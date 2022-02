Portimão: Erste Test-Bestzeit von Augusto Fernandez 19.02.2022 - 13:44 Von Mario Furli

© motogp.com Portimão ist 2022 Schauplatz der IRTA-Tests der kleinen Klassen © Red Bull KTM Ajo Augusto Fernandez: Schnellster im FP1

In Portugal lief am heutigen Samstag der einzige IRTA-Test für die Moto2- und Moto3-Klasse vor dem WM-Auftakt 2022 an. Intact-Ass Marcel Schrötter belegte in der ersten Moto2-Session Rang 4.