Aron Canet und Jorge Navarro: Mit Kalex auf Titeljagd

Die Kalex des Teams FlexBox HP 40 in der Lackierung für die Saison 2022

Das von Sito Pons geleitete Team FlexBox HP 40 verpflichtete für die Saison 2022 mit Arón Canet und Jorge Navarro gleich zwei neue Piloten. Das Ziel ist klar: Die beiden Neuzugänge sollen um den Moto2-WM-Titel kämpfen.

Das FlexBox HP 40-Team wurde vor der Saison 2022 neu formiert. Stefano Manzi und Hector Garzo gehören nicht mehr zum Aufgebot, als deren Nachfolger wurden der Moto2-WM-Sechste Arón Canet und Jorge Navarro, der 2021 den neunten Gesamtrang belegte, verpflichtet. Bevor in dieser Woche die ersten Vorsaisontests auf dem Plan stehen, fand am Dienstag die offizielle Teampräsentation statt.

Die bisherige Saisonvorbereitung verlief für Canet und Navarro sehr unterschiedlich. Beide testeten im vergangenen Dezember auf dem Circuito de Jerez-Angel Nieto bereits die neue Kalex. Als Zweiter landete Canet nur 0,226 Sekunden hinter Celestino Vietti, der für Valentino Rossis Team VR46 Racing ebenfalls auf einer Kalex unterwegs ist.

«Jetzt präsentieren wir die aktuellen Teamfarben und das bedeutet den Start in eine neue Saison und ein neues Jahr, das meiner Meinung nach sehr schön werden kann», meinte der 22-jährige Canet. «Ich arbeite mit einem tollen Team zusammen und bin sehr motiviert vor dieser neuen Saison. Wir starten nun in die ersten Testfahrten. Wir müssen aktiv werden, das neue Motorrad verstehen und einen Arbeitsplan mit Blick auf Katar haben, dann werden wir so gut vorbereitet wie möglich zum Saisonauftakt reisen.»

Navarros Debüt mit dem neuen Arbeitsgerät verlief dagegen sehr unglücklich, denn er zog sich bei einem Sturz einen Bruch am linken Fußknöchel zu. Der 26-jährige Spanier wurde daraufhin im «Hospital Universitari Quirón-Dexeus» von Barcelona operativ behandelt, ist aber inzwischen wieder vollständig genesen.

«Ich freue mich sehr auf den Start in die neue Saison», erklärte Jorge Navarro. «Für mich wird es eine sehr wichtige Saison. Ich freue mich sehr, ein Team wie die FlexBox HP 40 hinter mir zu haben und mit einer Kalex anzutreten. Wir beginnen jetzt mit den Vorsaisontests, aber ich kann es kaum erwarten, nach Katar zu kommen und das erste Rennen zu bestreiten. Ich bin sicher, wir haben ein großartiges Jahr vor uns.»

FlexBox HP 40-Teamchef Sito Pons sagte anlässlich der Teampräsentation: «Wir starten ein neues sportliches Projekt mit zwei neuen Fahrern, Arón Canet und Jorge Navarro, die ich im Team willkommen heißen darf. Wir beobachten beide seit Jahren und wir wissen, wie schnell sie sind. Sie haben inzwischen viel Erfahrung und sie wissen bereits, was es heißt, um einen Weltmeistertitel zu kämpfen. Beide haben in der Moto3-WM und in der Moto2-WM Siege und Podiums-Plätze errungen.»

«Wir glauben, dass wir zusammen mit unserem technischen Team ihnen das bieten können, was sie unserer Meinung nach brauchen, um den Titel zu erreichen», ist Pons überzeugt. «Jorge und Arón werden uns in dieser Saison viel Freude bereiten. Wir werden gemeinsam viele Erfolge feiern und mit unseren Sponsoren teilen können, die uns erneut ihre Unterstützung und ihr Vertrauen geschenkt haben. Jetzt ist es unser Aufgabe, es mit Siegen und Podiumsplatzierungen zurückzugeben, die ganze Saison über konstant zu sein, um unser Ziel zu erreichen: Am Ende des Jahres den Moto2-Weltmeister zu stellen.»