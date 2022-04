Sieger Tony Arbolino (Kalex): «Lohn für harte Arbeit»

Tony Arbolino aus dem Elf Marc VDS Racing Team jubelte beim «Red Bull Grand Prix of the Americas» in Austin über seinen Moto2-Premierensieg und berichtete danach leidenschaftlich von seinem Weg zum Erfolg.

Bei einem wahren Sturzfestival in Texas, dem unter anderen die komplette erste Startreihe mit WM-Spitzenreiter Celestino Vietti, dem in Führung liegenden Aron Canet und Lokalmatador und Pole-Setter Cameron Beaubier zu Opfer fiel, hielt sich Tony Arbolino schadlos und feierte seinen ersten Moto2-Sieg. Für den dreifachen Moto3-GP-Sieger war es gleichzeitig auch der erste Podestplatz in der zweithöchsten Klasse.

«Was kann ich sagen? Es ist einfach unglaublich», strahlte der Marc-VDS-Neuzugang. «Harte Arbeit wird belohnt und das ist das Ergebnis. Ich fühlte schon seit der Moto3 und im ersten Moto2-Jahr, dass ich es schaffen konnte. Es war ein unglaublicher Winter mit viel Training und dann den Tests mit dem Team. Mann, ganz ehrlich, ich arbeite so hart. Das sind wahre Worte. Ich schlafe nachts nicht, weil ich an diesen Moment denke. Und das hat mich hierher gebracht. Es ist ein unglaubliches Gefühl.»

«Ich fühle mich unglaublich und ich will meiner gesamten Crew und allen, die mir nahestehen, danken. Ich habe großartige Leute und eine großartige Mannschaft um mich, sie arbeiten auch die ganze Nacht für mich. Es ist großartig – das ist ein Sieg», war der 21-jährige Italiener nach dem Premierensieg noch etwas ungläubig.

Zum Rennverlauf berichtete Tony: «Ich versuchte, in den ersten Runden den Abstand zu managen, aber ich wusste nicht, ob ich zu sehr oder nicht genug pushte. Ich war auch am Limit. Und ich dachte mir, wenn ich ein bisschen langsamer fahre, kann ich noch immer gewinnen. Das ist passiert. Es ist verdient und ich bin so glücklich. Ich will so weitermachen und weiterhin Spaß haben!»

Übrigens: Arbolino schob sich mit den 25 Punkten auf den dritten WM-Rang. Seine Moto2-Debütsaison beendete der Moto3-Vizeweltmeister von 2020 im Vorjahr (noch mit Intact GP) auf Platz 14.

Moto2-Ergebnis, Austin, Rennen (10. April):

1. Tony Arbolino, Kalex, 18 Runden, 39:06,552 min (152,2 km/h)

2. Ai Ogura, Kalex, + 3,439 sec

3. Jake Dixon, Kalex, + 4,787

4. Marcel Schrötter, Kalex, + 14,529

5. Jorge Navarro, Kalex, + 16,347

6. Jeremy Alcoba, Kalex, + 17,388

7. Bo Bendsneyder, Kalex, + 17,631

8. Joe Roberts, Kalex, + 19,784

9. Augusto Fernandez, Kalex, + 24,595

10. Barry Baltus, Kalex, + 30,291

11. Albert Arenas, Kalex, + 33,475

12. Marcos Ramirez, MV Agusta, + 34,785

13. Manuel Gonzalez, Kalex, + 34,988

14. Filip Salac, Kalex, + 37,786

15. Romano Fenati, Boscoscuro, + 38,408

Fahrer-WM-Stand nach 4 von 21 Rennen:

1. Vietti 70 Punkte. 2. Ogura 56. 3. Arbolino 54. 4. Canet 49. 5. Chantra 45. 6. Lowes 35. 7. Dixon 32. 8. Fernandez 31 9. Roberts 24. 10. Schrötter 23. 11. Navarro 23. 12. Arenas 22. 13. Acosta 20. 14. Bendsneyder 17. 15.Beaubier 16. 16. Alcoba 14. 17. Aldeguer 9. 18. Baltus 6. 19. Ramirez 5. 20. Gonzalez 5. 21. Salac 2. 22. Fenati 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 100 Punkte. 2. Boscoscuro 11. 3. MV Agusta 5

Team-WM:

1. Idemitsu Honda Team Asia 101 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing 89. 3. Flexbox HP40 72. 4. Mooney VR46 Racing 70. 5. Shimoko GASGAS Aspar 54. 6. Red Bull KTM Ajo 51. Liqui Moly Intact GP 37. 8. Italtrans Racing 24. 9. Pertamina Mandalika SAG 17. 10.American Racing 16. 11. MB Conveyors Speed up 11. 12. RW Racing GP 6. 13. MV Agusta Forward 5. 14. Yamaha VR46 Master Camp 5. 15. Gresini Racing Moto2 2.