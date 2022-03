Celestino Vietti (2.): Zweiter Podiumsplatz in Folge

? Mit dem zweiten Rang beim Großen Preis von Indonesien verteidigte Celestino Vietti (Mooney VR46 Racing) seine WM-Führung. Sein Teamkollege Niccolò Antonelli kommt nur auf den enttäuschenden 25. Rang.

Der siebente Startplatz für den «Pertamina Grand Prix of Indonesia» auf dem Mandalika Circuit war nicht das, was sich Celestino Vietti nach seinem überlegenen Sieg beim Saisonauftakt der Moto2 in Katar vorgenommen hatte. Doch im Warm-up zeigte der Mooney VR46 Racing-Pilot mit der Bestzeit vor Sam Lowes (ELF Marc VDS) und Polesetter Jake Dixon (Inde GASGAS Aspar), dass im Rennen mit ihm zu rechnen sein würde.

Bereits im ersten Umlauf des aufgrund der Streckenbedingungen – es wurde befürchtet, dass in der Hitze der Asphalt an einigen exponierten Stellen aufreißen könnte – von 23 auf 16 Runden verkürzten Rennens lieferte sich Vietti einige heiße Rad-an-Rad-Duelle mit seinem italienischen Landsmann Simone Corsi (MV Agusta Forward Racing), der bald danach mit einem Sturz seine Hoffnungen im Kiesbett begraben musste.

Auch in der Folge musste der Katar-Sieger hart um jede Position kämpfen. Erst in der siebenten Runde hatte Vietti Lowes und Aron Canet (Flexbox HP40) ein- bzw. überholt und sich an die zweite Stelle gesetzt. Zu diesem Zeitpunkt war der spätere Sieger Somkiat Chantra (Honda Team Asia) seinen Nachfolgern bereits um über zwei Sekunden enteilt. Bis ins Ziel sollte sich diese Reihenfolge nicht mehr ändern.

«Es war wegen der neuen Strecke verbunden mit den hohen Temperaturen und den ungewohnten Streckenverhältnissen ein schwieriges Wochenende. Nach meinem Sieg in Katar wussten wir, dass es nicht leicht werden würde, auf demselben Niveau zu bleiben. Wir haben uns der Strecke bestmöglich genähert, vor allem was das Reifenmanagement angeht. Ich bin glücklich, dass alles so gut geklappt hat», so Vietti, der mit 45 Punkten die WM-Tabelle anführt.

Abermals keine Punkte gab es für seinen Stallgefährten Niccolò Antonelli. Der Italiener blieb einmal mehr farblos. Wie beim Großen Preis von Katar belegte der vierfache Moto3-GP-Sieger nur den letzten Platz. «Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen wütend auf mich selbst, denn ich hätte es besser machen können», ist sich Antonelli bewusst, dass seine Vorstellung nicht den hohen Ansprüchen der VR46-Academy entspricht.

Moto2-Ergebnis, Mandalika, 20. März:

1. Somkiat Chantra, Kalex

2. Celestino Vietti, Kalex, + 3,230 sec

3. Aron Canet, Kalex, + 4,366

4. Sam Lowes, Kalex, + 7,918

5. Augusto Fernandez, Kalex, + 12,228

6. Ai Ogura, Kalex, + 12,384

7. Fermín Aldeguer, Boscoscuro, + 12,696

8. Tony Arbolino, Kalex, + 14,547

9. Pedro Acosta, Kalex, + 17,786

10. Albert Arenas, Kalex, + 18,327

11. Joe Roberts, Kalex, + 18,509

12. Cameron Beaubier, Kalex, + 18,566

13. Jorge Navarro, Kalex, + 19,711

14. Jeremy Alcoba, Kalex, + 19,960

15. Bo Bendsneyder, Kalex, + 20,551

16. Marcel Schrötter, Kalex, + 23,047

Fahrer-WM-Stand Moto2 nach 2 von 21 Rennen:

1.Vietti 45 Punkte. 2. Canet 36. 3. Lowes 29. 4. Chantra 25. 5. A. Fernandez 24. 6. Ogura 20. 7. Arbolino 19. 8. Roberts 13. 9. Navarro 12. 10. Acosta 11. 11. Beaubier 11. 12. Aldeguer 9. 13. Arenas 9. 14. Schrötter 6. 15. Dixon 5. 16. Alcoba 4. 17. Bendsneyder 1. 18 Fenati 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 50 Punkte. 2. Boscoscuro 10.



Team-WM:

1. Flexbox HP40 48 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing 48. 3. Mooney VR46 Racing 45. 4. Idemitsu Honda Team Asia 45. 5. Red Bull KTM Ajo 35. 6. Inde GASGAS Aspar Team 14. 7. Italtrans Racing Team 13. 8. American Racing 11. 9. MB Conveyors Speed Up 10. 10. Liqui Moly Intact GP 10. 11. Pertamina Mandalika SAG Team 1.