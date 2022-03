Triumph Triple Trophy: 2022 mit neuen Regeln

Neben der WM-Wertung gibt es in der Moto2 seit 2 Jahren auch die «Triumph Triple Trophy». Auch in diesem Jahr wird der Fahrer mit den meisten Punken eine Street Triple RS gewinnen. Die Regeln wurden aber geändert.

Im vergangenen Jahr war es Raúl Fernández, der die Street Triple RS gewonnen hat. Der 21-Jährige aus Madrid musste sich im WM-Kampf zwar mit dem zweiten Platz hinter Weltmeister Remy Gardner begnügen. In der «Triumph Triple Trophy» belegte er aber mit 79 Punkten den ersten Platz, sodass er am Jahresende eine Triumph Street Triple RS 765 ccm nach Hause nehmen durfte.

Vor dem Spanier, der mittlerweile in der MotoGP unterwegs ist, war Marco Bezzecchi der glückliche Gewinner des speziell lackierten Bikes. Damit hat in beiden Jahren ein anderer Fahrer als der Weltmeister in der Trophy triumphiert. Und damit das auch so bleibt, wurden die Regeln angepasst.

Statt wie bisher den Fahrer mit dem höchsten Top-Speed mit sieben Punkten auszuzeichnen, bekommt nun jener Pilot die meisten Trophy-Punkte, der im Rennen die meisten Positionen wettmachen konnte. Sechs Punkte gibt es weiterhin für jenen Fahrer, der sich im Qualifying die Pole sichert, und fünf Punkte werden an den Piloten verteilt, der die schnellste Rennrunde dreht.

In Katar konnte sich Rennsieger Celestino Vietti aus dem Mooney VR46 Racing Team nicht nur die sechs Zähler für die geerbte Pole sichern (Sam Lowes wurde die beste Rundenzeit wegen des Überschreitens der «track limits» gestrichen). Der 20-jährige Italiener schnappte sich auch fünf weitere Punkte für die schnellste Rennrunde. Die meisten Positionsgewinne verbuchte Romano Fenati, der von Startplatz 26 losfuhr und als Fünfzehnter ins Ziel kam.

Moto2-Ergebnis, Doha, Rennen:

1. Vietti, Kalex

2. Canet, Kalex, + 6,154 sec

3. Lowes, Kalex, + 10,181

4. Fernandez, Kalax, + 10,259

5. Arbolino, Kalex, + 11,421

6. Ogura, Kalex, + 12,331

7. Navarro, Kalex, + 14,866

8. Roberts, Kalex, + 15,371

9. Beaubier, Kalex, + 17,368

10. Schrötter, Kalex, + 18,908

11. Dixon, Kalex, + 18,958

12. Acosta, Kalex, + 26,051

13. Arenas, Kalex, + 26,139

14. Alcoba, Kalex, + 31,755

15. Fenati, Boscoscuro, + 33,639

WM-Stand nach 1 von 21 Rennen:

1. Vietti, 25 Punkte

2. Canet, 20

3. Lowes, 16

4. Fernandez, 13

5. Arbolino, 11

6. Ogura, 10

7. Navarro, 9

8. Roberts, 8

9. Beaubier, 7

10. Schrötter, 6

11. Dixon, 5

12. Acosta, 4

13. Arenas, 3

14. Alcoba, 2

15. Fenati, 1

Konstrukteure:

1. Kalex, 25 Punkte

2. Boscoscuro, 1

Teams:

1. Flexbox HP40, 29 Punkte

2. ELF Marc VDS Racing Team, 27

3. Mooney VR46 Racing Team, 25

4. Red Bull KTM Ajo, 17

5. Idemitsu Honda Team Asia, 10

6. Italtrans Racing Team, 8

7. Liquidität Moly Intakt GP, 8

8. Inde GASGAS Spar Team, 8

9. American Racing, 7

10. MB Conveyors SPEED UP, 1