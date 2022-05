Pedro Acosta: «Werden am Saisonende viel Spaß haben»

KTM-Youngstar Pedro Acosta lieferte am Sonntag in Mugello ein lupenreines Moto2-Rennen ab. Der junge Spanier dominierte den Grand Prix von Italien auf seiner Kalex. Er stellte somit klar, dass mit ihm zu rechnen ist.

Pedro Acosta gewann im letzten Jahr in beeindruckender Manier die Weltmeisterschaft in der Moto3-Klasse. Mit sechs Siegen fuhr er mit seiner KTM an die Spitze der kleinsten Klasse. Seinen Platz im Ajo-Team in der Moto2 für dieses Jahr hatte er schnell in trockenen Tüchern, doch der Saisonstart auf der Kalex des finnischen Red Bull KTM Ajo-Team verlief ziemlich durchwachsen.

Beim letzten Rennen in Le Mans führte der Spanier, doch ein Fahrfehler führte zu einem Sturz. Beim achten Lauf des Jahres in Mugello gelang ihm dann der lang ersehnte Durchbruch. Acosta gewann das 21-Runden-Rennen mit einem Vorsprung von über vier Sekunden auf den zweitplatzierten Joe Roberts. Im Alter von 18 Jahren und vier Tagen wurde er damit der jüngste Sieger in der Moto2-Weltmeisterschaft.

«Es war ein langer Weg hier her. Wir haben in Le Mans eine gute Möglichkeit verpasst, in Amerika ebenfalls», zählte Acosta nach dem Erfolg in Italien auf. «Endlich haben wir es geschafft, denn wir haben stark gearbeitet. Wenn wir genau so weitermachen können, werden wir am Ende der Saison viel Spaß haben.»

In der WM-Gesamtwertung verbesserte er sich auf Position 10. «Ich bin wirklich sehr glücklich über diesen Sieg. Es hat seine Zeit gebraucht, aber die schweren Zeiten helfen dir zu lernen. Du kannst die guten Momente noch mehr genießen», strahlte der Kalex-Fahrer. «Das Rennen war hart, es war das erste Rennen, das ich vom Start bis zum Ziel angeführt habe. Es war nicht leicht, fokussiert zu bleiben. Durch die Fehler in den Rennen zuvor konnten wir lernen und Fortschritte machen. Deshalb sind wir am Ende hier.»

Auch Teamchef Aki Ajo freute sich mit dem Premierensieger. «Wieder ein wirklich starkes Moto2-Wochenende für uns. Pedro hatte ein perfektes Wochenende, er war in den letzten Rennen bereits sehr schnell und konstant. Der Sieg war wichtig, aber seine Verbesserungen sind noch wichtiger und besonders beeindruckend», betonte der erfahrene Teammanager. «Herzlichen Glückwunsch an ihn und das Team.»

Moto2-Ergebnis, Mugello (29. Mai):

1. Pedro Acosta, Kalex, 21 Rdn in 39:35,930 min

2. Joe Roberts, Kalex, + 4,051 sec

3. Ai Ogura, Kalex, + 6,749

4. Tony Arbolino, Kalex, + 12,312

5. Augusto Fernandez, Kalex, + 12,327

6. Jake Dixon, Kalex, + 12,513

7. Cameron Beaubier, Kalex, + 12,849

8. Alonso Lopez, Boscoscuro, + 13,314

9. Marcel Schrötter, Kalex, + 14,703

10. Albert Arenas, Kalex, + 14,748

11. Bo Bendsneyder, Kalex, + 15,141

12. Jorge Navarro, Kalex, + 15,425

13. Filip Salac, Kalex, + 17,254

14. Fermin Aldeguer, Boscoscuro, + 18,069

15. Mattia Pasini, Kalex + 18,750

Moto2-Fahrer-WM nach 8 von 20 Grand Prix:

1. Vietti 108 Punkte. 2. Ogura 108. 3. Canet 89. 4. Roberts 86. 5. Arbolino 83. 6. A. Fernandez 80. 7. Schrötter 64. 8. Chantra 61. 9. Navarro 56. 10. Acosta 45. 11. Dixon 42. 12. Bendsneyder 41. 13. Beaubier. 38. 14. Lowes 35. 15. Arenas 35. 16. Alcoba 31. 17. Gonzalez 21. 18. Aldeguier 20. 19. Baltus 15. 20. Manzi 9. 21. Lopez 8. 22. Salaz 8. 23. Fenati 7. 24. Rodrigo 6. 25. Zaccone 6. 26. Dalla Porta 5. 27. Ramirez 5. 28. Kubo 4. 29. Kelly 3. 30. Pasini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 200 Punkte. 2. Boscoscuro 28. 3. MV Agusta 5.



Team-WM:

1. Idemitsu Honda Team Asia 169 Punkte. 2. Flexbox HP40, 145. 3. Red Bull KTM Ajo 125. 4. Elf Marc VDS Racing 118. 5. Mooney VR46 Racing 108. 6. Liqui Moly Intact GP 95. 7. Italtrans Racing 91. 8. Inde GASGAS Aspar 77. 9. Pertamina Mandalika SAG 47. 10. American Racing 41. 11. MB Conveyors Speed up 35. 12. Yamaha VR46 Master Camp 34. 13. RW Racing GP 15. 14. Gresini Racing 14. 15. MV Agusta Forward 5.