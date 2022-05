Mugello: Mattia Pasini kehrt mit Wildcard zurück

Das Team Inde GASGAS Aspar tritt am kommenden Wochenende in Mugello mit drei Fahrern in der Moto2-Klasse an. Neben Jake Dixon und Albert Arenas wird Mattia Pasini sein Comeback in der WM feiern.

Vor dem GP-Wochenende in Mugello gibt es eine interessante Rückkehr in die Motorrad-Weltmeisterschaft zu verkünden. Das Inde GASGAS Aspar-Team um Jorge «Aspar» Martinez kündigte am Montag an, dass der zwölffache GP-Sieger Mattia Pasini beim Grand Prix von Italien in Mugello am Start stehen wird.

Der 36-jährige Italiener aus Rimini steuert mit einer Wildcard eine dritte Kalex im spanischen Team, seine Teamkollegen sind Jake Dixon und Albert Arenas. Zuletzt hatte Pasini in Misano 2020 an einem Moto2-WM-Lauf teilgenommen, damals ersetzte er im Team Red Bull KTM Ajo Jorge Martin, als dieser an Corona erkrankt war. Er wurde damals 16. und verpasste die Punkteränge knapp.

Pasini gewann in seiner Karriere acht Rennen in der 125er-Klasse, davon zwei mit dem Aspar-Team 2006. Außerdem feierte er zwei Erfolge in der Klasse 250 ccm und zwei weitere in der Moto2-Klasse, zuletzt in der Saison 2018 mit dem Italtrans Racing Team. Auf dem 5,245 km langen Kurs von Mugello war der Italiener in seiner Karriere am erfolgreichsten, denn er gewann bereits drei GP-Rennen in der Toskana.

«Ich bin sehr glücklich, dass ich noch einmal an einem Moto2-Rennen teilnehmen darf. Dass ich die Möglichkeit bekomme, mit dem Inde GASGAS Aspar-Team mit Jorge Martinez und Gino Borsoi anzutreten, freut mich riesig. Ich kenne das Team so lange und es ist wunderbar, das Ganze zu Hause erleben zu dürfen», betonte Pasini voller Vorfreude. «Mugello ist ein guter Ort, um stark abzuschneiden.»

Moto2-Ergebnis, Le Mans (15. Mai):

1. Augusto Fernandez, Kalex, 25 Rdn in 40:31,726 min (= 154,8 km/h)

2. Aron Canet, Kalex, + 3,746 sec

3. Somkiat Chantra, Kalex, + 4,628

4. Cameron Beaubier, Kalex, + 4,745

5. Ai Ogura, Kalex, + 15,376

6. Marcel Schrötter, Kalex + 17,547

7. Joe Roberts, Kalex, + 19,035

8. Celestino Vietti, Kalex, + 19,854

9. Jorge Navarro, Kalex, + 20,766

10. Stefano Manzi, Kalex, + 20,879

11. Manuel Gonzalez, Kalex, + 21,381

12. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 23,892

13. Jeremy Alcoba, Kalex, + 26,881

14. Bo Bendsneyder, Kalex, + 26,952

15. Filip Salac, Kalex, + 32,063

Moto2-Fahrer-WM nach 7 von 21 Grand Prix:

1. Vietti 108 Punkte. 2. Ogura 92. 3. Canet 89. 4. Arbolino 70. 5. A. Fernandez 69. 6. Roberts 66. 7. Chantra 61. 8. Schrötter 57. 9. Navarro 52. 10. Bendsneyder 36. 11. Lowes 35. 12. Dixon 32. 13. Alcoba 31. 14. Beaubier 29. 15. Arenas 29. 16. Gonzalez 21. 17. Acosta 20. 18. Aldeguer 18. 19. Baltus 15. 20. Manzi 9. 21. Fenati 7. 22. Rodrigo 6. 23. Zaccone 6. 24. Dalla Porta 5. 25. Ramirez 5. 26. Salac 5. 27. Kubo 4. 28. Kelly 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 175 Punkte. 2. Boscoscuro 20. 3. MV Agusta 5

Team-WM:

1. Idemitsu Honda Team Asia, 153 Punkte. 2. Flexbox HP40, 141. 3. Mooney VR46 Racing 108. 4. Elf Marc VDS Racing 105. 5. Red Bull KTM Ajo 89. 6. Liqui Moly Intact GP 88. 7. Italtrans Racing 71. 8. Inde GASGAS Aspar 61. 9. Pertamina Mandalika SAG 42. 10. Yamaha VR46 Master Camp 34. 11. American Racing 32. 12. Lightech Speed up 25. 13. RW Racing GP 15. 14. Gresini Racing 11. 15. MV Agusta Forward 5.