Luca Boscoscuro: Muss Sorgenkind Fenati gehen?

Der 26-jährige Romano Fenati war im Speed-up-Moto2-Team von Luca Boscoscuro bisher eine glatte Enttäuschung. Wird er bald ausgewechselt? Denn Rookie Aldeguer stellt ihn völlig in den Schatten.

Der inzwischen 26 Jahre alte Italiener Romano Fenati hat sich in den letzten Jahren zum «enfant terrible» entwickelt. Sein Niedergang begann 2017 in Spielberg mit dem Rausschmiss aus dem VR46-Team von Valentino Rossi, als er Teamkoordinator Uccio Salicce eine starke Meinungsverschiedenheit austrug und ihm in der Box seine Paddockkarte ins Gesicht schleuderte. Dann leistete sich Fenati beim Misano-Moto2-Rennen einen Fauxpas, als seinem Gegner Stefano Manzi bei Tempo 180 in die Vorderbremse griff. Er wurde für diesen gefährlichen Leistungen monatelang gesperrt und dann vom italienischen Snipers-Honda-Team von Mirko Cecchini mit Honda in die Moto3-Klasse zurückgeholt.

Nach dem Intermezzo im Sterilgarda Husqvarna Factory Team von Max Biaggi und Peter Öttl ist Fenati jetzt wieder in der Moto2 gelandet. Er bildet mit erst 16-jährigen Supertalent Fermin Aldeguer das Speed-up-Team von Luca Boscoscuro, der die Moto2-Maschinen gleichen Namens baut.

Teambesitzer Luca Boscoscuro machte in Jerez im Gespräch mit SPEEDWEEK.com kein Geheimnis daraus, dass er von der Performance Fenatis enttäuscht ist. Sogar ein Fahrertausch mitten in der Saison erscheint nicht ausgeschlossen.

«Fenati hatte beim IRTA-Test hier im Winter denselben Rückstand auf die Spitze wie jetzt beim sechsten Grand Prix», kritisierte Boscoscuro. «Ich sehe keine Steigerung und keine Entwicklung bei ihm nach der Rückkehr in die Moto2.»

Tatsächlich kam Fenati in Jerez wieder nicht ins Q2 der 18 besten Fahrer, im Q1 landete er unter 16-Fahrern an 13. Stelle geschlagen von allen Rookies. Das ergab den tristen 27. Startplatz. Und Lightech-Speed-up-Teamkollege Aldeguer glänzte wieder einmal mit der fünften Startposition.

Dabei hat Fenati in der Vergangenheit immer wieder sein Talent bewiesen. Er hat 13 GP-Siege auf seinem Konto, sieben Pole-Psotions, und insgesamt, 29 Podestplätze, aber alle in der Moto3-Klasse.

Als Fenati 201 in Doha mit einer privaten Honda im Team Italia mit einem blütenweissen Helm in der WM debütierte, wurde er auf Anhieb Zweiter. Er war er ein völlig unbeschrieben es Blatt und übernahm dann mit dem Sieg beim zweiten Grand Prix sensationell die WM-Führung. So stark war kein Italiener seit Loris Capirossi 1989 in die kleinste WM-Klasse eingestiegen.

Doch bei den ersten sechs Grand Prix 2022 hat Sorgenkind Fenati nur sieben Punkte eingesammelt.

Teamchef Boscoscuro, ehemaliger 250-ccm-Europameister und Gilera-250-Teamanager (mit Weltmeister Marco Simoncelli) gilt als erfolgreicher Talent Scout, er freut sich deshalb über die Leistungen seiner Entdeckung Aldeguer. «Fermin ist stark. Es freut mich, dass ich nach Iannone und Fabio Quartararo wieder ein Juwel entdeckt habe», stellte Boscoscuro fest, der Fenati gern durch ein italienisches Talent ersetzen würde.

«Boscos» hatte im Speed-up-Moto2-Team auch schon Axel Bassani unter Vertrag, der jetzt in der Superbike-WM aufgeblüht ist.