Le Mans: Augusto Fernandez siegt, Schrötter Sechster

Pedro Acosta versenkte seine Kalex in Führung liegend im Kiesbett von Le Mans, somit fuhr Augusto Fernandez ungefährdet zum Moto2-Sieg. Marcel Schrötter fuhr in einem sturzreichen Rennen erneut in die Top-6.

Blauer Himmel, Sonnenschein und 26 Grad Außentemperatur – zum Rennen der Moto2-Klasse präsentierte sich Le Mans von seiner besten Seite. Trotzdem kündigte die Wettervorhersage weiterhin einige Regenschauer in den nächsten Stunden voraus.

Pedro Acosta erkämpfte sich am Samstag seine erste Pole-Position in der Moto2-Klasse. Der Spanier vom Red Bull KTM Ajo-Team stand mit Jake Dixon (Inde GASGAS Aspar Team) und seinem Teamkollegen Augusto Fernandez in der ersten Startreihe. Marcel Schrötter musste als 13. in das Rennen gehen, der WM-Leader Celestino Vietti startete sogar nur von Rang 19 in das Rennen über 25 Runden.

Sam Lowes konnte nach einem Crash am Samstag im Qualifying nicht am Rennen teilnehmen. Beim Start behielt Acosta die Führung vor Fernandez und Albert Arenas. Niccolo Antonelli war in Kurve 6 das erste Sturzopfer. Zu Beginn der zweiten Runde setzte sich Boscoscuro-Neuling Alonso Lopez in Szene. Der Fenati-Ersatz fuhr auf Platz 3 nach vorne.

Tony Arbolino stürzte gemeinsam mit Fermin Aldeguer in Kurve 6, unabhängig voneinander rutschten beide ins Kiesbett. Auch Jake Dixon schmiss seine Kalex in der letzten Kurve weg, sein Rennen endete somit vorzeitig.

Nach fünf Runden führte Acosta 0,5 Sekunden vor Fernandez. Aron Canet lag auf Platz 3 bereits vier Sekunden zurück. Lopez, Arenas, Cameron Beaubier und Marcos Ramirez klebten Canet direkt am Hinterrad. Marcel Schrötter fuhr zu diesem Zeitpunkt auf Rang 10.

Albert Arenas und Alonso Lopez kamen sich in Runde 6 in der siebten Kurve in die Quere. Der GASGAS-Kalex-Fahrer stach innen bei Lopez rein und es kam zur Berührung. Beide Spanier mussten das Rennen vorzeitig beenden. Damit rückte Schrötter auf Platz 8 vor, Vietti war 12.

Der Italiener fiel in Runde 10 sogar aus den Punkterängen heraus. Dann plötzlich der Schock: Pedro Acosta wirft seine Führung in Kurve 6 ins Kiesbett. Nichts war es mit dem ersten Sieg in der Moto2-Klasse, Teamkollege Fernandez übernahm die Führung, sechs Sekunden vor Aron Canet. Die Rangfolge 13 Runden vor dem Ende: Fernandez führ vor Canet und Beaubier. 4. Chantra, 5. Ramirez, 6. Schrötter, 7. Ai Ogura, 8. Jorge Navarro, 9. Joe Roberts, 10. Stefano Manzi.

MV Agusta-Fahrer Marcos Ramirez fuhr auf Platz 5, als ihm in Runde 13 ein Fehler passierte. Auch der Italiener stürzte aus dem Rennen auf dem Circuit Bugatti.

Im Kampf um den zweiten Platz wechselten zwischen Chantra, Canet und Beaubier mehrfach die Positionen. Barry Baltus fuhr komfortabel in den Top-10, doch sechs Runden vor dem Ende stürzte der Belgier in Turn 7 aus dem Rennen. Erneut entwickelte sich das Moto2-Rennen zu einem Event, bei dem es zählte, sitzen zu bleiben. Nur 18 Fahrer kamen ohne Sturz durch.

Den Sieg holte sich am Ende Augusto Fernandez, sein vierter Sieg der Karriere. Dahinter Aron Canet und Somkiat Chantra auf dem Podium. Cameron Beaubier verpasst das Treppchen haarscharf und wird Vierter. Platz 5 für Ai Ogura, Marcel Schrötter holt Position 6. Roberts, Vietti, Navarro und Manzi komplettieren die Top-10.

Moto2-Ergebnis, Le Mans (15. Mai):

1. Augusto Fernandez, Kalex, 25 Runden

2. Aron Canet, Kalex, + 3,746 sec

3. Somkiat Chantra, Kalex, + 4,628

4. Cameron Beaubier, Kalex, + 4,745

5. Ai Ogura, Kalex, + 15,376

6. Marcel Schrötter, Kalex + 17,547

7. Joe Roberts, Kalex, + 19,035

8. Celestino Vietti, Kalex, + 19,854

9. Jorge Navarro, Kalex, + 20,766

10. Stefano Manzi, Kalex, + 20,879

11. Manuel Gonzalez, Kalex, + 21,381

12. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 23,892

13. Jeremy Alcoba, Kalex, + 26,881

14. Bo Bendsneyder, Kalex, + 26,952

15. Filip Salac, Kalex, + 32,063