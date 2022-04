Pit Beirer (KTM): «Pedro Acosta ist außergewöhnlich»

Moto3-Weltneister Pedroa Acosta liegt in der Moto2-WM auf Platz 7. KTM-Motorsportchef Pit Beirer traut ihm aber 2022 noch sehr viel zu.

Pit Beirer, Motorsport-Direktor bei der Pierer Mobility AG mit den Marken KTM, GASGAS, Husqvarna und CFMOTO, ist zwar nach den Erfolgen bei den ersten drei MotoGP-Rennen 2022 erleichtert. Denn bisher gelangen KTM zwei Podestplätze, durch Platz 2 von Brad Binder in Doha und den Sieg von Miguel Oliveira auf dem Mandalika Circuit. Dazu ist Binder Zweiter der Fahrer-WM, in der Konstrukteurs-WM liegt KTM auf Platz 2, in der Team-WM hält sich Red Bull KTM an zweiter Position.

Trotzdem betreibt die Pierer AG auch in den zwei kleinen GP-Klassen einen beachtlichen Aufwand. «Wir haben in den Teams von Aki Ajo, bei Hervé Poncharal, beim GASGAS-Team von Jorge Martinez, beim Husqvarna Factory Team oder bei CFMOTO PrüstelGP überall Sieganwärter und Podestkandidaten. Aus jeder Ecke kommen bei uns vielversprechende Moto3-Fahrer raus, was wirklich stark und erstaunlich ist.» Tatsächlich führt GASGAS-Werkspilot Sergio Garcia die Moto3-WM an.

Dafür hat KTM 2022 mit dem Red Bull KTM-Ajo Team und der neuen Fahrerpaarung Augusto Fernandez Pedro Acosta und noch Mühe. Das Duo hält sich in der WM auf den Rängen 7 und 8.

Aber es war auch klar, dass die 13 GP-Siege (in 18 Rennen) von Remy Gardner und Raúl Fernandez und deren sieben Doppelsiege nicht zu wiederholen sein werden.

«Raúl und Remy sind zwei außergewöhnliche Fahrer», sagt Beirer. «Aber mit Moto3-Weltmeister Acosta haben wir in der Moto2 auch in diesem Jahr einen außergewöhnlichen Fahrer. Ich traue diesem jungen Burschen sehr viel zu. Er wird mit Sicherheit sehr stark werden. Aber was Raúl im Vorjahr mit seinen acht GP-Siegen als Rookie abgeliefert hat, dürfen wir jetzt nicht von jedem Rookie verlangen. Wir dürfen die Messlatte nicht so hochlegen. Aber wir werden definitiv auch von Pedro Acosta in diesem Jahr noch tolle Moto2-Rennen sehen. Das haben ja die Wintertestfahrten und einige GP-Trainings jetzt schon gezeigt.»

Beirer weiter: «Schon die Testzeiten vor der Saison waren einen Tick besser als erwartet. Wenn ich drei Jahre zurückdenke, dann haben damals die Moto3-Fahrer viel länger gebracht, bis sie sich in der Moto2 zurechtgefunden haben und in dieser Klasse wirklich stabil schnell waren. Inzwischen gibt es einige Rookies, die auf Anhieb überraschend stark sind.»

Könnte es passieren, dass Acosta durch tadellose Moto2-Ergebnisse bereits im kommenden Sommer einen MotoGP-Platz bei KTM begehrt?

«Ja, aber ich beschäftige mich lieber mit so einem Luxusproblem als mit einer Situation, in der wir lauter schlechte Fahrer haben», meinte Beirer. «Dieses Thema lass ich jetzt ganz entspannt auf mich zukommen.»

Die Pierer Mobility AG finanziert auch das GASGAS Moto2 Factory Team bei Jorge Martinez mit den Piloten Jake Dixon und Albert Arenas, der die Moto3-WM 2018 auf KTM gewonnen hat.

Moto2-Ergebnis, Termas, (3. April):

1. Celestino Vietti, Kalex

2. Somkiat Chantra, Kalex, + 1,538 sec

3. Ai Ogura, Kalex, + 5,703

4. Aron Canet, Kalex, + 5,880

5. Jake Dixon, Kalex, + 6,584

6. Tony Arbolino, Kalex, + 7,538

7. Pedro Acosta, Kalex, + 12,177

8. Albert Arenas, Kalex, + 12,418

9. Bo Bendsneyder, Kalex, + 13,656

10. Sam Lowes, Kalex, + 14,254

11. Cameron Beaubier, Kalex, + 20,077

12. Marcel Schrötter, Kalex, + 25,736

13. Joe Roberts, Kalex, + 28,317

14. Manuel Gonzalez, Kalex, + 29,784

15. Marcos Ramirez, MV Agusta, + 30,270

Fahrer-WM-Stand Moto2 nach 3 von 21 Rennen:

1.Vietti 70 Punkte. 2. Canet 49. 3. Chantra 45. 4. Ogura 36. 5. Lowes 35. 6. Arbolino 29. 7. A. Fernandez 24. 8. Acosta 20 9. Arenas 17. 10. Dixon 16. 11. Roberts 16. 12. Beaubier 16. 13. Navarro 12. 14. Schrötter 10. 15. Aldeguer 9. 16. Bendsneyder 8. 17. Alcoba 4. 18. Gonzalez 2. 19. Ramirez 1. 20. Fenati 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 75 Punkte. 2. Boscoscuro 10. 3. MV Agusta 1

Team-WM:

1. Idemitsu Honda Team Asia 81 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 70. 3. Elf Marc VDS Racing 64. 4. Flexbox HP40 61. 5. Red Bull KTM Ajo 44. 6. Autosolar GASGAS Aspar 33. 7. Italtrans Racing 16. 8. American Racing 16. 9. Liqui Moly Intact GP 14. 10. MB Conveyors Speed up 10. 11. Pertamina Mandalika SAG 8. 12. Yamaha VR46 Master Camp 2. 13. MV Agusta Forward 1.