Dieter Braun: «War am Geburtstag noch nie so einsam»

Wegen einer Covid-19-Infektion musste der 14-fache GP-Sieger Dieter Braun seinen 79. Geburtstag in Heim-Quarantäne verbringen.

Dieter Braun, Weltmeister 1970 auf Suzuki 125 und 1973 auf Yamaha 250, kam am vorletzten Sonntag von einer einwöchigen Mittelmeer-Kreuzfahrt zurück und fühlte sich bei der Rückkehr in Deutschland krank. Der im baden-württembergischen Hermaringen aufgewachsene Schwabe ließ dann daheim von Sohn Tommy einen Schnelltest machen, der positiv ausfiel, ebenso wie ein PCR-Test beim Arzt am Montag, 31. Januar. «Ich habe am Tag vor der Heimreise aus Mallorca gemerkt, dass eine leichte Erkältung im Anzug ist», schilderte Dieter Braun. «Ich habe mich auf dem Schiff aber nicht bemerkbar gemacht, um eine Quarantäne zu vermeiden, zumal wir an Bord sowieso dauernd Masken tragen mussten.»

Dieter Braun (dreimal geimpft) musste sich danach eine Woche in Quarantäne begeben und deshalb am 2. Februar seinen 79. Geburtstag ganz allein feiern. «Seit ich mich erinnern kann, habe ich noch nie einen so einsamen Geburtstag erlebt», erklärte der inzwischen wieder bestens gelaunte Dieter Braun im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

Denn am Montag dieser Woche konnte er sich durch ein negatives PCR-Ergebnis wieder freitesten und darf jetzt sein Haus bei Bedarf wieder verlassen. Braun: «Diese verpasste Geburtstagsfeier werde ich zum 80. In einem Jahr nachholen, wenn ich ihn noch erlebe.»

Braun stach bei seiner Kreuzfahrt in Mallorca in See, dann ging es nach Cartagena, Valencia, Barcelona und von Marseille zurück nach Mallorca, von wo er mit dem Flugzeug zurück nach Deutschland flog.

Dieter Braun besuchte 2019 noch die Grands Prix auf dem Sachsenring, in Misano und Valencia. «Aber in den letzten zwei Jahren hat die Dorna keine Fahrerlagerpässe verteilt. Also bin ich daheim geblieben. Sobald ich wieder Pässe kriege, gehe ich wieder zum Sachsenring-GP. Bis dahin verfolge ich die Rennen im Fernsehen.»