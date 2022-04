Augusto Fernandez: «Das ist ein großer Bonus»

Augusto Fernandez und Pedro Acosta in der Ajo-Box nach dem Rennabbruch in Portimão

Das Red Bull KTM Ajo-Team hatte beim Moto2-Rennen in Portimão kein Glück. Pedro Acosta und Augusto Fernandez stürzten in Runde 9, als in Kurve 2 Regen einsetzte. In Jerez hoffen beide auf starke Ergebnisse.

Pedro Acosta kommt mit der Umstellung von der Moto3-KTM auf die Kalex der Moto2-Klasse immer besser klar. Der 17-jährige Spanier konnte zuletzt in den Top-5 mithalten, Stürze verhinderten jedoch bessere Ergebnisse. Sein bestes Ergebnis war bisher Rang 7 in Argentinien. Der Moto3-Weltmeister aus dem Vorjahr wird am kommenden Wochenende sein erstes Moto2-Heimrennen in Jerez bestreiten, die Zielsetzung ist hoch.

«Wir möchten für das letzte Wochenende Wiedergutmachung betreiben und Jerez ist eine Strecke, die mir gefällt. In der Vergangenheit war ich sehr schnell auf dem Kurs», betonte der WM-15 am Mittwoch. «Ziel für dieses Wochenende sind weitere Fortschritte zu machen und die Anpassung an die Klasse weiterzuführen. Ich freue mich auf die Unterstützung der Fans vor Ort, das ist sehr aufregend.»

Auch Teamkollege Augusto Fernandez kam ohne Punkte aus Portugal zurück. Der 24-Jährige fiel auf Gesamtrang 11 zurück und möchte beim «Gran Premio Red Bull de España» wieder um das Podium fahren.

«Das Rennen in Portimão möchte ich schnellstmöglich vergessen und deshalb bin ich froh nach, Jerez zu kommen. An diesem Wochenende kommen wir zu einer Rennstrecke, die ich sehr mag. Ich habe gute Erinnerungen an diesen Ort, denn ich habe dort mein ersten GP-Podium eingefahren», erinnerte sich der Spanier an den dritten Platz 2019.

Der dreifache GP-Sieger weiter: «Es ist eine große Motivation, endlich wieder vor spanischem Publikum fahren zu können. Es ist ein sehr großer Bonus, diese Unterstützung zu erhalten. Ich möchte am Sonntag an der Spitze sein und ich werde versuchen, viele Punkte zu sammeln.»

Moto2-Ergebnis, Portimão (24. April):

1. Joe Roberts, Kalex, 7 Rdn in 12:09,757 min (=158,5 km/h)

2. Celestino Vietti, Kalex, + 2,818 sec

3. Jorge Navarro, Kalex, + 2,991

4. Marcel Schrötter, Kalex, + 3,104

5. Manuel Gonzalez, Kalex, + 3,199

6. Jeremy Alcoba, Kalex, + 3,821

7. Fermin Aldeguer*, Boscoscuro, + 3,784

8. Bo Bendsneyder, Kalex, + 4,648

9. Barry Baltus, Kalex, + 8,103

10. Gabriel Rodrigo, Kalex, + 8,880

11. Romano Fenati, Boscoscuro, + 9,511

12. Keminth Kubo, Kalex, + 22,541

13. Sean Dylan Kelly, Kalex, + 24,669

14. Filip Salac, Kalex, + >1 min

15. Alessandro Zaccone, Kalex, + 1 Runde



*= «track limits»-Vergehen in der letzten Runde

Fahrer-WM Stand nach 5 von 21 Grand Prix:

1. Vietti 90 Punkte. 2. Ogura 56. 3. Arbolino 54. 4. Roberts 49. 5. Canet 49. 6. Chantra 45. 7. Navarro 39. 8. Schrötter 36. 9. Lowes 35. 10. Dixon 32. 11. Fernandez 31. 12. Bendsenyder 25. 13. Alcoba 24. 14. Arenas 22. 15. Acosta 20. 16. Aldeguer 18. 17. Gonzalez 16. 18. Beaubier 16. 19. Baltus 13. 20. Fenati 7. 21. Rodrigo 6. 22. Ramirez 5. 23. Kubo 4. 24. Salac 4. 25. Kelly 3. 26. Zaccone 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 125 Punkte. 2. Boscoscuro 20. 3. MV Agusta 5

Team-WM:

1. Idemitsu Honda Team Asia 101 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 90. 3. Elf Marc VDS Racing 89. 4. Flexbox HP40 88. 5. Liqui Moly Intact GP 60. 6. Autosolar GASGAS Aspar 54. 7. Red Bull KTM Ajo 51. 8. Italtrans Racing 49. 9. Pertamina Mandalika SAG 31. 10. Lightech Speed up 25. 11. Yamaha VR46 Master Camp 20. 12. American Racing 19. 13. RW Racing GP 13. 14. MV Agusta Forward 5. 15. Gresini Racing Moto2 5.