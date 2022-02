Jarno Janssen (RW Racing): «Wollen in Katar punkten»

Die beiden RW-Racing-Moto2-Fahrer Baltus und van den Goorbergh sind zusammen nur 33 Jahre alt. «Unsere Fahrer haben Potenzial», sagt Teammanager Jarno Jansen.

Das in Dwingeloo beheimatete RW Racing Team wird in der Moto2-Saison 2022 mit Barry Baltus (18) und dem gerade 16 Jahre alt gewordenen Zonta van den Goorbergh antretren. Der Sohn von Ex-GP-Fahrer Jurgen van den Goorbergh debütiert in diesem Jahr in der Weltmeisterschaft. Die Moto3-WM hatte der ehemalige Red Bull-Rookie übersprungen. Er wollte unbedingt in die WM kommen, bevor das neue Alterslimit von 18 Jahren zum Tragen kommt. Durch das Debüt kann Zonta auch 2023 in der WM fahren, obwohl er dann noch nicht 18 Jahre alt sein wird. In der Moto3-WM fand er keinen lukrativen Platz.

Der ehemalige GP-Pilot Jarno Janssen leitet RW Racing als Teammanager; der Rennstall ging aus dem ehemaligen Arie-Molenaar-Team hervor. Teambesitzer ist der ehemalige Transport-Unternehmer Roelof Waninge.

«Wir sind stolz, jetzt unsere neuen Fahrer und unsere neuen Teamfarben offiziell präsentiert zu haben», erklärte Janssen. «Wir sind beim Material zu Kalex zurückgekehrt, nach vier intensiven Jahren mit NTS. Wir glauben, wir können unseren Fahrern mit den neuen Motorräder das bestmögliche Paket anbieten. Es ist etwas ganz Besonderers, zwei so junge Fahrer unter Vertrag zu haben. Die beiden Jungs haben viel Potenzial.»

Übrigens: Baltus (17) und van den Goorbergh (16) sind gemeinsam so alt wie MV-Agusta-Pilot Simone Corsi, der am 24. Aprili 35 Jahre alt wird.

«Wir haben seit dem WM-Finale in Valencia bereits sieben intensive Testtage abgespult», berichtete Janssen. «Der letzte Tests am vergangenen Wochenende in Portimão war die erste ernsthafte Prüfung für Zonta auf einer Moto2-Rennmaschine und für Barry auf seiner neuen Kalex. Wir haben viel ausprobiert und viele Testkilometer abgespult, alle bei guten Bedingungen.»

«Jetzt bricht das Team nach Katar auf, wo am kommenden Wochenende auf dem Losail Circuit der erste Grand Prix 2022 stattfinden wird», ergänzte Jarno Janssen. «Wir möchten beim Saisonstart WM-Punkte einsammeln. Mein Dank geht an alle Beteiligten, die in den vergangenen Monaten unermüdlich geschuftet haben, um dieses Projekt vorwärts zu bringen, auch an Cees van den Bosch, der für das Design und die Lackierung zuständig war. Jetzt sind wir startklar.»

Moto2-Test Portimão, kombinierte Zeiten (19.-21. Februar):

1. Acosta, Kalex, 1:41,552 min

2. Augusto Fernandez, Kalex, 1:41,706

3. Canet, Kalex, 1:41,819

4. Dixon, Kalex, 1:42,040

5. Aldeguer, Boscoscuro, 1:42,115

6. Arenas, Kalex, 1:42,177

7. Roberts, Kalex, 1:42,187

8. Ogura, Kalex, 1:42,441

9. Schrötter, Kalex, 1:42,453

10. Vietti, Kalex, 1:42,512

11. Navarro, Kalex, 1:42,590

12. Arbolino, Kalex, 1:42,618

13. Bendsneyder, Kalex, 1:42,630

14. Ramirez, MV Agusta, 1:42,735

15. Dalla Porta, Kalex, 1:42,791

16. Beaubier, Kalex, 1:42,801

17. Chantra, Kalex, 1:42,807

18. Baltus, Kalex, 1:42,898

19. Salac, Kalex, 1:43,011

20. Alcoba, Kalex, 1:43,256

21. Lowes, Kalex, 1:43,330

22. v/d Goorbergh, Kalex, 1:43,347

23. Corsi, MV Agusta, 1:43,464

24. Zaccone, Kalex, 1:43,493

25. Fenati, Boscoscuro, 1:43,505

26. Antonelli, Kalex, 1:43,507

27. Rodrigo, Kalex, 1:43,557

28. Gonzalez, Kalex, 1:43,593

29. Kubo, Kalex, 1:43,706

30. Kelly, Kalex, 1:44,118