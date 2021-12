Marc-VDS-Neuling Arbolino: Vom Potenzial überzeugt

Aus Tony Arbolino spricht vor seiner zweiten Saison in der zweithöchsten Klasse das Selbstvertrauen: «Ich habe bei diesem Team unterschrieben, weil ich allen zeigen will, wozu ich in der Moto2 fähig bin.»

Tony Arbolino kam als Moto3-Vizweltmeister in die Moto2-Klasse und beendete seine Rookie-Saison im deutschen Liqui Moly Intact GP Team auf WM-Rang 14. Für 2022 und 2023 unterschrieb der Italiener beim Marc VDS Racing Team, das die Moto2-WM schon 2014, 2017 und 2019 mit Tito Rabat, Franco Morbidelli und Alex Márquez gewann. Er tritt dort an der Seite von Routinier Sam Lowes die Nachfolge von Augusto Fernandez an, der zu Red Bull KTM Ajo ging.

«Ich entschied mich, zum Elf Marc VDS Racing Team zu stoßen, weil es eines der besten Teams in der Geschichte der Moto2-Klasse ist», erklärte Arbolino. «Meine erste Saison in der Moto2 war zweitweise schwierig, aber ich lernte so viel und als sich die Chance bot, in dieses Team zu wechseln, zögerte ich keine Sekunde. Ich bin so stolz, Teil dieses Projekts zu sein und so motiviert, es zu einem Erfolg zu machen.»

«Ein Fahrer will sich immer verbessern und ich glaube, das Umfeld, das mir das Marc VDS Team bietet, ist für mich der perfekte Platz, um das zu schaffen. Es ist ein Team, das mir helfen kann zu gewinnen, und ich bin überzeugt, dass ich mit ihnen bessere Ergebnisse einfahren und ein besserer Fahrer sein kann», gibt sich der 21-Jährige aus Garbagnate Milanese zuversichtlich.

Den ersten Test in den neuen Farben absolvierte Arbolino bereits im November in Jerez, der erste Eindruck überzeugte ihn: «Das Team ist unglaublich, ich fand schon ein sehr gutes Gefühl zur neuen Crew. Jeder im Team ist sehr professionell, ich bin motiviert, jederzeit mein Bestes zu geben. Ich liebe die Mentalität der involvierten Leute, in keinem anderen Projekt spürte ich so ein starkes Gefühl. Das motiviert mich sehr, weil ich bei allen diesen großen Wunsch sehe, Erfolg zu haben.»

Was denkt der Marc-VDS-Neuzugang über seinen Teamkollegen? Der 31-jährige Lowes blickt auf sieben Jahre Moto2-Erfahrung und neun GP-Siegen zurück. «Auch als ich noch in der Moto3 war, versuchte ich immer, ihm genau zuzuschauen, weil seine Ergebnisse bedeuten, dass er in der Klasse eine Referenz ist», unterstrich Arbolino. «Es ist unglaublich, jetzt in derselben Box zu sein. Ich will seine Erfahrung nutzen, um Fortschritte zu machen. Ich weiß, dass er mir sehr helfen kann, und hoffentlich kann auch ich ihm helfen. Mit ihm im Team zu sein gibt mir auf jeden Fall viel Selbstvertrauen und Motivation. Er ist ein guter Kerl und ich freue mich darauf, auf und neben der Strecke viel Spaß mit ihm zu haben.»

Welche Ziele setzt sich der Italiener für seine zweite Moto2-Saison? «Mein Hauptfokus liegt darauf, als Fahrer einen Schritt zu machen und an den Bereichen zu arbeiten, an denen ich arbeiten muss. Ich habe bei diesem Team unterschrieben, weil ich allen zeigen will, wozu ich in der Moto2 fähig bin, und ich habe keinen Zweifel, dass ich es auch tun werde. Ich bin überzeugt, dass ich mit der Hilfe dieses Teams bald an der Spitze sein werde», bekräftigte er.

Seinen Teil will der dreifache Moto3-GP-Sieger aber auch beitragen: «Ich werde jeden Tag härter als zuvor arbeiten, um das Potenzial zu zeigen, von dem ich weiß, dass es in mir steckt. Ich will mit jeder einzelnen Person in diesem Projekt hart arbeiten, um ihnen die Ergebnisse zu bescheren, die sie verdienen. Ich werde mich voll engagieren, um diese Zusammenarbeit zu einer erfolgreichen zu machen und vom ersten Rennen in Katar an bereit zu sein zu kämpfen», kündigte Arbolino an.

Privater Jerez-Test, 22. November:

1. Vietti, Kalex, 1:41,706 min

2. Canet, Kalex, + 0,226 sec

3. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,253

4. Dixon, Kalex, + 0,503

5. Corsi, MV Agusta, + 0,624

6. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,704

7. Arbolino, Kalex, + 0,837

8. Salac, Kalex, + 0,842

9. Kelly, Kalex, + 1,043

10. Zaccone, Kalex, + 1,077

11. Arenas, Kalex, + 1,128

12. Rodrigo, Kalex, + 1,168

13. Acosta, Kalex, + 1,189

14. Schrötter, Kalex, + 1,335

15. Ramirez, MV Agusta, + 1,394

16. Antonelli, Kalex, + 1,508

17. Beaubier, Kalex, + 1,531

18. Fenati, Boscoscuro, + 1,815

19. Navarro, Kalex, + 2,012

20. Lowes, Kalex, + 2,170

21. v/d Goorgergh, NTS, + 3,021

22. Alcoba, Kalex, + 3,025