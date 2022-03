Der britische Moto2-Star Sam Lowes will 2022 den WM-Titel erobern. Er spricht über seine Lage in der belgischen Marc VDS-Truppe.

Kalex-Fahrer Sam Lowes wetzte beim Moto2-Saisonauftakt in Doha im Finish mit einer cleveren kämpferischen Leistung im Pulk noch als Dritter auf das Podium. Der 31-jährige Brite will 2022 den großen Wurf schaffen, es wäre sein zweiter WM-Titelgewinn – neun Jahre nach der Krone in der Supersport-WM im Jahr 2013, damals für die Yakhnich-Yamaha-Truppe. Übrigens: Lowes gewann 2021 beide Moto2-Rennen in Losail er verpüasste aber debn Titel am Ende um

«Ich habe in den Jahren in der Moto2-Kategorie gelernt, niemanden zu unterschätzen», erklärt der Blondschopf aus Lincoln in einem MCN-Interview. «Schaut auf Raúl Fernández. Er kam als Rookie in die Saison 2021 und hatte dann ein unglaubliches Jahr.» Mit achten Siegen und dem zweiten WM-Rang!

Lowes weiß: «Pedro Acosta könnte nun das Gleiche gelingen. Die anderen Hauptakteure sind Aron Canet, Celestino Vietti und Augusto Fernandez. Auch Jake Dixon könnte eine solide Saison haben. Dazu a wären noch die Amerikaner wie Joe Roberts und Cameron Beaubier zu berücksichtigen.»



Zu seiner Lage sagt der Gold-Fan Sam Lowes: «Mein größter Rivale – bin ich! Wenn man auf das Jahr 2020 schaut, wenn ich am Ende das eine oder andere Mal ein anderes Ergebnis akzeptiert hätte, hätte die WM für mich ganz anders verlaufen können.» Sam verlor damals den Titelfight um 9 Punkte gegen Bastianini. Er wurde WM-Dritter.



«On it»-Sam weiß: «Wenn man einen WM-Titel gewinnen will, muss man in jedem Rennen gewinnen oder auf dem Podium sein. Wenn man stürzt, sind es nicht nur die Punkte, die fehlen, sondern auch das Momentum beim nächsten Rennen.»

Moto2-Ergebnis, Doha, 6. März 2022

1. Vietti, Kalex, 20 Rdn in 39:53,635 min (= 161,8 km/h)

2. Canet, Kalex, + 6,154 sec

3. Lowes, Kalex, + 10,181

4. Fernandez, Kalex, + 10,259

5. Arbolino, Kalex, + 11,421

6. Ogura, Kalex, + 12,331

7. Navarro, Kalex, + 14,866

8. Roberts, Kalex, + 15,371

9. Beaubier, Kalex, + 17,368

10. Schrötter, Kalex, + 18,908

11. Dixon, Kalex, + 18,958

12. Acosta, Kalex, + 26,051

13. Arenas, Kalex, + 26,139

14. Alcoba, Kalex, + 31,755

15. Fenati, Boscoscuro, + 33,639

WM-Stand nach 1 von 21 Rennen:

1. Vietti, 25 Punkte

2. Canet, 20

3. Lowes, 16

4. Fernandez, 13

5. Arbolino, 11

6. Ogura, 10

7. Navarro, 9

8. Roberts, 8

9. Beaubier, 7

10. Schrötter, 6

11. Dixon, 5

12. Acosta, 4

13. Arenas, 3

14. Alcoba, 2

15. Fenati, 1

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 25 Punkte

2. Boscoscuro, 1

Team-WM:

1. Flexbox HP40, 29 Punkte

2. ELF Marc VDS Racing Team, 27

3. Mooney VR46 Racing Team, 25

4. Red Bull KTM Ajo, 17

5. Idemitsu Honda Team Asia, 10

6. Italtrans Racing Team, 8

7. Liquidität Moly Intakt GP, 8

8. Inde GASGAS Spar Team, 8

9. American Racing, 7

10. MB Conveyors SPEED UP, 1