Jerez FP3: Schrötter Vierter, Dixon bleibt vorne

IntactGP-Fahrer Marcel Schrötter setzte im FP3 der Moto2-Klasse auf dem Circuito de Jerez schon früh eine gute Zeit, die ihm den vierten Platz in der kombinierten Zeitenliste einbrachte.

Marcel Schrötter begann am Samstagvormittag stark: Nach zehn Minuten fuhr er eine 1:41,671 min, die ihn auch in der kombinierten Zeitenliste auf den vorläufigen zweiten Platz nach vorne spülte. Dem Bayer fehlten nur 0,025 sec auf Jake Dixon.

Nach einer Viertelstunde war es aber Sam Lowes, der als erster Moto2-Pilot im FP3 die Freitagsbestzeit des Kalex-Piloten aus dem GASGAS Aspar Team unterbot: Der Marc-VDS-Fahrer Lowes setzte mit einer 1:41,568 min die neue Richtzeit.

WM-Leader Celestino Vietti lag zur Halbzeit der 40-minütigen Session zwar in den Top-14, die einen direkten Q2-Einzug sicherten. Glücklich war «Cele» jedoch nicht. Er beklagte sich gestenreich über Lorenzo Dalla Porta, der ihm offenbar im Weg gestanden war. Der VR46-Fahrer drängte seinen Landsmann in der Hitze des Gefechts auch an den Rand der Strecke.

Erst die finalen acht Minuten herrschte auf der Strecke für die Zeitenjagden wieder Hochbetrieb. Pons-Fahrer Jorge Navarro stürzte sieben Minuten vor Schluss in Kurve 2 und sorgte für gelbe Flaggen im ersten Sektor.

Der 17-jährige Belgier Barry Baltus (RW Racing GP) überraschte und war kurzzeitig sogar Zweiter, Dixon holte sich drei Minuten vor Schluss aber die Spitzenposition zurück. Damit wurde es Rang 3 für Baltus.

Simone Corsi stürzte in Kurve 5, Jeremy Alcoba landete in der letzten Kurve im Kiesbett. Damit waren gleich in zwei Sektoren gelbe Flaggen draußen. Eine letzte fliegende Runde blieb den Moto2-Assen aber – und Pedro Acosta und Aron Canet zeigten absolute Sektorbestzeiten. Acosta blieb als Fünfter am Ende knapp hinter Schrötter. Canet wäre die drittschnellste Zeit gefahren, die allerdings wegen Überschreiten der «track limits» wieder gestrichen wurde. Dennoch zog er fünf Tage nach der Arm-OP als 13. ins Q2 ein.

Moto2, Jerez, kombinierte Zeiten nach FP3 (30. April):

1. Dixon, Kalex, 1:41,556 min

2. Lowes, Kalex, + 0,012 sec

3. Baltus, Kalex, + 0,042

4. Schrötter, Kalex, + 0,115

5. Acosta, Kalex, + 0,117

6. Roberts, Kalex, + 0,123

7. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,211

8. Ogura, Kalex, + 0,213

9. Rodrigo, Kalex, + 0,237

10. Vietti, Kalex, + 0,272

11. Arbolino, Kalex, + 0,301

12. Fernandez, Kalex, + 0,313

13. Canet, Kalex, + 0,356

14. Dalla Porta, Kalex, + 0,367

15. Arenas, Kalex, + 0,497

Moto3, Jerez, kombinierte Zeiten nach FP3 (30. April):

1. Moreira, KTM, 1:45,736 min

2. Guevara, GASGAS, + 0,002 sec

3. Salvador, Husqvarna, + 0,179

4. Foggia, Honda, + 0,247

5. Öncü, KTM, + 0,288

6. Migno, Honda, + 0,352

7. Masia, KTM, + 0,409

8. Yamanaka, KTM, + 0,449

9. Garcia, GASGAS, + 0,478

10. Tatay, CFMOTO, + 0,521

11. Ortolá, KTM, + 0,573

12. Sasaki, Husqvarna, + 0,601

13. Kelso, KTM, + 0,610

14. Rossi, Honda, + 0,699

15. Toba, KTM, + 0,818