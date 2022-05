Celestino Vietti: Mugello-Aufholjagd nicht belohnt

Der italienische Kalex-Fahrer Celestino Vietti fuhr am Sonntag beim Grand Prix von Italien nach einem schlechten Start, ein ordentliches Rennen. Drei Runden vor dem Ende ließ ihn jedoch die Technik im Stich.

Celestino Vietti kam als WM-Führender mit zwei Siegen und zwei weiteren Podestplätzen zum Moto2-Wochenende in Mugello. Im Qualifying am Samstag erkämpfte sich der VR46-Schützling den vierten Startplatz, doch im Rennen lief nicht viel nach Plan für den 21-Jährigen.

«Das war ein sehr bitteres Ende des Italien-GP. Ich hatte keinen guten Start, aber ich habe schnell versucht, die Pace zu erhöhen, damit ich einige Positionen gutmachen kann. Das Gefühl war gut, denn ich konnte den Rückstand zur Führungsgruppe verkleinern. Anschließend wollte ich mit Roberts um das Podium fahren», betonte Vietti nach dem Rennen.

«Ich bin einige Runden hinter ihm geblieben, doch mein Vorderreifen hat stark überhitzt. Also habe ich mich entschieden, keine Risiken einzugehen», beteuerte der Kalex-Fahrer. «In den letzten Runden habe ich versucht, mein Bestes zu geben, doch plötzlich passierte etwas mit dem Bike.»

Vietti: «Es war ein mechanisches Problem, das mich zur Aufgabe zwang. Eine große Schande, denn die Jungs haben großartig gearbeitet. Wir hätten vor unseren heimischen Fans ein sehr gutes Ergebnis erzielen können.»

In der Moto2-Gesamtwertung liegt Vietti nach acht von 20 Rennen mit 108 Punkten in Führung, doch Ai Ogura hat mit seinem Podestplatz in Mugello aufgeschlossen, er liegt nun punktgleich mit dem Italiener.

Moto2-Ergebnis, Mugello (29. Mai):

1. Pedro Acosta, Kalex, 21 Rdn in 39:35,930 min

2. Joe Roberts, Kalex, + 4,051 sec

3. Ai Ogura, Kalex, + 6,749

4. Tony Arbolino, Kalex, + 12,312

5. Augusto Fernandez, Kalex, + 12,327

6. Jake Dixon, Kalex, + 12,513

7. Cameron Beaubier, Kalex, + 12,849

8. Alonso Lopez, Boscoscuro, + 13,314

9. Marcel Schrötter, Kalex, + 14,703

10. Albert Arenas, Kalex, + 14,748

11. Bo Bendsneyder, Kalex, + 15,141

12. Jorge Navarro, Kalex, + 15,425

13. Filip Salac, Kalex, + 17,254

14. Fermin Aldeguer, Boscoscuro, + 18,069

15. Mattia Pasini, Kalex + 18,750

Moto2-Fahrer-WM nach 8 von 20 Grand Prix:

1. Vietti 108 Punkte. 2. Ogura 108. 3. Canet 89. 4. Roberts 86. 5. Arbolino 83. 6. A. Fernandez 80. 7. Schrötter 64. 8. Chantra 61. 9. Navarro 56. 10. Acosta 45. 11. Dixon 42. 12. Bendsneyder 41. 13. Beaubier. 38. 14. Lowes 35. 15. Arenas 35. 16. Alcoba 31. 17. Gonzalez 21. 18. Aldeguier 20. 19. Baltus 15. 20. Manzi 9. 21. Lopez 8. 22. Salaz 8. 23. Fenati 7. 24. Rodrigo 6. 25. Zaccone 6. 26. Dalla Porta 5. 27. Ramirez 5. 28. Kubo 4. 29. Kelly 3. 30. Pasini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 200 Punkte. 2. Boscoscuro 28. 3. MV Agusta 5.



Team-WM:

1. Idemitsu Honda Team Asia 169 Punkte. 2. Flexbox HP40, 145. 3. Red Bull KTM Ajo 125. 4. Elf Marc VDS Racing 118. 5. Mooney VR46 Racing 108. 6. Liqui Moly Intact GP 95. 7. Italtrans Racing 91. 8. Inde GASGAS Aspar 77. 9. Pertamina Mandalika SAG 47. 10. American Racing 41. 11. MB Conveyors Speed up 35. 12. Yamaha VR46 Master Camp 34. 13. RW Racing GP 15. 14. Gresini Racing 14. 15. MV Agusta Forward 5.