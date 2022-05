Marcel Schrötter (Kalex): «Mugello ist ein Highlight»

Dass Marcel Schrötter die schnelle Strecke in Mugello zu meistern versteht, unterstrich er im Vorjahr mit Platz 5 und 2019 mit einer Pole-Position. Was ist für das Intact-GP-Ass beim diesjährigen Italien-GP drin?

Marcel Schrötter kommt als WM-Achter zum achten Grand Prix einer nach der Finnland-GP-Absage nur noch 20 Rennwochenenden umfassenden Saison 2022. Auf den Italien-GP freut sich der Kalex-Pilot besonders.

«Mugello ist ein Highlight des Jahres. Es ist nicht nur eine geile Rennstrecke, sondern auch die Atmosphäre ist der Wahnsinn jetzt wieder mit Zuschauern», blickt der Bayer aus dem Liqui Moly Intact GP Team dem anstehenden Rennwochenende entgegen. «Ich denke, es wird sicher sehr viel los sein. Wenn es so ähnlich wie in Le Mans wird, dann können wir uns wirklich auf ein cooles Wochenende freuen. Das Wetter schaut auch ziemlich gut aus.»

Zur Erinnerung: In Le Mans schauten allein am Renntag 110.003 Zuschauer zu, insgesamt fanden an den drei GP-Tagen 225.000 Fans den Weg zum Circuit Bugatti. In Mugello sind nach einer Absage im Jahr 2020 und einem Geisterrennen im Vorjahr erstmals wieder Tribünen und «Prato» geöffnet.

«Ich bin top motiviert, ich freu mich, wieder mit dem Team zusammen zu sein», betonte Schrötter. «Wir müssen weiter arbeiten, Session für Session. Qualifying ist ein wichtiges Thema, darüber will ich nicht immer wieder reden, denn wir wissen, dass das besser werden muss. Aber wenn wir weiter hart arbeiten, jedes Training so gut wie möglich vorbereiten, dann machen wir auch kleine Schritte fürs Qualifying. Hoffentlich gelingt uns das, um einfach etwas besser aufgestellt zu sein für das Rennen am Sonntag. Das ist das Ziel für dieses Wochenende. Ich bin ready», versicherte der 29-Jährige, der in Mugello 2019 schon einmal auf der Pole-Position stand.

Moto2-Fahrer-WM nach 7 von 21 Grand Prix:

1. Vietti 108 Punkte. 2. Ogura 92. 3. Canet 89. 4. Arbolino 70. 5. A. Fernandez 69. 6. Roberts 66. 7. Chantra 61. 8. Schrötter 57. 9. Navarro 52. 10. Bendsneyder 36. 11. Lowes 35. 12. Dixon 32. 13. Alcoba 31. 14. Beaubier 29. 15. Arenas 29. 16. Gonzalez 21. 17. Acosta 20. 18. Aldeguer 18. 19. Baltus 15. 20. Manzi 9. 21. Fenati 7. 22. Rodrigo 6. 23. Zaccone 6. 24. Dalla Porta 5. 25. Ramirez 5. 26. Salac 5. 27. Kubo 4. 28. Kelly 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 175 Punkte. 2. Boscoscuro 20. 3. MV Agusta 5

Team-WM:

1. Idemitsu Honda Team Asia, 153 Punkte. 2. Flexbox HP40, 141. 3. Mooney VR46 Racing 108. 4. Elf Marc VDS Racing 105. 5. Red Bull KTM Ajo 89. 6. Liqui Moly Intact GP 88. 7. Italtrans Racing 71. 8. Inde GASGAS Aspar 61. 9. Pertamina Mandalika SAG 42. 10. Yamaha VR46 Master Camp 34. 11. American Racing 32. 12. Lightech Speed up 25. 13. RW Racing GP 15. 14. Gresini Racing 11. 15. MV Agusta Forward 5.