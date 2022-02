Privattest Jerez: Rookie Acosta und Ogura vorne

Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) und Ai Ogura (Honda Team Asia) wechselten sich in Jerez am Mittwoch und Donnerstag an der Spitze des Klassements ab. Schnellster Moto3-Pilot war Tatsuki Suzuki auf der Leopard-Honda.

Schon in der vergangenen Woche testeten einige Moto2- und Moto3-Teams privat in Jerez, am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche herrschte auf der GP-Strecke in Andalusien (4,423 km lang, fünf Links- und acht Rechtskurven, längste Gerade 607 m lang) wieder Hochbetrieb.

Im Paddock Aufstellung genommen hatten die Moto2-Trucks von Flexbox HP40 (mit Aron Canet und Jorge Navarro), Red Bull KTM Ajo (Pedro Acosta und Augusto Fernandez), Speed Up Racing (Romano Fenati und Fermín Aldeguer), RW Racing GP (Barry Baltus und Zonta Van den Goorbergh), American Racing (Cameron Beaubier und Sean Dylan Kelly), Idemitsu Honda Team Asia (Ai Ogura und Somkiat Chantra), GASGAS Aspar Team (Albert Arenas und Jake Dixon), Mooney VR46 Racing Team (Celestino Vietti und Niccolò Antonelli), Yamaha VR46 Master Camp Team (Keminth Kubo und Manuel Gonzalez), Pertamina Mandalika SAG Team (Gabriel Rodrigo und Bo Bendsneyder), Gresini Racing Moto2 (Alessandro Zaccone und Filip Salac) sowie Italtrans Racing Team (Lorenzo Dalla Porta und Joe Roberts). Für den zweiten Testtag gesellte sich noch MV Agusta Forward Racing dazu.

Am Donnerstag fuhr Moto2-Rookie Pedro Acosta Tagesbestzeit, damit kam der Moto3-Weltmeister aus dem Ajo-Team bis auf 0,003 sec an die Mittwochsbestzeit von Ai Ogura (Honda Team Asia) heran. Hinter den beiden Kalex-Piloten reihte sich jeweils Fermin Aldeguer auf der Boscoscuro als Dritter ein.

Filip Salac war am zweiten Tag nicht mehr mit von der Partie, weil er am Mittwoch in Kurve 7 schwer gestürzt war. Die Computertomographie im Krankenhaus schloss zwar eine Gehirnerschütterung aus, zur Sicherheit schaute der Tscheche aus dem Gresini Racing Team am Donnerstag aber zu. Bei den am Samstag beginnenden IRTA-Testfahrten in Portimão will der Rookie wieder mitmischen.

Moto3-Bestzeit von Suzuki (Honda)

Folgende Moto3-Teams waren in Jerez in dieser Woche dabei: Honda Team Asia (Mario Aji/Taiyo Furusato), GASGAS Aspar Team (Sergio García/Izan Guevara), Red Bull KTM Tech3 (Deniz Oncu/Adrian Fernandez), BOE SKX (David Muñoz/Ana Carrasco), Red Bull KTM Ajo (Jaume Masia/Daniel Holgado), MT Helmets-MSI (Ryusei Yamanaka/Diogo Moreira) und Leopard Racing, wobei bei Letzteren neben Tatsuki Suzuki David Salvador zum Einsatz kam. Vizeweltmeister Dennis Foggia erholt sich noch von einer Fußverletzung. Bei Ajo gab Holgado sein Comeback nach dem Schienbeinbruch, er hing im Klassement aber noch zurück.

Bestzeit fuhr zweimal Leopard-Neuzugang Suzuki. Tech3-KTM-Pilot Deniz Öncü landete – trotz eines Sturzes am Mittwoch – zweimal auf Platz 2. Foggia-Ersatzmann Salvador, der ohne Fixplatz in der Moto3-WM dasteht, zeigte sich jeweils auf Rang 3.

Privattest Jerez, Moto2, Donnerstag (17. Februar):

1. Pedro Acosta, Kalex, 1:41,354 min

2. Ai Ogura, Kalex, 1:41,476

3. Fermin Aldeguer, Boscoscuro, 1:41,479

4. Aron Canet, Kalex, 1:41,491

5. Joe Roberts, Kalex, 1:41,634

6. Albert Arenas, Kalex, 1:41,975

7. Augusto Fernandez, Kalex, 1:42,007

8. Jake Dixon, Kalex, 1:42,087

9. Bo Bendsneyder, Kalex, 1:42,092

10. Marcos Ramirez, MV Agusta, 1:42,099

11. Somkiat Chantra, Kalex, 1:42,135

12. Celestino Vietti, Kalex, 1:42,200

13. Jorge Navarro, Kalex, 1:42,230

14. Sean Dylan Kelly, Kalex, 1:42,339

15. Alessandro Zaccone, Kalex, 1:42,390

16. Barry Baltus, Kalex, 1:42,470

17. Romano Fenati, Boscoscuro, 1:42,549

18. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, 1:42,556

19. Simone Corsi, MV Agusta, 1:42,596

20. Gabriel Rodrigo, Kalex, 1:42,994

21. Zonta Van den Goorbergh, Kalex, 1:43,073

22. Manuel Gonzalez, Kalex, 1:43,208

23. Keminth Kubo, Kalex, 1:43,375

24. Niccolò Antonelli, Kalex, 1:43,385

Moto2-Zeiten, Mittwoch (16. Februar):

1. Ai Ogura, Kalex, 1:41,351 min

2. Pedro Acosta, Kalex, 1:41,558

3. Fermín Aldeguer, Boscoscuro, 1:42,039

4. Aron Canet, Kalex, 1:42,376

5. Alessandro Zaccone, Kalex, 1:42,389

6. Joe Roberts, Kalex, 1:42,429

7. Augusto Fernandez, Kalex, 1:42,470

8. Cameron Beaubier, Kalex, 1:42,552

9. Jake Dixon, Kalex, 1:42,576

10. Celestino Vietti, Kalex, 1:42,613

11. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, 1:42,729

12. Albert Arenas, Kalex, 1:42,848

13. Manuel Gonzalez, Kalex, 1:43,132

14. Barry Baltus, Kalex, 1:43,220

15. Bo Bendsneyder, Kalex, 1:43,229

16. Somkiat Chantra, Kalex, 1:43,243

17. Jorge Navarro, Kalex, 1:43,457

18. Filip Salac, Kalex, 1:43,468

19. Sean Dylan Kelly, Kalex, 1:43,551

20. Romano Fenati, Boscoscuro, 1:43,636

21. Zonta Van den Goorbergh, Kalex, 1:43,708

22. Gabriel Rodrigo, Kalex, 1:43,811

23. Niccolò Antonelli, Kalex, 1:43,811

24. Keminth Kubo, Kalex, 1:45,540

Privattest Jerez, Moto3, Donnerstag (17. Februar):

1. Tatsuki Suzuki, Honda, 1:46,319 min

2. Deniz Öncü, KTM, 1:46,513

3. David Salvador, Honda, 1:46,655

4. David Muñoz, KTM, 1:46,717

5. Izan Guevara, GASGAS, 1:46,887

6. Jaume Masia, KTM, 1:47,153

7. Adrián Fernández, KTM, 1:47,179

8. Ryusei Yamanaka, KTM, 1:47,307

9. Diogo Moreira, KTM, 1:47,316

10. Mario Aji, Honda, 1:47,332

11. Taiyo Furusato, Honda, 1:47,420

12. Ana Carrasco, KTM, 1:48,116

13. Daniel Holgado, KTM, 1:49,125

Moto3-Zeiten, Mittwoch (16. Februar):

1. Tatsuki Suzuki, Honda, 1:45,976 min

2. Deniz Öncü, KTM, 1:46,871

3. David Salvador, Honda, 1:47,207

4. Izan Guevara, GASGAS, 1:47,256

5. Diogo Moreira, KTM, 1:47,293

6. Jaume Masia, KTM, 1:47,410

7. Sergio Garcia, GASGAS, 1:47,450

8. Mario Aji, Honda, 1:47,529

9. Ryusei Yamanaka, KTM, 1:47,550

10. David Muñoz, KTM, 1:47,718

11. Adrián Fernández, KTM, 1:48,598

12. Ana Carrasco, KTM, 1:48,699

13. Taiyo Furusato, Honda, 1:48,810

14. Daniel Holgado, KTM, 1:50,467