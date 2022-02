Portimão, Samstag: Moto3-Bestzeit von Suzuki (Honda) 19.02.2022 - 19:01 Von Jordi Gutiérrez

© F.Glänzel Tatsuki Suzuki im neuen 2022er-Look

Die Moto3-Fahrer starteten am Samstag in Portimão in ihren einzigen IRTA-Test vor dem WM-Auftakt 2022. Mit Tatsuki Suzuki landete am Samstag zwar eine Leopard-Honda vorne, Dennis Foggia musste aber einmal mehr pausieren.