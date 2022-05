Tony Arbolino: «Saisonstart erfolgreich fortsetzen»

Das ELF Marc VDS Racing Team absolvierte am Donnerstag und Freitag einen zweitägigen Test auf der GP-Rennstrecke von Barcelona. Sam Lowes und Tony Arbolino arbeiteten mit ihren Kalex-Bikes an verschiedenen Dingen.

Während Sam Lowes in diesem Jahr noch nicht überzeugen konnte und erst einen Moto2-Podestplatz einfahren konnte, gelang Marc VDS-Teamkollege Tony Arbolino beim Grand Prix in Austin sein erster Erfolg in der Moto2-Klasse. Nach sechs von 21 Saisonrennen steht Arbolino auf WM-Platz 3, Lowes liegt nur auf Position 10.

Bevor es in der nächsten Woche nach Le Mans geht, war das Team aus Belgien in Barcelona zum Testen. Der neunfache Moto2-Sieger Lowes hatte keine optimale Saisonvorbereitung. Verletzungsbedingt war er sehr eingeschränkt, so kam ihm die Extra-Zeit auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya zu Gute.

«Weil die Strecke eine gute Mischung aus schnellen und langsamen Kurven bietet und weil der Grip sehr niedrig ist, ist Catalunya eine gute Teststrecke», freute sich der Engländer anschließend. «Für mich ist es wichtig, bei rutschigeren Bedingungen Fortschritte zu machen. Bei heißem Wetter am Nachmittag haben wir viele Dinge erledigt und ich konnte eine gute Pace fahren.»

Der 31-Jährige betonte: «Wir haben am Heck der Maschine gearbeitet, um ein besseres Gefühl zu finden. Außerdem hatte ich die Gelegenheit, einige neue Teile zu testen, die wir im Winter nicht ausprobieren konnten, weil ich die Probleme mit meinem linken Arm hatte. Wie immer gab es Positives und einiges hat uns nicht vorangebracht. Wir können nun Dinge am Rennwochenende ausprobieren, die funktionieren sollten.»

Tony Arbolino fehlen nur 30 Punkte auf WM-Leader Celestino Vietti. Der Italiener fährt seine zweite Moto2-Saison und der 21-Jährige hat gute Chancen, im WM-Kampf mitzumischen. «Es war wichtig, dass wir bei diesem Test viele Runden zurücklegen. Besonders die Arbeit mit den Dunlop-Reifen war elementar, denn wir konnten uns so schon auf das GP-Wochenende in ein paar Wochen vorbereiten», stellte Arbolino klar. «Es ging nicht um Rundenzeiten, sondern darum, das Gefühl auf dem Bike zu verbessern.»

«Es war nicht einfach, denn die Bedingungen haben sich stark zwischenzeitlich verändert. Dennoch glaube ich, wir haben einige Dinge gefunden, die uns bereits in Le Mans weiterbringen werden. Nach einer kleinen Pause werden wir in Frankreich versuchen, unseren guten Saisonstart erfolgreich fortzusetzen», sagte er hoch motiviert.

Moto2-Ergebnis, Jerez (1. Mai):

1. Ai Ogura, Kalex, 23 Rdn in 39:16,357 min (= 155,4 km/h)

2. Aron Canet, Kalex, + 2,509 sec

3. Tony Arbolino, Kalex, + 3,669

4. Augusto Fernandez, Kalex, + 5,358

5. Marcel Schrötter, Kalex, + 9,249

6. Celestino Vietti, Kalex, + 12,122

7. Bo Bendsneyder, Kalex, + 13,918

8. Joe Roberts, Kalex, + 14,064

9. Albert Arenas, Kalex, + 18,980

10. Jorge Navarro, Kalex, + 27,767

11. Alessandro Zaccone, Kalex, + 31,536

12. Jeremy Alcoba, Kalex, + 33,308

13. Stefano Manzi, Kalex, + 33,635

14. Barry Baltus, Kalex, + 33,751

15. Lorenzo Dalla Porta, + 33,836

Fahrer-WM Stand nach 6 von 21 Grand Prix:

1. Vietti 100 Punkte. 2. Ogura 81. 3. Arbolino 70. 4. Canet 69. 5. Roberts 57. 6. Schrötter 47. 7. Chantra 45. 8. Navarro 45. 9. A. Fernandez 44. 10. Lowes 35. 11. Bendsneyder 34. 12. Dixon 32. 13. Arenas 29. 14. Alcoba 28. 15. Acosta 20. 16. Aldeguer 18. 17. Gonzalez 16. 18. Beaubier 16. 19. Baltus 15. 20. Fenati 7. 21. Rodrigo 6. 22. Zaccone 6. 23. Ramirez 5. 24. Kubo 4. 25. Salac 4. 26. Kelly 3. 27. Manzi 3. 28. Dalla Porta 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 150 Punkte. 2. Boscoscuro 20. 3. MV Agusta 5

Team-WM:

1. Idemitsu Honda Team Asia 126 Punkte. 2. Flexbox HP40, 114. 3. Elf Marc VDS Racing 105. 4. Mooney VR46 Racing 100. 5. Liqui Moly Intact GP 75. 6. Red Bull KTM Ajo 64. 7. Autosolar GASGAS Aspar 61. 8. Italtrans Racing 58. 9. Pertamina Mandalika SAG 40. 10. Lightech Speed up 25. 11. Yamaha VR46 Master Camp 23. 12. American Racing 19. 13. RW Racing GP 15. 14. Gresini Racing 10. 15. MV Agusta Forward 5.