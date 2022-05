Mugello: Acosta jüngster Moto2-Sieger der Geschichte!

Pedro Acosta schrieb beim Italien-GP Geschichte. Mit 18 Jahren und 4 Tagen ist er der jüngste Sieger in der Moto2-Klasse. Mit auf dem Podest: Joe Roberts und Ai Ogura. Schrötter wurde in einem sturzreichen Rennen 9.

Bei bewölktem Himmel und 21 Grad Außentemperatur bot das 5,2 km lange «Autodromo Internazionale del Mugello» perfekte Bedingungen für ein spannendes Moto2-Rennen. Nicht am Start war Gabriel Rodrigo vom Peramina Mandalika SAG Team. Der Argentinier klagte nach einem Sturz im dritten freien Training über Schmerzen in der Schulter.

Aron Canet (Flexbox HP 40) fuhr nach seiner Pole-Position in Portimão zum zweiten Mal in dieser Saison vom ersten Startplatz los. Zu ihm in Startreihe 1 gesellten sich Pedro Acosta vom Red Bull KTM Ajo-Team und Sam Lowes (Marc VDS). WM-Leader Celestino Vietti führte als Vierter die zweite Startreihe an, während Marcel Schrötter das achte Moto2-Rennen 2022 von Startposition 20 angehen musste.

Den besten Start in den Italien-GP erwischte Pedro Acosta, er führte das 31-Mann starke Fahrerfeld in Kurve 1 an. Auf Platz 2 und 3 reihten sich Aron Canet und Sam Lowes ein. WM-Leader Vietti fiel derweilen bis auf Position 10 zurück, während Schrötter in den ersten Kurven zwei Plätze gutmachen konnte.

Acosta beendete die erste Runde als Führender, während sich Lowes auf Position 2 vorgekämpft hatte. Eine starke erste Runde erwischte Joe Roberts, der Amerikaner arbeitete sich von Startplatz 7 auf Position 4 vor.

In der dritten Runde musste Moto2-Rookie Acosta einen großen Wackler in Kurve 9 verkraften, wodurch er die Führung an Canet abgab, sich diese aber nur wenige Kurven später wieder zurückeroberte. Das erste Sturzopfer wurde mit Somkiat Chantra in Runde 5 vermeldet, der Thailänder warf seine Kalex in Kurve 10 in das Kiesbett.

Zur Halbzeit des Rennens hatte sich eine Sechsergruppe im Kampf um den Sieg gebildet: Acosta vor Canet, Ogura, Arbolino, Lowes und Roberts. Vietti kämpfte als Siebter um den Anschluss, während Schrötter als 17. immer noch außerhalb der Punkteränge lag.

In Runde 11 erwischte es MV Agusta-Pilot Marco Ramirez. Der Spanier stürzte in Kurve 15 und sah damit zum vierten Mal in Folge nicht die Zielflagge. Eine Runde später musste auch Lorenzo Dalla Porta das Rennen aufgeben, nachdem er genau wie Ramirez in Kurve 15 zu Sturz gekommen war.

Nur eine Runde später schlug die letzte Kurve des Mugello Circuits zum dritten Mal zu, diesmal erwischte es Canet. Der Spanier verlor auf Position 2 liegend in Kurve 15 das Vorderrad und rutschte ins Kiesbett. Durch den Zwischenfall öffnete sich eine Lücke, Acosta führte nun 2,2 sec vor Roberts, Vietti und Ogura.

Drei Runden vor Schluss kollidierten die Marc VDS-Teamkollegen Lowes und Arbolino, woraufhin Lowes stürzte. In der gleichen Runde ein weiterer Aufreger, WM-Leader Vietti muss das Rennen wegen eines technischen Defekts aufgeben. Schrötter rutschte dadurch auf Position 10 vor.

Nach 21 Runden sicherte sich Klassenneuling Acosta seinen ersten Sieg in der Moto2-Klasse. Mit 18 Jahren und 4 Tagen ist er der jüngste Sieger in der mittleren Kategorie und löst damit Marc Márquez ab (Frankreich 2011, 18 Jahre und 87 Tage alt). Joe Roberts (Italtrans) und Ai Ogura (Honda Team Asia) komplettierten das Podest. Schrötter setzte sich im Photo-Finish gegen Albert Arenas durch und wurde Neunter.

Moto2-Ergebnis, Mugello (29. Mai):

1. Pedro Acosta, Kalex, 21 Rdn in 39:35,930 min

2. Joe Roberts, Kalex, + 4,051 sec

3. Ai Ogura, Kalex, + 6,749

4. Tony Arbolino, Kalex, + 12,312

5. Augusto Fernandez, Kalex, + 12,327

6. Jake Dixon, Kalex, + 12,513

7. Cameron Beaubier, Kalex, + 12,849

8. Alonso Lopez, Boscoscuro, + 13,314

9. Marcel Schrötter, Kalex, + 14,703

10. Albert Arenas, Kalex, + 14,748

11. Bo Bendsyneyder, Kalex, + 15,141

12. Jorge Navarro, Kalex, + 15,425

13. Filip Salac, Kalex, + 17,254

14. Fermin Aldeguer, Boscoscuro, + 18,069

15. Mattia Pasini, + 18,750

Moto2-Fahrer-WM nach 8 von 21 Grand Prix:

1. Vietti 108 Punkte. 2. Ogura 108. 3. Canet 89. 4. Roberts 86. 5. Arbolino 83. 6. A. Fernandez 80. 7. Schrötter 64. 8. Chantra 61. 9. Navarro 56. 10. Acosta 45. 11. Dixon 42. 12. Bendsneyder 41. 13. Beaubier. 38. 14. Lowes 35. 15. Arenas 35. 16. Alcoba 31. 17. Gonzalez 21. 18. Aldeguier 20. 19. Baltus 15. 20. Manzi 9. 21. Lopez 8. 22. Salaz 8. 23. Fenati 7. 24. Rodrigo 6. 25. Zaccone 6. 26. Dalla Porta 5. 27. Ramirez 5. 28. Kubo 4. 29. Kelly 3. 30. Pasini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 200 Punkte. 2. Boscoscuro 28. 3. MV Agusta 5.



Team-WM:

1. Idemitsu Honda Team Asia 169 Punkte. 2. Flexbox HP40, 145. 3. Red Bull KTM Ajo 125. 4. Elf Marc VDS Racing 118. 5. Mooney VR46 Racing 108. 6. Liqui Moly Intact GP 95. 7. Italtrans Racing 91. 8. Inde GASGAS Aspar 77. 9. Pertamina Mandalika SAG 47. 10. American Racing 41. 11. MB Conveyors Speed up 35. 12. Yamaha VR46 Master Camp 34. 13. RW Racing GP 15. 14. Gresini Racing 14. 15. MV Agusta Forward 5.