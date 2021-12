Gardner & Fernández: Fast alle Rekorde gebrochen

13 Saisonsiege, 24 Podestplätze, sieben Doppelsiege, zehn Pole-Positions: Das Red Bull Ajo-KTM-Duo dominierte 2021 nach Belieben. Aber Achtung: Marc VDS war 2014 mit Rabat und Kallio ähnlich stark.

Seit der Saison 2014 hat kein Team in der Moto2-Weltmeisterschaft so klar dominiert wie der Red Bull KTM Ajo-Rennstall im vergangenen Jahr mit Weltmeister Remy Gardner und Vizeweltmeister Raúl Fernández. Die Ajo-Truppe übertraf die damalige Marc VDS-Mannschaft mit 13 zu zehn GP-Siegen trotz der identischen Anzahl von 18 Grands Prix. Auch bei der Anzahl der Podestplätze ließ sich das Ajo-Fahrerduo nicht lumpen: 24 Top-3-Ergebnisse wurden erreicht, 36 wären bei zwei Fahrern in 18 Wettkämpfen möglich gewesen.

Zur Erinnerung: Gardner gewann fünf WM-Läufe, Fernández als Rookie sogar acht. Bei den Podestplätzen hielt Gardner wacker mit – die beiden Teamkollegen sicherten sich je zwölf Podiumsergebnisse.

Bei der Gesamtanzahl der WM-Punkte ergibt sich ein Vorteil für Marc VDS: Die belgische Team sammelte 2014 total 635 Punkte ein, das Ajo-Duo musste sich (bei sicher wesentlich stärkerer Konkurrenz) mit 538 Punkten begnügen.

Doch das dominante Marc VDS Racing Team setzte 2014 in der 2010 eingeführten Moto2-WM trotzdem neue Maßstäbe.

Die Errungenschaften von Marc VDS 2014 und Ajo 2021:

635 – So viele Punkte hat das Marc VDS-Team 2014 insgesamt in der Moto2-Klasse eingesammelt. Bis dahin hatte kein Team in der ganzen Geschichte der Mittelgewichtsklasse (250 ccm/Moto2) so viele Punkte erobert.

346 – Weltmeister Esteve «Tito» Rabat hat 2014 in der Moto2-Klasse 346 Punkte errungen. Das war ein neuer Rekord in dieser Mittelgewichts-Kategorie, die seit 1949 ausgetragen wird. Doch Johann Zarco übertraf diese Marke 2015 mit 352 Punkten. Morbidelli (308) kam 2017 über die 300-Punkte-Grenze, Bagnaia (306) im Jahr 2018 ebenfalls. 2021 sammelte Gardner 311 Punkte ein, Fernández als Zweiter 307.

24 – Von insgesamt 36 möglichen Podestplätzen (18 Rennen mit jeweils zwei Fahrern) hat Marc VDS im Jahr 2014 nicht weniger als 24 sichergestellt. So viele Podestränge hat in dieser Klasse in einer Saison nur noch Red Bull erobert – 2021!

18 – Tito Rabat hat alle 18 WM-Rennen 2014 in den Top-Ten beendet. Auch dies stellt einen Rekord dar. So viele Top-Ten-Ergebnisse hat noch kein Moto2-Fahrer in einer Jahr bewältigt.

18 – Marc VDS hat bei jedem einzelnen der 18 Moto2-WM-Rennen einen Fahrer unter die ersten drei gebracht. Vom Red Bull Ajo-Duo hielten sich 2021 in Jerez, Spileberg-1 und Misano-2 beide Fahrer dem Podest fern. Bei sieben Rennen gab es für Red Bull Ajo nicht weniger als sieben Doppelsiege zu feiern!

14 – Rabat kam bei 14 der 18 Grand Prix aufs Podest. Damit egalisierte er den Rekord von Marc Márquez aus dem Jahr 2012. Gardner und Fernández brachten in diesem Jahr nur je zwölf Podiumsergebnisse zustande.

14 – Die beiden Kalex-Fahrer aus dem Marc-VDS-Racing-Team fuhren bei 14 Rennen aus der Pole-Position los. So viele Trainingsbestzeiten hat in der Mittelgewichtsklasse noch kein Team in einer Saison erzielt. Gardner schaffte in diesem Jahr zwei Poles, Fernández sieben.

11 – Tito Rabat stellte seine Kalex 2014 elfmal auf die Pole-Position. So viele Trainingsbestzeiten in einer Saison hat in der Mittelgewichtsklasse noch kein anderer Fahrer erreicht.

10 – Marc VDS hat in der Moto2-Saison 2014 zehn GP-Siege gefeiert. Das war die größte Anzahl von Rennsiegen in der Klasse, die je ein Team errungen hat. Red Bull Ajo schnitt 2021 deutlich besser ab – mit 13 GP-Erfolgen.

6 – Sechsmal in 18 WM-Rennen standen 2014 beide Marc-VDS-Fahrer auf dem Siegerpodest. Ajo gelang das in der abgelaufenen Saison sieben Mal!

4 – Viermal in der Saison 2014 haben die beiden Marc-VDS-Piloten einen WM-Lauf mit einem Doppelsieg beendet. Auch hier war Ajo besser – Doppelsiege klappten sieben Mal!

2 – Das Marc VDS-Team war der erste Rennstall seit Tech3-Yamaha im Jahr 2000, der in der Mittelgewichtsklasse die ersten zwei WM-Plätze beschlagnahmt hat. Red Bull Ajo reihte sich jetzt in diese Ehrentafel ein.

1 – Tito Rabat war 2014 der erste Fahrer, der in der Moto2-WM vom ersten bis zum letzten Rennen geführt hat. Nur Franco Morbidelli (2017) gelang dieses Kunststpck ebenfalls.

1 – Mit Marc VDS hat zum ersten Mal in der 66-jährigen Geschichte der Weltmeisterschaft hat ein belgisches GP-Team einen Weltmeistertitel gewonnen. Teambesitzer Aki Ajo sicherte sich 2021 bereits den dritten Moto2-WM-Titel – die ersten zwei bejubelte er mit Johann Zarco 2015 und 2016.