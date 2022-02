Sorgen für Red Bull KTM: Augusto Fernandez verletzt

Der Red-Bull-KTM-Ajo-Neuzugang Augusto Fernandez hat sich beim Motorrad-Training in Spanien einen Daumenbruch zugezogen. Er musste operiert werden.

Der spanische Moto2-WM-Fünfte Augusto Fernandez ist beim Training in Spanien gestürzt und musste deshalb in Barcelona im «Hospital Universitari Dexeus» am linken Daumen operiert werden. Nach Moto3-Rookie Daniel Holgado verletzte sich damit ein zweiter Red Bull-KTM-Ajo-Fahrer wenige Woche vor dem Saisonstart.

Der WM-Fünfte Augusto Fernandez wechselte nach der Saison 2021 von Marc VDS zum siegreichen Red Bull KTM Ajo Moto2-Team, das 2021 in der WM mit Remy Gardner und Raúl Fernández die ersten zwei Plätze eroberte und 13 von 18 Rennen gewann.

Augusto ist am gestrigen Donnerstag beim Training mit einem Motorrad gestürzt und hat sich dabei verletzt. Dr. Xavier Mir, Director des Hand, Elbow und Microsurgery Surgery Units (ICATME), hat die Operation mit seinem Team durchgeführt.

Fernandez wird 24 Stunden im Krankenhaus bleiben, sein Reha-Programm kann er nach 72 Stunden beginnen. Die Teilnahme von Fernandez am ersten IRTA-Moto2-Test in Portugal von 17. bis 19. Februar ist nicht in Gefahr.