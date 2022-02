Pedro Acosta: «Viel Spaß auf dem Moto2-Bike»

Für Red Bull KTM Ajo begann mit zwei privaten Testtagen in Jerez die intensive Phase der Saisonvorbereitung 2022. Pedro Acosta mischte schon vorne mit, Augusto Fernandez leidet noch unter der Daumenverletzung.

Bevor am Samstag in Portimão (Portugal) der einzige offizielle Test für die kleinen WM-Klassen vor dem Saisonauftakt beginnt, testeten am Mittwoch und Donnerstag 13 Moto2-Teams auf dem Circuito de Jerez-Ángel Nieto – darunter auch Red Bull KTM Ajo mit Aufsteiger Pedro Acosta und Neuzugang Augusto Fernandez.

Acosta spulte 149 Runden ab, fuhr am Donnerstag Tagesbestzeit und war in der kombinierten Zeitenliste nur 0,003 sec langsamer als Ai Ogura (Honda Team Asia). Damit bewies der Moto3-Weltmeister, dass er sich auf der Moto2-Kalex bereits wohlfühlt.

«Es war ein großartiger Test», berichtete Acosta am Donnerstagabend zufrieden. «Wir haben viele Runden abgespult, weil es wichtig war zu verstehen, wo ich mich verbessere und wo nicht. Der Wechsel auf das Moto2-Bike ist bisher sehr gut verlaufen, ich habe viel Spaß und ich kann den Unterschied fühlen, wenn es um die Reifen, das größere Motorrad und – noch wichtiger – den Speed geht.»

Trotz der guten Testzeiten gibt sich der 17-jährige Klassen-Neuling mit Blick auf seine erste Moto2-Saison zurückhaltend. «Wir nehmen uns für dieses Jahr kein Ziel vor. In Portimão werden wir daher mit unserer Philosophie weitermachen, die darin besteht, jedes Mal Spaß zu haben, wenn wir auf die Strecke gehen», erklärte Acosta, der sich im Vorjahr als WM-Rookie zum Moto3-Weltmeister kürte.

Augusto Fernandez (24) wechselte mit hohen Erwartungen ins Ajo-Team, das die Moto2-WM im Vorjahr mit Remy Gardner und Raul Fernandez dominierte. Allerdings brach sich der Neuzugang erst vor zwei Wochen den linken Daumen. Trotzdem absolvierte er an den zwei Tagen in Jerez insgesamt 120 Runden. In den kombinierten Zeiten schien der dreifache Moto2-GP-Sieger am Ende auf Rang 6 auf.

«Ich bin glücklich, weil ich mehr machen konnte, als ich vor der Anreise erwartet hatte», gestand Augusto. «Trotzdem fühlte ich mich immer unwohler mit dem Daumen, je mehr Zeit verging. Dennoch bin zufrieden, weil wir einen guten Job gemacht haben, obwohl ich gerne noch ein paar Dinge mehr ausprobiert hätte. Wir sind diesen ersten Test ruhig angegangen, weil ich körperlich nicht bei 100 Prozent war, und wir haben wichtige Schritte gemacht. Ich hoffe, dass es mir in Portimão schon besser geht, und ich arbeite weiter daran, in bester Verfassung nach Katar zu kommen.»

Privattest Jerez, Moto2, Donnerstag (17. Februar):

1. Pedro Acosta, Kalex, 1:41,354 min

2. Ai Ogura, Kalex, 1:41,476

3. Fermin Aldeguer, Boscoscuro, 1:41,479

4. Aron Canet, Kalex, 1:41,491

5. Joe Roberts, Kalex, 1:41,634

6. Albert Arenas, Kalex, 1:41,975

7. Augusto Fernandez, Kalex, 1:42,007

8. Jake Dixon, Kalex, 1:42,087

9. Bo Bendsneyder, Kalex, 1:42,092

10. Marcos Ramirez, MV Agusta, 1:42,099

11. Somkiat Chantra, Kalex, 1:42,135

12. Celestino Vietti, Kalex, 1:42,200

13. Jorge Navarro, Kalex, 1:42,230

14. Sean Dylan Kelly, Kalex, 1:42,339

15. Alessandro Zaccone, Kalex, 1:42,390

16. Barry Baltus, Kalex, 1:42,470

17. Romano Fenati, Boscoscuro, 1:42,549

18. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, 1:42,556

19. Simone Corsi, MV Agusta, 1:42,596

20. Gabriel Rodrigo, Kalex, 1:42,994

21. Zonta Van den Goorbergh, Kalex, 1:43,073

22. Manuel Gonzalez, Kalex, 1:43,208

23. Keminth Kubo, Kalex, 1:43,375

24. Niccolò Antonelli, Kalex, 1:43,385

Moto2-Zeiten, Mittwoch (16. Februar):

1. Ai Ogura, Kalex, 1:41,351 min

2. Pedro Acosta, Kalex, 1:41,558

3. Fermín Aldeguer, Boscoscuro, 1:42,039

4. Aron Canet, Kalex, 1:42,376

5. Alessandro Zaccone, Kalex, 1:42,389

6. Joe Roberts, Kalex, 1:42,429

7. Augusto Fernandez, Kalex, 1:42,470

8. Cameron Beaubier, Kalex, 1:42,552

9. Jake Dixon, Kalex, 1:42,576

10. Celestino Vietti, Kalex, 1:42,613

11. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, 1:42,729

12. Albert Arenas, Kalex, 1:42,848

13. Manuel Gonzalez, Kalex, 1:43,132

14. Barry Baltus, Kalex, 1:43,220

15. Bo Bendsneyder, Kalex, 1:43,229

16. Somkiat Chantra, Kalex, 1:43,243

17. Jorge Navarro, Kalex, 1:43,457

18. Filip Salac, Kalex, 1:43,468

19. Sean Dylan Kelly, Kalex, 1:43,551

20. Romano Fenati, Boscoscuro, 1:43,636

21. Zonta Van den Goorbergh, Kalex, 1:43,708

22. Gabriel Rodrigo, Kalex, 1:43,811

23. Niccolò Antonelli, Kalex, 1:43,811

24. Keminth Kubo, Kalex, 1:45,540