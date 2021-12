Marc-VDS-Neuzugang Arbolino: Das erwartet Sam Lowes

Der 21-jährige Tony Arbolino wechselt für seine zweite Moto2-Saison vom Intact GP Team zu Elf Marc VDS Racing. Teamkollege Sam Lowes: «Ich erwarte, dass er im nächsten Jahr schnell sein wird.»

Tony Arbolino kam als Moto3-Vizweltmeister in die zweithöchste Klasse und beendete seine Rookie-Saison im deutschen Intact GP Team auf Rang 14. Er punktete in 18 Rennen nur acht Mal, war dafür aber in Le Mans Vierter und in Austin Sechster. Für 2022 und 2023 unterschrieb der Italiener beim Marc VDS Racing Team, das die Moto2-WM schon 2014, 2017 und 2019 mit Tito Rabat, Franco Morbidelli und Alex Márquez gewann. Er tritt die Nachfolge von Augusto Fernandez an.

Sein neuer Teamkollege ist Routinier Sam Lowes. Wie sieht er den Neuzugang im Team? «Tony hat schon bewiesen, wie schnell und talentiert er ist, weil er 2020 bis zum letzten Rennen um den Moto3-Titel gekämpft hat, was nicht einfach ist. In seinem ersten Moto2-Jahr war es nicht einfach, aber es ist so eine umkämpfte Klasse. Es ist schwierig, sein Level nach nur einer Saison zu verstehen», gab der WM-Vierte und dreifache Saisonsieger von 2021 zu bedenken.

«Es waren ein paar großartige Auftritte dabei, in Le Mans und Austin war er sehr schnell. Auf einer schwierigen Strecke wie Austin so schnell zu sein, ohne dort schon vorher auf einem Moto2-Bike gefahren zu sein, das war beeindruckend», unterstrich der 31-jährige Brite.

Den ersten gemeinsamen Test absolvierte das neue Marc-VDS-Duo im November in Jerez bereits. Die Vorzeichen stehen laut Lowes gut: «Ich erwarte, dass er im nächsten Jahr schnell sein wird, und ich freue mich darauf, mit ihm zu arbeiten, weil er ein cooler und großartiger Junge zu sein scheint. Wir werden zusammen eine schöne Atmosphäre schaffen. Ich glaube, das hat in diesem Jahr gefehlt, und ich bin überzeugt, dass wir uns gegenseitig helfen können uns zu verbessern.»

Moto2-Endstand Fahrer-WM (nach 18 Rennen):

1. Gardner 311 Punkte. 2. R. Fernandez 307. 3. Bezzecchi 214. 4. Lowes 190. 5. A. Fernandez 174. 6. Canet 164. 7. Di Giannantonio 161. 8. Ogura 120. 9. Navarro 106. 10. Schrötter 98. 11. Vierge 93. 12. Vietti 89. 13. Roberts 59. 14. Arbolino 41. 15. Beaubier 50. 16. Bendsneyder 46. 17. Ramirez 39. 18. Chantra 37. 19. Manzi 36. 20. Dixon 30. 21. Arenas 28. 22. Lüthi 27. 23. Garzo 16. 24. Corsi 16. 25. Alduguer 13. 26. Bulega 12. 27. Dalla Porta 10. 28. Syahrin 9. 29. Nagashima 5. 30. Lopez 4. 31. Baldassarri 3. 32. Baltus 2.



Marken-WM Endstand:

1. Kalex 450 Punkte. 2. Boscoscuro 199. 3. MV Agusta 19. 4. NTS 11.



Team-WM Endstand:

1. Red Bull KTM Ajo 618 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing Team 364. 3. Sky Racing Team VR46 303. 4. Inde Aspar Team 192. 5. Federal Oil Gresini 173. 6. Idemitsu Honda Team Asia 157. 7. Liqui Moly Intact GP 149. 8. Petronas Sprinta Racing 123. 9. Speed Up 119. 10. American Racing 89. 11. Italtrans Racing Team 74. 12. Pertamina Mandalika SAG Team 73. 13. Flexbox HP40, 56. 14. MV Agusta Forward Racing 19. 15. NTS RW Racing GP 11.