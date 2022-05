Le Mans: Erste Moto2-Pole für Acosta, Schrötter 13.

Kann Pedro Acosta am Sonntag in Le Mans um den Sieg fahren?

Moto3-Weltmeister Pedro Acosta sorgte am Samstag in Le Mans für seine erste Moto2-Pole. Der Spanier fuhr erneut einen All-Time-Lap-Record und distanzierte Jake Dixon und Augusto Fernandez auf den Plätze 2 und 3.

Der Moto2-Rookie und aktuelle Moto3-Weltmeister Pedro Acosta ging am Samstagmorgen als Führender aus den freien Trainings der Moto2-Klasse hervor. Der Spanier vom Red Bull KTM Ajo-Team setzte mit einem neuen All-Time-Lap-Record von 1:35,861 min ein erstes Ausrufezeichen. Hinter ihm kamen Augusto Fernandez und Somkiat Chantra auf die Plätze 2 und 3. Auch Marcel Schrötter aus Deutschland qualifizierte sich direkt für das entscheidende Qualifying 2.

Der WM-Führende Celestino Vietti musste hingegen bei 27 Grad Außentemperatur in das erste Qualifying. Dort hatten noch vier Fahrer, die Gelegenheit die letzten Plätze für das Q2 zu sichern. Diese vier Piloten waren Lorenzo Dalla Porta, Fermin Aldeguer, Bo Bendsneyder und Jorge Navarro. Vietti wurde in Q1 nur Fünfter, ihm fehlten 0,006 (!) Sekunden, um in Q2 weiterzukommen. Der Italiener muss somit am Sonntag von Startplatz 19 in das 25-Runden-Rennen gehen.

36 Grad Asphalttemperatur zeigte das Thermometer um 15:35 Ortszeit in Le Mans. Der Kampf um die Pole-Position begann bei strahlendem Sonnenschein in Frankreich. Marcel Schrötter peilte nach den zuletzt enttäuschenden Qualifying-Ergebnissen einen Platz in den ersten drei Startreihen an. Nach dem ersten fünf Minuten stand der Bayer auf Position 10. An der Spitze Sam Lowes, Alonso Lopez und Ai Ogura.

Kurz vor der Hälfte der 15-minütigen Session stürzten jedoch Ogura und Lowes unabhängig voneinander. Ogura versuchte seine Kalex wieder auf die Strecke zu bringen, Lowes verließ die Unfallstelle schmerzverzerrt und humpelnd. Mit einem Gruß an die Fans nach einem harten Highsider signalisierte der Engländer, dass er okay ist.

Fünf Minuten vor dem Ende des Zeittrainings lagen Lowes, Albert Arenas und Pedro Acosta an der Spitze des Feldes. Marcel Schrötter stand auf Position 8, hatte zuvor einen längeren Boxenstopp eingelegt.

Anschließend brannte Acosta eine 1:35,803 min in den Asphalt. Der Spanier fuhr somit erneut einen neuen Rekord auf dem Circuit Bugatti. Hinter ihm verbesserten sich Jake Dixon und Fernandez auf die Plätze 2 und 3.

Somkiat Chantra stürzte am Ende in Kurve 10 und sorgte für eine gelbe Flagge. Somit konnte sich keiner der Gegner steigern. Pedro Acosta sicherte sich seine erste Pole-Position in der Moto2-Klasse, seine zweite in der Motorrad-WM. Hinter ihm werden am Sonntag Jake Dixon und Augusto Fernandez aus Reihe 1 losfahren.

Startreihe 2 für Sam Lowes, Albert Arenas und Fenati-Ersatz Alonso Lopez, der Fermin Aldeguer bei Boscoscuro deutlich hinter sich lässt. Die Top-10 komplettieren Canet, Ogura, Bendsneyder und Arboolino. Marcel Schrötter vom Liqui Moly Intact GP-Team wird von Startplatz 13 ins Rennen gehen.

Moto2-Ergebnis, Le Mans, Q2 (14. Mai):

1. Pedro Acosta, Kalex, 1:35,803 min

2. Jake Dixon, Kalex, + 0,118 sec

3. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,160

4. Sam Lowes, Kalex, + 0,268

5. Albert Arenas, Kalex, + 0,285

6. Alonso Lopez, Boscoscuro, + 0,466

7. Aron Canet, Kalex, + 0,500

8. Ai Ogura, Kalex, + 0,508

9. Bo Bendsneyder, Kalex, + 0,538

10. Tony Arbolino , Kalex, + 0,548

11. Somkiat Chantra, Kalex, + 0,658

12. Jorge Navarro, Kalex, + 0,669

13. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,699

14. Marcos Ramirez, MV Agusta, + 0,940

15. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 1,159

16. Stefano Manzi, Kalex, + 1,176

17. Cameron Beaubier, Kalex, + 1,234

18. Fermin Aldeguer, Boscoscuro, + 1,295



Ferner:

19. Celestino Vietti, Kalex