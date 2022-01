Beaubier und Kelly: Startschuss in Los Angeles 20.01.2022 - 15:27 Von Mario Furli

© American Racing #6 für Cameron Beaubier und die #4 für Sean Dylan Kelly

In der MotoGP-WM machte Gresini Racing den Anfang, in der Moto2-Klasse preschte das American Racing Team mit der ersten Teamvorstellung vor: Cameron Beaubier und Sean Dylan Kelly enthüllten ihre Kalex in edlem Rahmen.