American Racing plant neue Trainingsstätte in Texas

Das amerikanische Moto2-Team von Eitan Butbul wartet zwar noch auf den großen Durchbruch, aber in der Nähe des COTA soll ein riesiges Trainingszentrum errichtet werden. In der WM 2022 treten Baubier und Rookie Kellly an.

Das American Racing Team ging 2019 aus dem Schweizer CGBM-Team von Fred Corminboeuf hervor, das sich zuletzt «Swiss Innovation Investors» nannte. Die Mannschaft tritt in der Moto2-WM 2022 erstmals gleich mit zwei Fahrern aus den USA auf – mit Cameron Beaubier (29) und Sean Dylan Kelly (19). Das Team von Eitan Butpul und Avner Kass wurde gestern im Teamquartier in Hidden Hills in Kalifornien in neuer Formation präsentiert. Der bekannte TV-Moderator Barry Weiss stellte das neue Fahrerduo vor, dann wurden die neu designten Kalex-Bikes enthüllt. Auch Riding Coach John «Hopper» Hopkins kam auf die Bühne.

Während der Woche hatten der letztjährige Moto2-WM-Fünfzehnte Cameron Beaubier und Sean sowie der Rest des Teams bereits an Filmaufnahmen an verschiedenen berühmten Locations des «Sunshine States» mitgewirkt, dazu gehörten der Mulholland Highway und der Chuckwalla Raceway. Der Film dient zu Promotion-Zwecken und wird bald vorgestellt. Er soll neue Sponsoren anlocken. Auch in diesem Jahr sind auf den Bikes keine namhaften Geldgeber zu sehen.

Das Team kündigte trotzdem vollmundig an, dass eine «home & training facility» für die American Racing Academy des Teams entstehen werde, und zwar auf einem 400.000 Quadratmeter großen Grundstück in der Nähe des Circuit of The Americas (COTA) in Austin, Texas. Das Areal soll Oval- und TT Flat Track-Pisten beinhalten, eine Motocross-Strecke sowie Unterbringungsmöglichkeiten für Teams und Fahrer.

Das ambitionierte Projekt soll den Academy Riders das Training erleichtern und soll auch Spitzenfahrer aus aller Welt für spezielle Trainingscamps anziehen.

«Ich freue mich auf die kommenden Saison», erklärte der 29-jährige Cameron Beaubier, der fünffache US Superbike-Champion. «2021 hatten wir ein paar Lichtblicke, aber Es gab auch Rückschläge. Ich bin oft gestürzt, aber ich bin zweimal in die Top-5 gefahren und habe drei weitere Top-Ten-Ergebnisse erreicht. Ich bin froh, dass jetzt Sean neu im Team ist, aber anderseits ist es seltsam, denn bisher war ich in meiner Laufbahn immer der Jüngste im Team. Zum ersten Mal ist jetzt mein Teamkollege jünger als ich. In der Vergangenheit habe ich von Teamkollegen wie Josh Hayes viel lernen können. Jetzt hat sich diese Rolle gedreht. Aber ich hoffe, dass ich das Team stolz machen kann.»

Teamkollege Sean Kelly hat 2021 die US Supersport Championship gewonnen,. Er hat auch schon den Red Bull Rookies-Cup bestritten und kennt deshalb einige Strecken in Europa. Im November hat er in Jerez schon für das US-Team getestet.

«Für mich ist ein Traum wahr geworden», stellte Kelly fest. «Vor einem Jahr war eine WM-Saison noch sehr weit weg. Auch jetzt wundere ich mich, wenn diese schöne Motorrad meine #4 trägt.»

«Wir wissen, dass es im Leben und in einer Karriere Aufs und Abs gibt, und es schien sehr schwierig, eines Tages GP-Fahrer zu werden», setzte der Moto2-Rookie fort. «Aber die Saison 2021 ist unglaublich verlaufen, ich habe eines meiner Ziele erreicht und bin US Champion geworden. Bald darauf habe ich den Vertrag für die Moto2-WM unterschrieben. Meine ganze Familie und ich, wir haben davon geträumt, seit ich mit fünf Jahren Rennfahrer geworden bin, ich möchte mich bei den Teameigentümern Eitan und Avner bedanken, dazu bei John Hopkins. Ich bin gespannt auf die nächsten Tests im Februar.»