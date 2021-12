Aron Canet (Kalex): «So habe ich es nicht erwartet»

Aron Canet bestreitet die Saison 2022 in neuen Teamfarben

Unterschiedlicher hätten die neuen Fahrer beim Flexbox HP 40-Team von Sito Pons nicht loslegen können Aron Canet war auf Anhieb schnell bei den Testfahrten und Jorge Navarro musste nach einem Crash operiert werden.

Das FlexBox HP 40-Team arbeitet 2022 mit zwei neuen Fahrern zusammen, denn Stefano Manzi und Hector Garzo gehören nicht mehr zum Aufgebot. Die Nachfolger Aron Canet und Jorge Navarro testeten schon auf dem Circuito de Jerez-Angel Nieto die neue Kalex. Während Navarro schon nach dem ersten Tag im Krankenhaus landete, lief es für seinen Landsmann besser.

Als Zweiter landete Canet nur 0,226 sec hinter Celestino Vietti, der ebenfalls auf einer Kalex unterwegs ist. «Es war ein sehr positiver Test mit meinem neuen Team. Ehrlich gesagt habe ich nicht erwartet, dass ich mich so schnell an die Kalex gewöhnen würde. Das Gefühl war von der ersten Runde an sehr gut. Wir haben bei diesem ersten Kontakt eine gute Basisabstimmung gefunden. Das stimmt mich optimistisch, dass wir 2022 ein großartiges Jahr erleben und viele Rennen genießen werden.»

Auch das Team sprach in der veröffentlichten Pressemitteilung von einem hoffnungsvollen Debüt, wenngleich ein Jahr mit vielen Herausforderungen bevorstehe.

Canet fuhr 2021 noch für Boscoscuro und landete mit 164 Punkten auf dem sechsten WM-Rang. Drei Mal wurde er Zweiter (Portimao, Sachsenring, Spielberg).

Navarro war unmittelbar nach dem Unfall erfolgreich operiert worden und sagte über den Test: «Es war kein großartiges Debüt für mein neues Team. Die Strecke war nicht in bestem Zustand, aber ich konnte fahren und mich an das Motorrad und das Team gewöhnen. Leider hatte ich einen Sturz, bei dem ich mir den Knöchel gebrochen habe. Wir werden sehen, wie wir vorgehen müssen, damit ich mich gut erhole und mit mehr Kraft zu den Tests im Februar zurückkehre.»