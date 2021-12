Hiroshi Aoyama: «Wir können um Moto2-Titel kämpfen»

Mit Ai Ogura hat das Honda Team Asia 2022 einen hoffnungsvollen Moto2-Piloten am Start. Aber auch Somkiat Chantra schätzt Teammanager Hiroshi Aoyama als Titelkandidaten ein. In der Moto3 vertreten zwei Rookies das Team.

Für die Saison 2021 holte sich das Idemitsu Honda Team Asia Moto3-Aufsteiger Ai Ogura in die Moto2-Klasse, wo der Japaner mehrfach beeindruckte. Zwölf Top-10-Platzierungen und ein zweiter Platz in Österreich bedeutete für den Klassenneuling Gesamtrang 8. Stallkamerad Somkiat Chantra beendete die Saison hingegen nur auf Position 18. Teammanager Hiroshi Aoyama blickt dennoch für beide Fahrer zuversichtlich auf 2022: «Sowohl Ogura als auch Chantra können um den Moto2-Titel kämpfen», ist sich der 40-jährige Japaner sicher. «Beide haben das Potenzial, ich denke, wir sind gut aufgestellt.»

In der Moto3-Klasse gehen für das Team mit Mario Aji und Taiyo Furisato zwei Absolventen des Red Bull Rookies Cup und damit WM-Neulinge an den Start. Dementsprechend sind die Erwartungen gering: «Wir glauben an beide und wissen, dass sie ein enormes Potenzial haben. Aber in ihrem ersten Jahr müssen sie sich zunächst darauf konzentrieren, alles über diese Meisterschaft zu lernen», so Aoyama.

Der 250-ccm-Weltmeister von 2009, der in seine fünfte Saison als Teammanager geht, weiß wie viel Verantwortung auf seinen Schultern lastet: «Ich muss mich weiter verbessern und lerne immer noch viel in dieser Position. Ein Teammanager zu sein klingt schön, aber es ist gar nicht so leicht. Zum Glück habe ich um mich herum erfahrene Leute, die mir sehr helfen.» Die Winterpause verbringt Aoyama in Japan und steht dabei in ständigem Austausch mit dem Team: «Normalerweise arbeite ich von Zuhause aus, aber ich habe nicht nur die Büroarbeit. Ab und zu treffe ich mich auch mit den Fahrern und absolviere gemeinsam mit ihnen eine Trainingseinheit.»