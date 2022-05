Marcel Schrötter (24.): «Ergebnis war unerwartet» 27.05.2022 - 16:59 Von Sarah Göpfert

© F.Glänzel Marcel Schrötter in Mugello bisher hinter seinen Erwartungen

Marcel Schrötter hat nach Platz 5 im Vorjahr hohe Erwartungen an den Italien-GP. Platz 24 war am Trainingsfreitag in Mugello jedoch nicht das Ergebnis, das sich der Fahrer vom Liqui Moly Intact GP Team vorgestellt hatte.