Jahr sicherlich besser als WM-Vierter sein.»

Trotz der durchwachsenen Bilanz ist der 31-Jährige überzeugt, etwas Positives mitnehmen zu können. «Du lernst immer etwas, das dir in Zukunft helfen kann, und dieses Jahr habe ich das Gefühl, dass ich meine Emotionen viel besser kontrolliert habe. Manchmal hätte ich den Platz, auf dem ich lag, akzeptieren und das Rennen zu Ende bringen sollen, statt zu versuchen noch ein bisschen mehr zu pushen. Das sagt sich am Ende alles so einfach, aber ich habe in meinem zweiten Jahr mit dem Elf Marc VDS Racing Team viel gelernt. Sie halfen mir, meine Fahrweise zu verbessern, und wir wissen als Gruppe, dass wir viele Dinge verbessern können, die uns helfen, im nächsten Jahr um den Titel zu kämpfen.»

An welchen Bereichen will Lowes verstärkt arbeiten? «Ich muss verstehen, dass es in einigen Rennen, wenn man in einer guten Position ist und sich vielleicht mit dem Paket nicht so gut fühlt, entscheidend ist die Zielflagge zu sehen und zu punkten. Das hilft dir auch für das nächste Rennen, denn nach jedem DNF muss man sich erst wieder aufrappeln und für das nächste Rennen von vorne beginnen. Ich weiß, dass ich in gewissen Situationen etwas schlauer sein kann, und wenn es um meinen Fahrstil geht, muss ich mich in der Kurvenmitte und im Kurvenausgang noch weiter verbessern», so der Supersport-Weltmeister von 2013.

Die Winterpause nutzt der britische Routinier unter anderem für eine detaillierte Analyse der abgelaufenen Saison. «Ich versuche zu verstehen, wo ich und das Team stärker sein können, wir versuchen alle, immer besser zu werden. Ich werde hart arbeiten und trainieren, aber mir auch die Zeit nehmen, es mit meiner Familie zu genießen, weil es so wichtig ist, diesen Ausgleich zu haben.»

Lowes macht klar: «Wir haben das Potenzial, im nächsten Jahr um den WM-Titel zu kämpfen, und ich werde im Winter alles tun, was möglich ist, um es 2022 zu schaffen. Das Ziel ist klar: Ich muss um den Titel kämpfen. Ich will konkurrenzfähig sein und in jedem Rennen an der Spitze kämpfen. Denn wenn du das tust, wirst du zum Titelanwärter. Ich muss ein paar Dinge verbessern, weil es in der Moto2 so eng zugeht, aber mein Ziel ist, vom ersten Rennen an um die Weltmeisterschaft zu kämpfen.»



Zur Erinnerung: Marc VDS gewann die Moto2-WM schon 2014, 2017 und 2019 mit Tito Rabat, Franco Morbidelli und Alex Márquez.

Moto2-Endstand Fahrer-WM (nach 18 Rennen):

1. Gardner 311 Punkte. 2. R. Fernandez 307. 3. Bezzecchi 214. 4. Lowes 190. 5. A. Fernandez 174. 6. Canet 164. 7. Di Giannantonio 161. 8. Ogura 120. 9. Navarro 106. 10. Schrötter 98. 11. Vierge 93. 12. Vietti 89. 13. Roberts 59. 14. Arbolino 41. 15. Beaubier 50. 16. Bendsneyder 46. 17. Ramirez 39. 18. Chantra 37. 19. Manzi 36. 20. Dixon 30. 21. Arenas 28. 22. Lüthi 27. 23. Garzo 16. 24. Corsi 16. 25. Alduguer 13. 26. Bulega 12. 27. Dalla Porta 10. 28. Syahrin 9. 29. Nagashima 5. 30. Lopez 4. 31. Baldassarri 3. 32. Baltus 2.

Marken-WM Endstand:

1. Kalex 450 Punkte. 2. Boscoscuro 199. 3. MV Agusta 19. 4. NTS 11.

Team-WM Endstand

1. Red Bull KTM Ajo 618 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing Team 364. 3. Sky Racing Team VR46 303. 4. Inde Aspar Team 192. 5. Federal Oil Gresini 173. 6. Idemitsu Honda Team Asia 157. 7. Liqui Moly Intact GP 149. 8. Petronas Sprinta Racing 123. 9. Speed Up 119. 10. American Racing 89. 11. Italtrans Racing Team 74. 12. Pertamina Mandalika SAG Team 73. 13. Flexbox HP40, 56. 14. MV Agusta Forward Racing 19. 15. NTS RW Racing GP 11.